Mientras Trump busca la pena de muerte en Washington, Bondi dice que el Gobierno también la quiere en todo EE.UU.

El presidente de EE.UU. Donald Trump firmó este jueves un memorando presidencial para restablecer la pena de muerte en Washington,…

El presidente de EE.UU. Donald Trump firmó este jueves un memorando presidencial para restablecer la pena de muerte en Washington, mientras que la secretaria de Justicia, Pam Bondi, anunció que el Departamento de Justicia también buscará la pena de muerte en todo el país.

“La pena de muerte en Washington”, dijo Trump a periodistas en la Oficina Oval. “Si matas a alguien, o si matas a un agente de policía, pena de muerte. Y, con suerte, eso no ocurrirá”.

“Es una pena capital muy interesante, ciudad capital. Capital, capital, capital”, añadió.

El memorando instruye específicamente a Bondi y a la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, “a implementar plenamente la pena de muerte aquí en Washington, cuando las pruebas y los hechos del caso indiquen que debe aplicarse”, explicó Will Scharf, secretario de la Casa Blanca.

Bondi, quien estuvo junto a Trump en la Oficina Oval, anunció: “No solo la estamos buscando en Washington, sino en todo el país, nuevamente”.

La secretaria de Justicia agregó que el Departamento de Justicia también está en proceso de trasladar a reclusos que fueron retirados del corredor de la muerte por el expresidente Joe Biden a instalaciones de máxima seguridad.

“Los trasladaremos a prisiones de máxima seguridad, donde serán tratados como si estuvieran en el corredor de la muerte por el resto de sus vidas”, dijo Bondi.

El memorando presidencial y los comentarios de Bondi se producen después de que Trump dijera el mes pasado que buscaría la pena de muerte en la capital del país, calificando la pena capital como una “medida preventiva muy fuerte”. En ese momento, señaló que los estados “tendrán que tomar su propia decisión”.

Como reportó previamente CNN, la medida podría enfrentar obstáculos significativos con los jurados de la ciudad.

Tradicionalmente, la Corte Superior de Washington maneja la mayoría de los casos de homicidio en la ciudad y está sujeta al código local, que no autoriza la pena de muerte.

No obstante, la oficina de la fiscal federal en Washington, que procesa delitos tanto en la corte local como en la federal —a diferencia de cualquier otra jurisdicción en el país— podría presentar cargos federales en muchos casos elegibles para la pena de muerte y solicitar su aplicación.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.