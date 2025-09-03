Powerball se acerca a un récord con un premio mayor de US$ 1.400 millones para esta noche

El premio mayor de Powerball para el sorteo de la noche de este miércoles ha aumentado a un estimado de…

El premio mayor de Powerball para el sorteo de la noche de este miércoles ha aumentado a un estimado de US$ 1.400 millones, el cuarto más grande en la historia de la lotería, después de que nadie reclamara el premio principal a principios de esta semana.

El premio también es el sexto más grande entre todos los premios de lotería en Estados Unidos. La cifra de US$ 1.400 millones corresponde a quienes elijan recibir el pago en 30 cuotas anuales, distribuidas en 29 años, que aumentan con el tiempo. Cualquier ganador puede optar por un pago único en efectivo, estimado en US$ 634 millones. Las estimaciones se ajustaron el miércoles en la mañana, después de que Powerball revisara sus ventas de boletos.

Han pasado 40 sorteos desde la última vez que se ganó el premio mayor en mayo y el del miércoles será el sorteo número 41. Eso es casi la racha más larga en los treinta años de historia de Powerball: el récord es de 42 sorteos consecutivos sin un ganador, establecido el año pasado.

A medida que el premio mayor aumenta, también lo hacen las ventas. Las ventas de boletos de Powerball aumentaron un 175,4 % para el premio mayor de US$ 1.1 millones del lunes en comparación con el sorteo del lunes anterior, el 25 de agosto, que anunciaba un premio mayor de US$ 750 millones.

Aunque el premio principal ha ido en aumento, las probabilidades de ganar no lo han hecho, y se mantienen en alrededor de 1 en 292 millones. Las probabilidades están relacionadas con la cantidad de bolas utilizadas en el sorteo, que han cambiado con el tiempo, disminuyendo las probabilidades de ganar el premio mayor, aunque las posibilidades de empate, cuando dos o más personas seleccionan los mismos números ganadores, aumentan a medida que se venden más boletos.

Cualquier ganador del premio mayor también enfrentará una obligación tributaria que podría alcanzar cientos de millones de dólares, dependiendo del estado en el que viva y de cómo reciba sus ganancias.

Los boletos de Powerball se venden por US$ 2 y pueden comprarse en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU.

El próximo sorteo está programado para este miércoles por la noche a las 10:59 p.m. ET.

