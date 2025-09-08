¿Quién fue Carlo Acutis, qué hizo en vida y qué le atribuyen para llegar a la santidad?

Carlo Acutis —el adolescente italiano que desde este 7 de septiembre es el primer santo millennial de la Iglesia católica—…

Carlo Acutis —el adolescente italiano que desde este 7 de septiembre es el primer santo millennial de la Iglesia católica— nació en Londres, en 1991, en una familia acomodada.

Su padre, Andrea Acutis, trabajaba en un banco en la capital británica y más tarde se convirtió en presidente de una aseguradora italiana. Poco después del nacimiento de Carlo, la familia se trasladó a Milán, donde el menor pasó la mayor parte de su vida.

Aunque sus padres no eran religiosos, su fe comenzó gracias a la influencia de su niñera polaca, Beata Sperczynska. Con el tiempo, su madre, Antonia Salzano, reconoció que se convirtió al catolicismo por inspiración de su hijo.

Desde pequeño mostró interés por la informática y aprendió a programar de manera autodidacta. Utilizó esas habilidades para crear un sitio web que recopilaba y documentaba supuestos milagros eucarísticos. También le gustaba ayudar a otros: usaba su dinero para apoyar a personas sin hogar en Milán, defendía a compañeros que sufrían acoso escolar y acompañaba a amigos con padres divorciados.

Acutis disfrutaba de los deportes, los animales y los videojuegos —aunque se impuso jugar solo una hora a la semana— y solía hacer videos divertidos de sus mascotas al estilo de “Star Wars”. Sus amigos lo recuerdan como un adolescente alegre, con sentido del humor, que vestía con jeans, camiseta y zapatillas deportivas.

En 2006, cuando tenía 15 años, fue diagnosticado con leucemia y murió poco después en Milán. Tras su muerte, su cuerpo fue trasladado a Asís, donde descansa en la iglesia de Santa Maria Maggiore y puede ser visto por peregrinos de todo el mundo.

Doce años después, sus restos fueron exhumados, colocados en una cubierta de cera y depositados en un sarcófago de vidrio. Un fragmento de su corazón fue extraído como reliquia y se ha exhibido en varias iglesias en distintas partes del mundo.

En 2020, Carlo Acutis fue beatificado tras el reconocimiento de un primer milagro en Brasil, donde se reportó la curación de un niño con un defecto congénito en el páncreas. En 2023, el Vaticano atribuyó un segundo milagro a su intercesión: la recuperación de una joven costarricense que sufrió un traumatismo craneal en Florencia.

El 7 de septiembre de 2025, el papa León XIV presidió en la Plaza de San Pedro la ceremonia de su canonización, que lo convirtió oficialmente en el primer santo millennial de la Iglesia católica.

