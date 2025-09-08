Nuevo iPhone 17: qué esperar, fecha de lanzamiento, precios, colores y más

Apple presentará este martes su nueva línea de teléfonos iPhone 17 en su evento anual de otoño boreal. Hay gran…

Apple presentará este martes su nueva línea de teléfonos iPhone 17 en su evento anual de otoño boreal. Hay gran expectativa sobre los cambios que incluirá su dispositivo insignia tanto en sistema operativo como en diseño.

Este año, el eslogan es “Awe-dropping” que se traduce como “impresionante”.

Habría un teléfono nuevo, más delgado, que podría llamarse “iPhone Air”.

Esto es lo que debes sabemos hasta el momento sobre el iPhone, el mayor impulsor de ingresos de Apple.

Apple presentará la nueva familia del iPhone 17 el próximo martes 9 de septiembre en un evento en el campus Apple Park de la compañía en Cupertino, California. Las ventas anticipadas comenzarán el viernes 12 de septiembre y la serie de aparatos estaría disponible en general a partir del 19 de septiembre.

Medios como Bloomberg, The Wall Street Journal y The Information adelantaron algunas características que tendría esta nueva familia del iPhone:

Un teléfono ultradelgado —unos dos milímetros más delgado que la versión actual— que sería la mayor apuesta de Apple al menos desde 2017, cuando lanzó el iPhone X sin botón de inicio.

El nuevo modelo sería esencialmente el MacBook Air de los iPhone: un diseño más sofisticado, aunque podría ser a costa de una menor duración de la batería y con una sola cámara trasera.

El iPhone 17 también usará el primer chip desarrollado por Apple, en lugar de la versión de Qualcomm Inc., y no tendrá una ranura para tarjeta SIM, según Bloomberg.

Es posible que desaparezca la versión Plus y, en su lugar, llegue la versión Air. De esta manera, además del iPhone Air, llegaría el iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max, que tendrían un ligero cambio en su diseño.

En comparación con el modelo estándar, los modelos Pro ofrecen cámaras más avanzadas, pantallas más grandes, procesadores ligeramente más potentes y un diseño de titanio.

Aunque Apple no ha dado a conocer el costo oficial de su teléfono insignia, analistas señalan un posible aumento de US$ 50 en el precio promedio de venta del iPhone 17.

Para ponerlo en perspectiva, el iPhone 16 tuvo un precio inicial de US$ 799, el iPhone 16 Plus de US$ 899, el iPhone 16 Pro US$ 999 y el iPhone 16 Pro Max, US$ 1.199.

El lanzamiento de la nueva familia del iPhone se produce mientras la compañía sigue lidiando con el impacto de los aranceles del presidente Donald Trump. El CEO de Apple, Tim Cook, anunció en agosto una inversión de US$ 100.000 millones para fabricar piezas del iPhone en Estados Unidos.

Trump también ha insinuado que Apple no estaría sujeto a los próximos aranceles del 100% sobre semiconductores. El presidente ha dicho que las empresas que se han comprometido a construir en Estados Unidos no enfrentarán un cargo.

Se espera que el iPhone 17 esté disponible en color negro, gris oscuro, plateado, azul claro, verde claro y morado claro. Mientras que el modelo Air estaría en color negro, plateado, azul oscuro y naranja, según CNN Brasil.

Podrás seguir la transmisión del evento anual de otoño en su página de YouTube el 9 de septiembre a partir de las 10 de la mañana, hora local (1 p. m., tiempo de Miami).

