Mientras estaba en la Casa Blanca, Netanyahu se disculpó con Qatar por el ataque en Doha, dijeron fuentes a CNN

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se disculpó con Qatar por el ataque en Doha desde la Casa Blanca, donde se reunió este lunes con el presidente de EE.UU., Donald Trump, según una fuente israelí.

Por otra parte, una persona cercana también confirmó que Netanyahu se disculpó con el primer ministro qatarí en una llamada telefónica desde la Casa Blanca.

Netanyahu no se disculpó por atacar a Hamas, según la fuente israelí, pero sí se disculpó con el primer ministro por violar la soberanía de Qatar al llevar a cabo el ataque. En una entrevista el domingo, Netanyahu declaró: “Nuestro objetivo era Hamas. Nada más allá. Creo que podemos llegar a un acuerdo al respecto”.

La fuente israelí afirmó que la disculpa formaba parte de un acuerdo para que Qatar presionara a Hamas para que aceptara la propuesta de 21 puntos de la administración Trump para poner fin a la guerra en Gaza.

La llamada telefónica fue reportada inicialmente por Axios.

Netanyahu también se disculpó por herir a un civil. El ataque mató a un guardia de seguridad qatarí que se encontraba en el edificio atacado.

Hasta el lunes, nunca se había informado públicamente que los líderes de Israel y Qatar se hubieran reunido formalmente ni hablado directamente. Sin embargo, se han producido contactos secretos e indirectos, así como interacciones diplomáticas, durante años.

La llamada telefónica tuvo lugar mientras Netanyahu se encontraba en la Casa Blanca para una reunión con Trump sobre el plan de 21 puntos respaldado por Estados Unidos.

Qatar es un mediador crucial en las negociaciones de alto el fuego, con capacidad de comunicación con Hamas, Israel y Estados Unidos.

