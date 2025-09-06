¿Qué implica para ti el último informe de empleo?… Abróchate el cinturón

Tras años de abundantes oportunidades de empleo, importantes aumentos salariales y un gasto desenfrenado impulsado por el ahorro acumulado durante…

Tras años de abundantes oportunidades de empleo, importantes aumentos salariales y un gasto desenfrenado impulsado por el ahorro acumulado durante la pandemia, los trabajadores estadounidenses se enfrentan ahora a una realidad económica preocupante: cada vez es más difícil encontrar trabajo, y cada vez más sectores están eliminando puestos.

El último informe de empleo, publicado el viernes, indicó que la economía estadounidense creó solo unos 22.000 empleos en agosto y que la tasa de desempleo subió al 4,3 %, su nivel más alto en casi cuatro años.

El mercado laboral se está estancando, declaró a CNN el viernes el economista de Glassdoor, Daniel Zhao. “Se está desacelerando a una velocidad peligrosa”, añadió.

Es que el crecimiento del empleo es prácticamente inexistente.

Y si el mercado laboral muestra signos de resfriado, eso no augura nada bueno para la salud general de la economía.

A continuación, un resumen de los datos más recientes y un análisis de cómo la situación podría mejorar o empeorar:

El crecimiento del empleo no solo ha sido débil, sino que recientemente se volvió negativo: durante los últimos tres meses, la economía estadounidense ha experimentado una ganancia neta de aproximadamente 29.000 empleos al mes, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Si esto suena a poco, es porque lo es: excluyendo la caída masiva del empleo al comienzo de la pandemia, se trata del promedio trimestral más lento desde el verano de 2010, cuando Estados Unidos aún se recuperaba de la Gran Recesión.

El informe de junio, ahora revisado a la baja, redujo ese promedio. La segunda revisión de ese mes (que incluye informes más completos de empresas estadounidenses) ahora muestra una pérdida neta de 13.000 empleos.

En agosto, más industrias perdieron empleos que las que los crearon: el informe contiene un indicador técnico (un índice de difusión) que busca mostrar la amplitud de los cambios en el empleo en 250 industrias del sector privado.

Si supera 50, significa que más industrias crearon empleos que los que los perdieron. Se ha mantenido por debajo de 50 desde abril y registró 49,6 en agosto. Sin embargo, la mayoría de esas ganancias fueron mínimas.

Y los sectores más afectados son los de bienes: la política arancelaria del presidente Donald Trump y su aplicación irregular están teniendo un impacto “innegable” en las contrataciones, escribió el economista estadounidense de RSM, Joe Brusuelas, en una nota a los inversores el viernes.

Las empresas de bienes han registrado “cuatro meses consecutivos de caídas desde mayo”, escribió. “La manufactura, que se suponía que se beneficiaría de las políticas comerciales restrictivas, en cambio retrocedió a medida que se profundizaba la incertidumbre en la cadena de suministro”.

Además, las oportunidades son cada vez más limitadas: el sector sanitario, que cuenta con el envejecimiento de la población estadounidense a su favor, ha sido un importante impulsor del crecimiento del empleo en los últimos años.

Ahora es prácticamente la única opción disponible.

Se estima que las empresas del sector sanitario crearon 46.800 puestos de trabajo en agosto. Sin embargo, el sector representa solo el 15 % del empleo total en Estados Unidos, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

“El 85 % de los trabajadores no que se creen una gran cantidadad de empleos”, declaró a CNN esta semana Kory Kantenga, director de economía para las Américas de LinkedIn.

La señal de alerta está sonando: la tasa de desempleo de los trabajadores negros en Estados Unidos volvió a subir el mes pasado hasta el 7,5 %, el nivel más alto desde octubre de 2021.

Durante los últimos dos meses, esa tasa ha aumentado considerablemente, pasando del 6 % al 6,8 % en junio y luego al 7,2 % en julio.

“La tasa de desempleo de los trabajadores negros suele aumentar más que la de los trabajadores blancos cuando el mercado laboral se debilita, pero suelen evolucionar en la misma dirección”, señaló el viernes el economista Dean Baker, cofundador del Centro de Investigación Económica y Política.

