¿Por qué se celebra el 16 de septiembre la Independencia de México? Esto fue lo que ocurrió en 1810

México celebra un año más de su independencia con el tradicional grito de Dolores, que marcó el inicio de la guerra de independencia de la colonia española hace 215 años. Los mexicanos salen a las plazas públicas y reviven lo que, según la historia oficial, ocurrió la madrugada del 16 de septiembre cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla llamó a los feligreses a levantarse en armas.

Se trata de una celebración nacional profundamente arraigada en el imaginario colectivo de la sociedad, pero ¿por qué se celebra el 16 de septiembre la Independencia de México? Aquí hacemos un breve repaso de los acontecimientos históricos.

Tradicionalmente, la celebración de esta fiesta patria empieza el 15 de septiembre, cuando —alrededor de las 23:00 horas— el presidente de la República da el Grito de Independencia desde Palacio Nacional y hace sonar la campana de Dolores, la misma que sonó durante la arenga que pronunció el cura Hidalgo… aunque esto ocurrió, según la historia oficial, cerca de las dos de la madrugada del 16 de septiembre de 1810.

Los historiadores aseguran que en realidad todo ocurrió la mañana del 16 de septiembre (no la noche del 15 ni la madrugada del 16) cuando un grupo de conspiradores encabezado por Ignacio Allende, un comandante de milicias, fueron descubiertos y decidieron lanzarse a la revolución.

En una entrevista con CNN en Español el historiador Alfredo Ávila cuenta que el momento en el que se empiezan a tomar las decisiones sobre los siguientes pasos a seguir el protagonismo pasa a Miguel Hidalgo, el cura del pueblo de Dolores que arengó a los feligreses frente a la Parroquia del pueblo y junto a la cárcel, de donde liberó a los presos “para decirles que a partir de ese momento se acababa la tiranía, la opresión y la Nueva España quedaría libre de las amenazas extranjeras”.

Esta idea colectiva de lo que sucedió esos días se da principalmente gracias “a la historia que se tejió en el siglo XIX y principios del XX”, señala el historiador Alejandro Torres en una entrevista con CNN en Español. Existe la creencia de que el inicio del festejo es obra de Porfirio Díaz, quien habría movido el Grito a la noche del 15 para hacerlo coincidir con su cumpleaños. La realidad es que desde la década de 1840, cuando el general tenía apenas 10 años de edad, la fiesta cívica ya iniciaba el día 15 con una serenata, bandas de música, fuegos artificiales y fuego de salvas de artillería.

“Hemos venido a dar cuenta de que lo que en fue en realidad fue una arenga. De que en realidad Hidalgo estaba pidiéndole a los feligreses de ese tiempo que lo ayudaran a salvar la patria y a partir de ahí comienza este movimiento de Independencia, que era un movimiento al principio de autonomía y después poco a poco se fue considerando la Independencia”, dice Torre.

No existe una versión oficial de las palabras que pronunció Miguel Hidalgo, considerado como el padre de la patria y la cara más visible de la Independencia de México, en la noche del 15 y la madrugada del 16 de septiembre, aunque los mitos construidos alrededor de estos días consignan varias versiones.

Algunos testimonios coinciden en que el cura Hidalgo pronunció “vivas” a la Virgen de Guadalupe, a la religión católica y al rey Fernando VII, así como algunos “muera” al “mal gobierno”, durante el discurso con el cual arengó a la población a levantarse en armas.

“No hay un grito original, hay una arenga… nunca hubo un viva ‘algo’, ni siquiera un ‘viva Fernando VII’. Mucha gente lo interpreta así porque hay muchos documentos que muestran que sí hubo gente que favorecía al rey. Las vivas es una cosa que inicia ya muy avanzado el siglo XIX, particularmente en el Porfiriato ya es toda una tradición que el presidente salga al balcón”, señala por su parte Ávila.

La guerra con la que México obtuvo su independencia del Imperio español comenzó el 16 de septiembre de 1810 y concluyó el 27 de septiembre de 1821. El “Grito de Dolores” animó a miles de personas a rebelarse contra la clase dominante con la imagen de la Virgen de Guadalupe, primer estandarte de la lucha por la independencia.

Aunque la insurgencia se derrumbó en cuestión de meses después de que apresaron y fusilaron a Hidalgo colgando su cabeza en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, se habían plantado las semillas de la revolución.

La causa fue retomada por otro sacerdote, José María Morelos y Pavón, quien hizo una declaración formal de independencia en 1813 en el Congreso de Chilpancingo. Sin embargo, dos años más tarde, él también fue capturado y asesinado, y el movimiento que dirigía se disipó.

En 1817, Francisco Xavier Mina, Mier y Terán, Vicente Guerrero y Torres se alzaron en la lucha por la Independencia.

Once años después, en 1821, el ejército Trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, entró triunfal a la Ciudad de México y el país firma el Acta de Independencia. España no reconoció la Independencia de México hasta 15 años después.

