Tormenta Imelda cambia de trayectoria prevista: lo que ahora se sabe

La depresión tropical nueve se fortaleció y ya es la tormenta tropical Imelda, la novena tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico 2025, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Imelda tiene vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph) y se ubicaba este domingo a 595 km (370 millas) al sureste de Cabo Cañaveral, Florida.

Se espera que Imelda se intensifique hasta convertirse en huracán entre el martes y el miércoles, aunque su pronóstico es menos ominoso para la costa sureste de EE.UU., el ciclón aún se sentirá allí.

Están en efecto advertencias de tormenta tropical para el centro y noroeste de las Bahamas, donde la tormenta tropical está actualmente provocando fuertes lluvias. Los totales de lluvia podrían variar entre 100 y 300 milímetros en las Bahamas y el este de Cuba, más que suficiente para provocar inundaciones repentinas.

La trayectoria eventual de Imelda ha estado alejándose de un impacto directo en la costa sureste de EE.UU. durante las últimas 24 a 36 horas. Después de moverse hacia el norte y paralelo a la costa atlántica de Florida hasta el lunes, ahora se espera que la tormenta gire abruptamente hacia el este y se aleje de la costa mientras se intensifica hasta convertirse en huracán.

Imelda se unirá al huracán Humberto en el Atlántico. El poderoso huracán de categoría 4 se intensificó rápidamente hasta convertirse en un raro ciclón de categoría 5 el sábado sobre las cálidas y energéticas aguas del océano abierto y tiene un papel que desempeñar en el futuro de Imelda.

El movimiento hacia el norte, más lento de lo esperado, de lo que ahora es Imelda significa que Humberto prevalecerá en una especie de tira y afloja tropical entre él y un patrón meteorológico sobre el sureste de EE.UU. El martes, Humberto alejará a Imelda de la costa y del patrón meteorológico que intenta acercarla a tierra.

Pero quienes estén en la costa sureste de EE.UU. no deben bajar la guardia aún, ya que el patrón de dirección aún podría cambiar.

“Aunque todavía es demasiado pronto para sentirnos extremadamente confiados, casi todos los conjuntos de modelos de pronóstico confiables mantienen ahora el sistema fuera de la costa del sureste de Estados Unidos, aunque todavía se anticipan algunos impactos”, dijo el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. la madrugada del domingo.

Los primeros efectos de la tormenta podrían llegar al sureste tan pronto como el lunes, y se espera que las áreas costeras del este de Florida, Georgia y las Carolinas experimenten la mayor parte de los impactos del ciclón.

La lluvia torrencial sigue siendo una preocupación, especialmente en las zonas costeras de las Carolinas, incluso aunque se pronostica que el centro de la tormenta permanezca frente a la costa sureste de EE.UU. Los vientos en tierra también levantarán un fuerte oleaje que podría causar inundaciones costeras y erosión de playas.

El pronóstico de lluvias ha tendido a la baja desde el sábado. Ahora se pronostican totales de 25 a 125 milímetros en las costas de las Carolinas hasta la mañana del miércoles.

El campo de vientos de Imelda se expandirá y permitirá que vientos fuertes y racheados azoten la costa sureste desde principios hasta mediados de la semana.

Las autoridades del sureste se prepararon para enfrentar la tormenta, aunque el domingo la situación parecía más alentadora. El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, declaró el estado de emergencia el viernes, activando planes de respuesta en todo el estado y movilizando agencias para prepararse para vientos significativos, intensas lluvias e inundaciones costeras a lo largo del estado.

La ciudad de Charleston declaró el estado de emergencia local el sábado y comenzó a distribuir sacos de arena y limpiar los desagües pluviales, según un comunicado.

Mientras tanto, sobre el Atlántico abierto, Humberto se intensificó rápidamente hasta convertirse en un huracán de categoría 5 el sábado mientras avanzaba sobre aguas cálidas y en un entorno menos hostil en el Atlántico central.

Humberto se debilitó levemente a un huracán de categoría 4 de alta intensidad el domingo por la mañana. Se espera que siga siendo un poderoso huracán de categoría 4 hasta principios de la semana laboral.

No representa una amenaza directa para EE.UU. y probablemente se dirija bastante al oeste de las Bermudas. Dicho esto, Bermudas aún podría experimentar bandas de lluvia y vientos racheados desde el martes hasta el miércoles. Imelda también podría acercarse al archipiélago hacia finales de la semana.

Cualquiera, desde las Bahamas hasta la costa sureste y Bermudas, debería seguir de cerca el pronóstico mientras las amenazas de lluvia, viento e inundaciones costeras se vuelven más claras. Este ciclón dejará una ventana de preparación muy estrecha.

