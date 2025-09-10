¿Quién era Charlie Kirk, el activista pro-Trump que murió baleado en una universidad de Utah?

Charlie Kirk, quien murió tras ser herido de bala durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, fue…

Charlie Kirk, quien murió tras ser herido de bala durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, fue fundador del grupo conservador juvenil Turning Point USA y una voz influyente en el universo MAGA.

Kirk emergió durante la primera campaña presidencial del presidente Donald Trump como una voz definitoria del incipiente movimiento de jóvenes conservadores. Desde su fundación en 2012, Turning Point USA afirma haberse convertido en “la organización de activismo juvenil conservador más grande y de más rápido crecimiento en el país”.

Kirk aparecía con frecuencia en cadenas de televisión por cable, incluidas Fox News, para compartir sus opiniones sobre temas como los archivos de Epstein, el Gobierno de Trump y la libertad de expresión.

También era director ejecutivo de Turning Point Action, una filial 501(c)(4) de Turning Point USA que participaba en actividades de defensa política.

Fue conductor del popular pódcast “The Charlie Kirk Show” y escribió tres libros, entre ellos “The MAGA Doctrine: The Only Ideas that Will Win the Future” (La doctrina para hacer a EE.UU. grande de nuevo: solo ideas que ganarán el futuro).

Su aparición este miércoles en la Universidad del Valle de Utah fue la primera parada de la gira de Turning Point USA llamada “The American Comeback Tour”. Se esperaba que Kirk viajara a campus universitarios y debatiera con estudiantes en un segmento llamado “Prove Me Wrong Table”.

Charlie Kirk y su organización política, Turning Point USA, fueron clave para la victoria del presidente Donald Trump en 2024, y Trump le atribuyó el mérito de movilizar el voto joven.

Kirk cultivó estrechos lazos con el presidente y su familia durante el primer mandato de Trump, y más recientemente estuvo en la Oficina Oval en mayo, en la ceremonia de juramentación de la jueza Jeanine Pirro.

“Gané a los jóvenes por 37 %. Ningún republicano lo había logrado y yo gané por 37 %. Y Charlie Kirk lo dirá: TikTok ayudó, pero Charlie Kirk también ayudó”, dijo Trump.

Continuó: “Él está aquí, mírenlo. Le encanta que mencionemos ese nombre, ¿cierto, Charlie? Ha hecho un gran trabajo y agradezco toda la ayuda”.

En un mitin en la víspera de su investidura, Trump ensalzó a Kirk y a su “ejército de jóvenes”.

“Quiero agradecerle a Charlie. Charlie es fantástico. Este tipo… No crean eso de que los jóvenes son liberales. No lo son. Tal vez lo fueron, pero ya no lo son”, dijo en enero.