En comparación, la tasa de desempleo de los trabajadores blancos se redujo 0,1 puntos porcentuales, hasta el 3,7 %.

Un aumento en la tasa de desempleo de los trabajadores negros suele considerarse la señal de alerta, ya que presagia una desaceleración generalizada del mercado laboral.

Los trabajadores negros están empleados de forma desproporcionada en sectores de primera línea y con salarios más bajos, así como en la administración pública. Los economistas advirtieron a principios de este año que los cambios radicales de Trump en las políticas comerciales, de inmigración, las reducciones de empleo federales, así como las medidas drásticas contra las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, podrían revertir algunos de los avances históricos en materia de empleo logrados recientemente por mujeres, trabajadores negros, trabajadores latinos y otros estadounidenses subrepresentados.

Los obstáculos económicos y la incertidumbre están frenando la contratación: no hay una única causa para la desaceleración del mercado laboral, pero la incertidumbre ciertamente no ha ayudado, afirmó Zhao, economista de Glassdoor.

“Incluso antes de este año, el mercado ya mostraba una tendencia a la desaceleración, con tasas de interés bastante altas, pero los datos de los últimos meses muestran que algunos sectores sensibles a los aranceles, como la manufactura o la construcción, se han desacelerado y, de hecho, han comenzado a perder empleos”, afirmó. “Por lo tanto, parece que los aranceles y la incertidumbre asociada a ellos tienen cierto impacto”.

“No se trata solo de la implementación de estos aranceles, sino que la incertidumbre política dificulta enormemente que las empresas se comprometan con sus planes de contratación”, añadió.

El aumento del desempleo puede descontrolarse rápidamente: la tasa del 4,3 % aún se sitúa en el rango de empleo “saludable”/pleno, pero si sigue aumentando, representa un grave problema.

El desempleo se ha mantenido relativamente bajo, en parte debido a la menor demanda de trabajadores, así como a la baja oferta (el envejecimiento de las personas y la reducción de trabajadores inmigrantes).

“Pero, a medida que empezamos a ver un aumento del desempleo, esto empieza a sugerir que no se debe solo a cambios en la oferta laboral”, afirmó Zhao. “Cuando el desempleo empieza a aumentar, esos impactos pueden acumularse de forma muy rápida e impredecible”.

Y si el mercado laboral se enfría aún más, eso implicará menos dinero en los bolsillos de los hogares estadounidenses y menos gasto para impulsar una mayor contratación.

“Eso puede generar un ciclo de desaceleración económica más pronunciada”, concluyó. Sin embargo, una recesión no es necesariamente inminente: la dinámica actual del mercado laboral depende de factores cíclicos y estructurales impulsados ​​principalmente por las políticas comerciales y de inmigración, afirmó Brusuelas. Dicha dinámica, así como los efectos de la “incertidumbre generalizada”, se manifestarán a corto y mediano plazo, señaló el viernes.

“Prevemos que el crecimiento y la contratación se reaceleren a medida que la combinación de recortes de tasas de interés, recortes de impuestos y la contabilización completa de la inversión empresarial impulse la demanda de mano de obra a finales de este año y principios del próximo”, escribió en la nota. “Por lo tanto, no prevemos que la economía entre en recesión a corto plazo”.

Una reducción de las tasas de interés, incluso pequeña, podría reactivar la demanda acumulada: hacia finales del año pasado, incluso después de las elecciones, la contratación y la inversión repuntaron, al igual que la confianza, especialmente porque la inflación parecía estar controlándose, según declaró a CNN Ron Hetrick, economista laboral sénior de Lightcast.

“Luego se desperdició todo eso cuando empezamos a aplicar aranceles y se introdujo la posibilidad de inflación. La Reserva Federal dijo: ‘Oigan, todo eso ya está descartado’. Así, todo este fervor subterráneo desapareció”, dijo. “Al bajar la tasa de interés, la Fed está indicando: ‘Creemos que es hora de reactivar este motor’”.

