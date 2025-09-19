¿Quién es Erika Kirk? La “figura maternal” en la que las mujeres conservadoras ven el futuro

Menos de una semana después de que su esposo muriera en el asesinato político de más alto perfil de una…

Menos de una semana después de que su esposo muriera en el asesinato político de más alto perfil de una generación, Erika Kirk convocó una reunión virtual a través de Zoom con los 1.500 empleados de Turning Point USA (TPUSA), la organización que Charlie Kirk dirigió hasta su muerte.

Durante el encuentro, les aseguró a los asistentes que no perderán sus empleos y que “todo está estable y es seguro”, según declaró a CNN Alex Clark, presentador de uno de los podcasts más populares de TPUSA. Clark explicó que el mensaje fue claro: Erika Kirk afirmó que continuará la misión de Charlie tal como él lo había planeado.

Esta reunión fue interpretada como una señal de que Erika tiene la intención de liderar TPUSA, según Clark.

El jueves, la organización anunció que Erika será la nueva directora ejecutiva y presidenta del consejo, cumpliendo así el deseo de su difunto esposo.

“Creo que hará todo lo posible para proteger el legado de Charlie”, declaró Clark a CNN. “Y estoy seguro de que todos los empleados desean que ella esté al frente de la organización”.

Casi una semana antes, en su primer discurso público dos días después del asesinato, Erika Kirk lanzó una advertencia y una promesa.

“No tienen idea del fuego que han encendido en mí”, dijo el viernes pasado. “Los llantos de esta viuda resonarán por todo el mundo como un grito de guerra”.

“Haré de Turning Point la cosa más grande que este país haya visto jamás”, dijo. “El movimiento no morirá. Me niego a permitir que eso suceda”.

Incluso antes de la muerte de Kirk, Erika era considerada una fuerza impulsora para las jóvenes conservadoras, a quienes les proponía priorizar el matrimonio y la maternidad por encima de la carrera profesional, incluso mientras ella tenía sus propios negocios.

“No querría que nadie además de ella se hiciera cargo de Turning Point”, dijo Faith Merrill, de 19 años, quien ha estado involucrada en TPUSA los últimos tres años. “Ella es simplemente una figura materna para nosotros. Charlie era esa figura paterna y ella es la figura materna para nosotros”.

Para Merrill, Erika Kirk “acaba de despertar algo en los conservadores de la Generación Z, y puedo decir con seguridad que hará que Turning Point prospere y crezca más que nunca”.

El próximo domingo, Erika Kirk volverá a aparecer en público, esta vez en el homenaje a su esposo, donde será una de las oradoras de un grupo que incluye al presidente Donald Trump y al vicepresidente J. D. Vance.

Su tono y su mensaje serán seguidos de cerca, tanto por una nación dividida sobre el legado de Charlie Kirk como por los seguidores de un movimiento en el que ya ha desempeñado un papel importante, aunque a menudo contradictorio.

Erika Frantzve fue criada por su madre en Scottsdale, Arizona, después de que sus padres se divorciaron cuando ella era joven.

Estudió Ciencias Políticas en la universidad y jugó baloncesto durante un tiempo en la NCAA. “He jugado al baloncesto desde los cinco años, era muy poco femenina y no me gustaban los vestidos”, dijo en una ocasión.

Posteriormente, fue coronada Miss Arizona USA en 2012. En los videos de presentación del concurso reconocía que, en algunos aspectos, su desarrollo fue tardío.

“Creo que siempre tuve esa chica femenina escondida dentro de mí”, dijo en su video de presentación.

Seis años después conoció a Charlie Kirk, quien era cinco años menor que ella, en la ciudad de Nueva York, mucho después de que él fundara Turning Point USA. Ambos han contado a menudo la historia de sus orígenes: inicialmente, él la contactó por mensaje directo en Instagram y le pidió reunirse con ella después de asistir a un evento de TPUSA con un familiar.

Su encuentro en “Bob’s Burgers” en Manhattan en 2018 fue inicialmente una entrevista de trabajo, según han dicho ambos, y él la acribilló a preguntas.

Pero cambió de rumbo rápidamente. “No te voy a contratar, voy a salir contigo”, recuerda Erika que le dijo durante un discurso en un evento de TPUSA.

Se comprometieron en 2020 y se casaron al año siguiente. Tienen dos hijos: un niño de un año y una niña de tres.

Aunque no tenía un historial público de activismo conservador antes de conocer a Kirk, su difunto esposo ha dicho que ella proviene de una “familia de extrema derecha”.

Erika ha dicho que su abuelo, un inmigrante sueco que sirvió en dos guerras, “siempre fue de extrema derecha” y que ella se volvió “100 % más conservadora” después de ser madre, “algo que no creía posible”, añadió.

