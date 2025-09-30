Muere el inmigrante mexicano detenido que fue herido en tiroteo en oficina de ICE en Dallas

Un segundo detenido que recibió un disparo en un centro de ICE en Dallas la semana pasada falleció este martes,…

Un segundo detenido que recibió un disparo en un centro de ICE en Dallas la semana pasada falleció este martes, según un funcionario de Seguridad Nacional y portavoz nacional de LULAC, David Cruz.

Miguel Ángel García Hernández, un inmigrante mexicano de 32 años, uno de los tres detenidos de ICE que recibieron disparos en el ataque del 24 de septiembre, falleció después de varios días hospitalizado tras el tiroteo, según informaron las fuentes.

“Mi esposo Miguel era un buen hombre, un padre amoroso y el sostén de nuestra familia”, declaró su esposa, Stephany Gauffeny, en un comunicado proporcionado por LULAC este martes.

“Acabábamos de comprar nuestra primera casa juntos y él trabajaba arduamente todos los días para asegurarse de que nuestros hijos tuvieran lo que necesitaban. Su muerte es una tragedia sin sentido que ha destrozado a nuestra familia”, declaró la viuda. “No sé cómo explicarles a nuestros hijos que su padre se ha ido”.

Otro detenido, Norlan Guzmán Fuentes, un ciudadano salvadoreño de 37 años, murió el mismo día del tiroteo, dijo ICE el lunes.

El tercer detenido permanece hospitalizado, informó el funcionario de Seguridad Nacional.

El tirador, Joshua Jahn, estaba apostado en el techo de otro edificio cuando disparó indiscriminadamente contra la oficina de campo de ICE en Dallas, dijeron las autoridades.

Sus balas alcanzaron a tres detenidos que estaban dentro de una furgoneta en la entrada controlada de la instalación, informó el Departamento de Seguridad Nacional.

Jahn, de 29 años, murió de una herida de bala autoinfligida poco después del tiroteo, dijeron las autoridades.

Notas escritas a mano dejadas por Jahn indicaban que él “esperaba que sus acciones dieran a los agentes de ICE un verdadero terror de ser abatidos a tiros”, dijo Nancy Larson, fiscal federal interina para el Distrito Norte de Texas.

“La trágica ironía de su malvado plan” fue que tres detenidos recibieron disparos, dijo Larson la semana pasada.

García-Hernández, originario de San Luis Potosí, México, había vivido en Estados Unidos desde los 13 años y trabajaba como pintor, dijo anteriormente Gauffeny a CNN.

El 8 de agosto, fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo la influencia y fue ingresado en una cárcel local. Al día siguiente, las autoridades de inmigración lo detuvieron.

Una fuente familiarizada con la investigación dijo que García-Hernández estaba en EE.UU. ilegalmente y previamente había sido condenado por “dar información ficticia, evadir el arresto, conducir en estado de ebriedad y huir de la policía”.

García-Hernández era “el único proveedor para su familia”, según una campaña verificada de GoFundMe.

La pareja ya había elegido un nombre para su quinto hijo – un niño, dijo la viuda de García-Hernández

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

Corrección: Una versión anterior de esta historia dio el día equivocado en que ICE anunció la muerte de Guzmán Fuentes.

