Premios MTV VMA 2025: artistas, horario y cómo ver la gala en vivo por TV e internet

Los premios MTV Video Music Awards de 2025 se entregarán este domingo en una gala que tendrá lugar en el UBS Arena de Nueva York, con el actor y rapero LL Cool J como animador.
La artista con más nominaciones este año es Lady Gaga, con 12 postulaciones, en los que se incluyen Artista del Año y Video del Año. Luego se sitúa Bruno Mars, con con 11 nominaciones, seguido por Kendrick Lamar (10), ROSÉ (8) y Sabrina Carpenter (8).
Se espera que el momento más emocionando de la gala sea la entrega del premio Video Vanguard a Mariah Carey, que rinde tributo a la trayectoria e influencia de un artista en el campo de los videos musicales.
Este año se introducen dos nuevas categorías en los premios MTV: mejor artista de música contry y mejor artista de música pop.
Entre los presentadores del evento hay la novedad de que aparecerán las tres integrantes de la banda ficticia HUNTR/X de la película animada “KPop Demon Hunters”, el fenómeno de la cultura pop de este verano. Otras celebridades que entregarán estatuillas –llamadas “moonpersons”, pues representan al astronauta que identifica como imagen a MTV– son Ashlee Simpson Ross, Brittany Snow, Malin Ackerman, Drew Barrymore, Ciara, Jessica Simpson, Latto, Nikki Glaser, Paris Hilton, Meg Stalter y Livvy Dunne, entre otras.
Lady Gaga acude a la gala de los MTV VMA cuando recién acaba de dar a conocer la canción “The Dead Dance”, de la serie “Wednesday”, donde también interpretó un papel. Será la primera vez en cinco años que la cantante y actriz cante en una entrega de premios MTV.
Otras dos novedades del show son el tributo a la estrella de heavy metal Ozzy Orbourne, quien falleció el pasado julio; y el homenaje a Mariah Carey, pues se espera que interprete varios de sus éxitos más importantes de su carrera.
A continuación los artistas que cantarán en escena durante la gala.
- Alex Warren
- Bailey Zimmerman con Kid LAROI
- Busta Rhymes
- Conan Gray
- Doja Cat
- J Balvin con DJ Snake
- Jelly Roll
- KATSEYE
- Lady Gaga
- Lola Young
- Mariah Carey
- Megan Moroney
- Post Malone
- Tate McRae
- Ricky Martin
- Sombr
- Nuno Bettencourt (tributo a Ozzy Osbourne)
- Sabrina Carpenter
- Steven Tyler & Joe Perry (tributo a Ozzy Osbourne)
- YUNGBLUD (tributo a Ozzy Osbourne)
La entrega de premios podrá verse en Estados Unidos a través de las señales de la cadena CBS y el canal MTV. En streaming podrá verse por Paramount+ Premium.
La gala estará disponible en Latinoamérica a través del canal de cable MTV. En streaming, podrá verse a través de la plataforma Paramount+.
Está previsto que la transmisión en vivo de los MTV VMA 2025 se inicie a las 8:00 p.m. hora de Miami (5:00 p.m. hora del Pacífico).
Antes de que se incie el show, MTV transmitirá la llegada de los artistas y su paso por la alfombra roja desde las 7:00 p.m. hora de Miami.
Estos son los horarios de transmisión en América Latina y Europa.
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua: 6:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 7:00 p.m.
- Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 8:00 p.m.
- Argentina y Uruguay, Brasil (Brasilia): 9:00 p.m.
- España: 2:00 a.m. (del lunes 8 de septiembre)
