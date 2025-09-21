¿Quiénes son los jugadores que han ganado más veces el Balón de Oro en la historia?

La ceremonia del Balón de Oro de este lunes en Francia coronará, sin duda alguna, a un nuevo futbolista como el mejor del planeta. El vigente “rey” es el español Rodri, del Manchester City, quien lo ganó en 2024 para fastidio del Real Madrid, que esperaba que el brasileño Vinícius Jr. fuera galardonado.
La de 2025 será otra edición marcada por las ausencias de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo entre los 30 nominados, después de ser los máximos animadores del trofeo en el nuevo milenio.
El astro argentino es el máximo ganador en la historia de Balón de Oro, con ocho (seis con la camiseta del Barcelona y dos con la del PSG, aunque la última vez lo ganó recién recalado en el Inter Miami).
A continuación, te presentamos a los más ganadores del Balón de Oro, de acuerdo con datos de la UEFA.
- Lionel Messi (Argentina) – 8
- Cristiano Ronaldo (Portugal) – 5
- Michel Platini (Francia) – 3
- Johan Cruyff (Países Bajos) – 3
- Marco van Basten (Países Bajos) – 3
Messi y Cristiano Ronaldo son los dos jugadores más importantes de lo que llevamos del siglo XXI, pero Messi saca una ventaja que el portugués, ahora con 40 años y jugando (aún brillantemente) en la liga árabe, ya no podrá igualar.
¿Quiénes más han ganado balones de oro en este siglo? En la siguiente lista puedes ver a todos los ganadores desde el año 2000, en orden cronológico inverso.
- 2024: Rodri
- 2023: Lionel Messi
- 2022: Karim Benzema
- 2021: Lionel Messi
- 2019: Lionel Messi
- 2018: Luka Modric
- 2017: Cristiano Ronaldo
- 2016: Cristiano Ronaldo
- 2015: Lionel Messi
- 2014: Cristiano Ronaldo
- 2013: Cristiano Ronaldo
- 2012: Lionel Messi
- 2011: Lionel Messi
- 2010: Lionel Messi
- 2009: Lionel Messi
- 2008: Cristiano Ronaldo
- 2007: Kaká
- 2006: Fabio Cannavaro
- 2005: Ronaldinho
- 2004: Andriy Shevchenko
- 2003: Pavel Nedved
- 2002: Ronaldo
- 2001: Michael Owen
- 2000: Luis Figo
La primera vez que la revista France Football entregó el premio del Balón de Oro femenino fue en 2018, cuando la estrella noruega Ada Hegerberg fue elegida como la ganadora (el galardón de los hombres se entrega desde 1956).
Desde entonces, las ganadoras han sido:
- 2019: Megan Rapinoe
- 2021: Alexia Putellas
- 2022: Alexia Putellas
- 2023: Aitana Bonmatí
- 2024: Aitana Bonmatí
The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.