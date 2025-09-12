¿Quién es Tyler Robinson, el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk?

Las autoridades identificaron este viernes a Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah, como el sospechoso de disparar…

Las autoridades identificaron este viernes a Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah, como el sospechoso de disparar y matar al activista conservador Charlie Kirk el miércoles.

“Lo tenemos. La noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la Oficina del Sheriff del Condado de Washington con información de que Robinson les había confesado o insinuado haber cometido el ataque”, declaró el gobernador de Utah, Spencer Cox, durante una conferencia de prensa.

Según un agente del orden, el padre identificó a su hijo a partir de fotos que fueron publicadas durante su búsqueda y le pidió que se entregara. También llamó a un pastor juvenil para que lo ayudara. El pastor llamó a los alguaciles, quienes finalmente detuvieron al sospechoso.

El gobernador dijo que creen que actuó solo, pero que la investigación continúa.

El sospechoso se había referido negativamente a la víctima antes del tiroteo, según declaró un familiar a los investigadores, en un comentario que citó el gobernador de Utah.

“Los investigadores entrevistaron a un familiar de Robinson, quien afirmó que se había politizado en los últimos años”, declaró Cox, añadiendo que “el sospechoso mencionó específicamente a Kirk durante una cena familiar”.

“En la conversación con otro familiar, Robinson mencionó que Charlie Kirk iba a venir a UVU (Universidad del Valle de Utah). Hablaron sobre por qué no les gustaba y (dieron) sus puntos de vista”, declaró el gobernador.

Robinson, durante dicha cena, dijo que “Kirk estaba lleno de odio y lo propagaba”, según el relato del familiar que evocó Cox.

Kirk recibió un disparo mortal mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah, una universidad pública en la ciudad de Orem.

Cox también relató que el compañero de cuarto del presunto atacante mostró a los investigadores mensajes en Discord, una aplicación de chat grupal, en los que hablaba sobre recuperar un rifle.

El compañero de cuarto abrió Discord y “permitió a los investigadores tomar fotos de la pantalla a medida que se mostraba cada mensaje del compañero de Robinson”, dijo Cox.

“El contenido incluía mensajes afiliados al contacto Tyler, indicando la necesidad de recuperar un rifle de un punto de entrega, dejar el rifle en un arbusto, mensajes relacionados con la vigilancia visual del área donde se dejó el rifle y un mensaje que se refería a haber dejado el rifle envuelto en una toalla”, detalló Cox.

“Los mensajes también hacen referencia a grabar balas y mencionan una mira, e indican que el rifle es único. Los mensajes del contacto Tyler también mencionaban que él había cambiado de ropa”, agregó.

Cox animó a los jóvenes seguidores de Charlie Kirk a resistir el impulso de arremeter violentamente tras su asesinato.

“Heredan un país donde la política se siente como ira. Parece que la ira es la única opción”, dijo Cox.

Pero el gobernador los instó a centrarse en la persona que, según las autoridades, apretó el gatillo.

“Hay una persona responsable de lo ocurrido, y esa persona está ahora bajo custodia, pronto será acusada y rendirá cuentas”.

El gobernador citó publicaciones recientes de Kirk en redes sociales, animando a la gente a tener “una conexión humana con alguien con quien no se está de acuerdo”.

“Su generación tiene la oportunidad de construir una cultura muy diferente a la que sufrimos ahora”, dijo Cox. “No fingiendo que las diferencias no importan, sino aceptando nuestras diferencias y teniendo esas conversaciones difíciles”.

El gobernador añadió que personas de todas las tendencias políticas no deberían intentar silenciar el debate.

“Las palabras no son violencia. La violencia es violencia”, indicó.

El tiroteo de Kirk ocurre después de una serie de casos de violencia política en EE.UU., incluida la muerte de una legisladora de Minnesota y su esposo en junio, un ataque incendiario en la casa del gobernador de Pensilvania en abril y el ataque contra Trump durante las elecciones presidenciales en julio pasado.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.