Como esposa de Kirk, ha compartido mucho sobre estos ideales personales, estrechamente vinculados a los valores cristianos conservadores, en sus redes sociales y en apariciones públicas con él: fe, matrimonio, maternidad, en ese orden de importancia.

Al hablar de su rol en la relación con su esposo, a menudo ha usado una palabra provocativa: sumisión.

“Me encanta someterme a Charlie porque es un líder fenomenal”, ha dicho. “Quiero que regrese a casa y que lo amen muchísimo. Que se renueve”.

En sus apariciones públicas, han hablado abiertamente sobre cumplir con el rol bíblico y el pacto del matrimonio: Charlie se encarga de las finanzas, con lo que gana dinero para la familia, mientras ella se concentra en criar a sus hijos, cocinar y llevar la casa para mantenerlo; una opción que animan a otras jóvenes a seguir.

“Como mujer, estás destinada a ser la guardiana de tu hogar, la ayuda idónea de tu esposo”, dijo a la audiencia en la conferencia Bloom, un evento cristiano. “Sé esa esposa bíblica que debes ser para él y honra el orden que Dios creó para el matrimonio”.

“Cuando conocí a Charlie, eso fue todo; no me podía importar menos la carrera”, dijo el año pasado en la Cumbre de Liderazgo de Mujeres Jóvenes de Turning Point.

Merrill, quien afirma haber tenido falta de confianza en sí misma en ocasiones, se unió a la comunidad de TP USA gracias a su madre.

Escuchar a Erika Kirk despertó algo en ella y en sus amigas, dijo Merrill, y las ha comprometido con el movimiento conservador.

“Son personas como Erica Kirk las que transforman a estas chicas tímidas, a estas chicas que no tienen ni idea de lo que quieren hacer, en personas como ella”.

“Creo que si continúa así, la Generación Z se volverá extremadamente conservadora y dejaremos de disculparnos por cosas por las que no tenemos que disculparnos”, dijo Merrill.

A pesar de todo su énfasis en el papel de la mujer en el hogar, Erika Kirk tiene muchos proyectos fuera de él.

Además de ser una figura pública junto a su esposo —la mitad de una sociedad que promueve el matrimonio tradicional—, tiene un podcast devocional y una empresa de ropa cristiana, Proclaim Streetwear, para la que Charlie Kirk fue modelo. Afirma haber cursado un doctorado en estudios bíblicos y haber fundado una organización sin fines de lucro.

Ha hablado con orgullo sobre el emprendedurismo femenino, pero al mismo tiempo ha criticado la “cultura de la jefa” como “tóxica” y “antitética al Evangelio”.

También ha afirmado muchas veces que formar una familia es mucho más importante para una mujer que cualquier otra cosa.

Sin embargo, dentro de TPUSA había un gran impulso para que Erika Kirk asumiera el cargo de directora ejecutiva, según Clark, quien declaró a CNN que ve una oportunidad para que Erika opere entre bastidores en la organización.

“Creo que es muy importante que quien conoció a Charlie mejor que nadie en este mundo tenga voz y voto en las próximas decisiones, en el rumbo que tome la empresa, en los diferentes objetivos que se establezcan y en los proyectos que decidamos emprender”, dijo.

Lo que pase ahora podría ser definido por Erika Kirk, con quien CNN no ha logrado entrar en contacto. En el pasado, ella había optado por mostrar una imagen más suave para contrarrestar la de su franco y a veces fogoso esposo.

Días antes del fallecimiento de Charlie Kirk, Turning Point USA anunció un cambio en su política de licencia por maternidad, ampliando la licencia remunerada para las madres a seis meses. Clark comentó que, si bien la iniciativa surgió de Charlie, percibió que el cambio probablemente se inspiró en su familia.

En cuanto a los debates universitarios por los que Charlie Kirk era conocido, Clark cree que estos se dejarán en manos de otras personas además de Erika Kirk.

Su capacidad de liderazgo se hizo evidente tan solo 48 horas después del fallecimiento de su esposo.

En su discurso de la semana pasada, instó a los jóvenes que se sintieron inspirados por la fe de su esposo a “unirse y participar en TPUSA”.

“Si no hay una sección, o no la encuentran, entonces creen una. No hay excusa”, dijo.

En las primeras 48 horas tras su llamado, Turning Point recibió más de 32.000 solicitudes para crear nuevas secciones en campus, según su portavoz, Andrew Kolvet, quien agregó: “Para ponerlo en perspectiva, TPUSA actualmente cuenta con 900 secciones universitarias oficiales y alrededor de 1.200 secciones de escuelas secundarias, con una presencia total de 3.500”.

A mediados de semana, la cifra ascendía a 54.000 solicitudes.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.