Messi prepara su “Last Dance” en Argentina por Eliminatorias

El de este jueves ante Venezuela no es un partido más para la Selección Argentina. Cuando caiga la noche sobre…

El de este jueves ante Venezuela no es un partido más para la Selección Argentina. Cuando caiga la noche sobre el estadio Monumental en Buenos Aires, el astro rosarino Lionel Messi jugará por última vez un partido de Eliminatorias en el país. Incluso todo parece dado para que sea su último partido oficial con el combinado nacional en su tierra.

“Va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias”, dijo el futbolista de 38 años después de las semifinales de la Leagues Cup.

“No sé si después habrá un amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial y por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos, y todos los que puedan por parte de mi mujer, toda la familia. Lo vamos a vivir de esa manera”, cerró el delantero rosarino.

Así también lo vivirán las casi 90.000 almas que poblarán el estadio de River Plate para ver esta “última” función. Última con comillas porque, más allá de las palabras del astro argentino, es imposible no ilusionarse o no querer más. Y quizás aquella promesa incumplida (por suerte para muchos) de abandonar la selección después de la segunda final de Copa América perdida pueda traer un resquicio de esperanza.

El tiempo, sin embargo, parece bañar de sensatez las palabras de Messi. El exjugador del FC Barcelona y PSG tiene 38 años y cumplirá 39 durante el próximo Mundial, con lo cual soñar con su participación más allá de esa competencia suena poco probable. Al terminar el torneo estará cerca del récord de Ángel Labruna, el jugador más longevo en jugar con la selección en una Copa del Mundo, con 39 años, 8 meses y 18 días.

El “10” ya dejó indicios de nuevos tiempos en su último partido contra Colombia, en junio, cuando él mismo pidió salir con su selección perdiendo 1-0 con un jugador menos.

Ante Venezuela no será, de todas maneras, la última vez de Messi con la selección nacional, por supuesto, y seguramente tampoco su último partido en casa. El delantero del Inter Miami irá con la “Albiceleste” al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026 y, antes, es posible que haya algún partido amistoso organizado por la Asociación del Fútbol Argentino para despedir al equipo antes de que este emprenda el viaje a Norteamérica.

Pero sí será la última vez de Messi a nivel competitivo en el país que lo vio nacer, el que alguna vez lo criticó y el mismo que quedó rendido a sus pies.

No fue fácil el camino. Hubo señalamientos: primero que no jugaba igual en Barcelona que en la selección; luego, cuando la selección empezó a rendir mejor, que no ganaba las finales a las que llegaba; y, más tarde, el pedido de recambio en medio de una tortuosa clasificación al Mundial de 2018.

El tiempo supo poner las cosas en su lugar. Llegaron Scaloni, el recambio generacional y los cuatro títulos seguidos, siempre con el mismo líder en la cancha.

Messi ha jugado 71 partidos por Eliminatorias hasta ahora, con un saldo de 39 victorias, 12 derrotas y 20 empates. Convirtió 34 goles y repartió 14 asistencias, con solo una amonestación.

Su debut fue en una derrota frente a Paraguay hace casi exactamente 20 años, el 3 de septiembre de 2005. En aquella oportunidad, ingresó faltando 10 minutos en lugar de César Delgado, en un encuentro que terminó siendo triunfo paraguayo por 1-0 en el Defensores del Chaco.

Su debut absoluto había sido apenas semanas antes, en un amistoso contra Hungría que será siempre recordado por su expulsión al minuto de haber ingresado.

Este jueves, cuando ya se hayan cumplido 20 años de su primer partido por Eliminatorias con la selección Argentina, Messi podrá empezar a decir adiós, y el público podrá rendir lo que quizás sea una última gran ovación.

Será una noche especial. El primer párrafo de un epílogo que aún tiene mucho por contar, y, quizás, algunas páginas doradas por agregar.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.