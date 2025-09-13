Premios Emmy 2025: presentadores, fecha, a qué hora, cuándo y cómo ver en vivo por TV e internet

Este domingo 14 de septiembre el Peacock Theater en Los Ángeles, California, será el escenario de la 77ª edición de…

Este domingo 14 de septiembre el Peacock Theater en Los Ángeles, California, será el escenario de la 77ª edición de los Premios Emmy, el máximo galardón de la televisión.

La serie que tiene más nominaciones es “Severance”, de AppleTV+, con 28 postulaciones; seguida de “The Penguin” (HBO), con 24; y “The White Lotus” (HBO) y “The Studio” (AppleTV+), ambas con 23 nominaciones.

El comediante Nate Bargatze será el presentador de la gala, que se efectuará en el Peacock Theater, de Los Ángeles, California.

HBO fue la plataforma que obtuvo más nominaciones en los premios Emmy 2025, con 142, seguida de Netflix con 120 nominaciones. (HBO, al igual que CNN, forma parte de la corporación Warner Bros Discovery).

“The Studio” igualó el récord de más nominaciones en un solo año en la categoría de comedia con 23 (establecido por “The Bear” en 2024). De estas 23, Seth Rogen recibió tres nominaciones, por actuación, guion y dirección en “The Studio”.

Disney, si se suman todos sus canales y plataformas –ABC, Disney+, FX, Hulu y Nat Geo–, alcanzó en total 128 nominaciones.

“Severance”: 27 nominaciones

“The Penguin”: 24 nominaciones

“The White Lotus”: 23 nominaciones

“The Studio”: 23 nominaciones

“The Last of Us”: 16 nominaciones

“Hacks”: 14 nominaciones

“The Pitt”: 13 nominaciones

“Adolescence”: 13 nominaciones

“The Lyle and Erik Menendez Story”: 11 nominaciones

“Black Miror”: 10 nominaciones

La gala se inicia a las 8:00 p.m. hora de Miami (5:00 p.m. hora del Pacífico). La alfombra roja será emitida desde las 7:00 p.m. hora de Miami para ver a las estrellas antes del inicio de la ceremonia.

Estos son los horarios de transmisión en América Latina y Europa:

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua: 6:00 p.m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 7:00 p.m.

Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 8:00 p.m.

Argentina y Uruguay, Brasil (Brasilia): 9:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (del lunes 15 de septiembre)

La ceremonia de los premios Emmy 2025 será emitida en vivo en Estados Unidos por la cadena CBS y por la plataforma de streaming Paramount+. En Latinoamérica podrá verse a través del canal de cable TNT y en streaming a través de HBO Max. En España se emitirá en vivo en streaming a través de Movistar+.

