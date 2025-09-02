Números ganadores del premio mayor de Powerball de US$ 1.100 millones

Revise sus boletos: ya se sortearon los números ganadores del enorme premio mayor de Powerball de US$ 1.100 millones. Los…

Revise sus boletos: ya se sortearon los números ganadores del enorme premio mayor de Powerball de US$ 1.100 millones.

Los números ganadores de este lunes por la noche fueron 8, 23, 25, 40, 53 y el Powerball rojo 5, con un multiplicador Power Play de 3.

Todavía no está claro si habrá un gran ganador.

El premio mayor superó los US$ 1.000 millones después de que ningún boleto acertara los seis números en el sorteo del sábado.

El premio mayor del Día del Trabajo este lunes fue el quinto más grande en la historia del juego, según la Asociación de Lotería Multiestatal, que administra el Powerball.

Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292,2 millones, apuntó la asociación.

De haber algún afortunado este lunes, podrá elegir entre una anualidad de US$ 1.100 millones o un pago único de casi US$ 500 millones, ambos sin el descuento de impuestos.

“Estados Unidos ha esperado todo el año la oportunidad de jugar por un premio mayor de US$ 1.000 millones”, dijo Matt Strawn, presidente del grupo de productos Powerball y CEO de la Lotería de Iowa.

En el primer caso, los ganadores recibirán el pago a lo largo de 30 años, con un pago inmediato seguido de 29 pagos anuales que aumentan un 5 % cada año. Si el ganador elige un pago único, recibirá US$ 498,4 millones, según la asociación.

El sorteo del lunes fue el número 40 desde la última vez que se ganó el premio mayor el 31 de mayo en California.

El premio mayor de Powerball más jugoso registrado fue de US$ 2.004 millones ganado en California el 7 de noviembre de 2022.

La racha más larga sin un ganador es de 42 sorteos consecutivos, establecida en abril de 2024.

Los boletos de Powerball cuestan US$ 2 y se venden en 45 estados, Washington, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.