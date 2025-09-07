Live Radio
Premios MTV VMA 2025: artistas, horario y cómo ver la gala en vivo por TV e internet

CNN

September 7, 2025, 1:32 PM

Los premios MTV Video Music Awards de 2025 se entregarán este domingo en una gala que tendrá lugar en el UBS Arena de Nueva York, con el actor y rapero LL Cool J como animador.

La artista con más nominaciones este año es Lady Gaga, con 12 postulaciones, en los que se incluyen Artista del Año y Video del Año. Luego se sitúa Bruno Mars, con con 11 nominaciones, seguido por Kendrick Lamar (10), ROSÉ (8) y Sabrina Carpenter (8).

Se espera que el momento más emocionando de la gala sea la entrega del premio Video Vanguard a Mariah Carey, que rinde tributo a la trayectoria e influencia de un artista en el campo de los videos musicales.

Este año se introducen dos nuevas categorías en los premios MTV: mejor artista de música contry y mejor artista de música pop.

Entre los presentadores del evento hay la novedad de que aparecerán las tres integrantes de la banda ficticia HUNTR/X de la película animada “KPop Demon Hunters”, el fenómeno de la cultura pop de este verano. Otras celebridades que entregarán estatuillas –llamadas “moonpersons”, pues representan al astronauta que identifica como imagen a MTV– son Ashlee Simpson Ross, Brittany Snow, Malin Ackerman, Drew Barrymore, Ciara, Jessica Simpson, Latto, Nikki Glaser, Paris Hilton, Meg Stalter y Livvy Dunne, entre otras.

Lady Gaga acude a la gala de los MTV VMA cuando recién acaba de dar a conocer la canción “The Dead Dance”, de la serie “Wednesday”, donde también interpretó un papel. Será la primera vez en cinco años que la cantante y actriz cante en una entrega de premios MTV.

Otras dos novedades del show son el tributo a la estrella de heavy metal Ozzy Orbourne, quien falleció el pasado julio; y el homenaje a Mariah Carey, pues se espera que interprete varios de sus éxitos más importantes de su carrera.

A continuación los artistas que cantarán en escena durante la gala.

  • Alex Warren
  • Bailey Zimmerman con Kid LAROI
  • Busta Rhymes
  • Conan Gray
  • Doja Cat
  • J Balvin con DJ Snake
  • Jelly Roll
  • KATSEYE
  • Lady Gaga
  • Lola Young
  • Mariah Carey
  • Megan Moroney
  • Post Malone
  • Tate McRae
  • Ricky Martin
  • Sombr
  • Nuno Bettencourt (tributo a Ozzy Osbourne)
  • Sabrina Carpenter
  • Steven Tyler & Joe Perry (tributo a Ozzy Osbourne)
  • YUNGBLUD (tributo a Ozzy Osbourne)

La entrega de premios podrá verse en Estados Unidos a través de las señales de la cadena CBS y el canal MTV. En streaming podrá verse por Paramount+ Premium.

La gala estará disponible en Latinoamérica a través del canal de cable MTV. En streaming, podrá verse a través de la plataforma Paramount+.

Está previsto que la transmisión en vivo de los MTV VMA 2025 se inicie a las 8:00 p.m. hora de Miami (5:00 p.m. hora del Pacífico).

Antes de que se incie el show, MTV transmitirá la llegada de los artistas y su paso por la alfombra roja desde las 7:00 p.m. hora de Miami.

Estos son los horarios de transmisión en América Latina y Europa.

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua: 6:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 7:00 p.m.
  • Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 8:00 p.m.
  • Argentina y Uruguay, Brasil (Brasilia): 9:00 p.m.
  • España: 2:00 a.m. (del lunes 8 de septiembre)

The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

