Más de 100 veteranos de ABC News piden al CEO de Disney, Bob Iger, mantenerse firme ante los ataques de Trump

Un grupo de más de 100 experiodistas de ABC News envió una carta al CEO de Disney, Bob Iger, instándolo a realizar “un esfuerzo concertado para defender la libertad de expresión y la libertad de prensa frente a la intimidación política”.

La carta, obtenida por CNN este miércoles poco después de ser entregada a Iger, fue redactada inicialmente cuando ABC suspendió “Jimmy Kimmel Live!” la semana pasada.

Dado que Disney devolvió el programa de Kimmel el martes por la noche, la carta comienza elogiando la decisión de Iger, calificándola como “una declaración importante de que la intimidación política no debe dictar la programación de ABC”.

“Sin embargo, esto debe ser solo el primer paso”, afirman los firmantes.

“La responsabilidad y la oportunidad de Disney es liderar manteniéndose firme contra la capitulación y en defensa de los valores democráticos”, dice la carta, argumentando que el acuerdo de US$ 16 millones de ABC con Trump en diciembre pasado envalentonó al expresidente para intensificar sus ataques.

“La Primera Enmienda no es negociable”, continúa la carta. “La credibilidad de ABC y la reputación de Disney dependen de un liderazgo firme en su defensa. En este momento crítico, usted tiene la oportunidad de dar un ejemplo contundente defendiendo los principios que definen tanto nuestra democracia como The Walt Disney Company”.

La lista de firmantes incluye a excorresponsales como Sam Donaldson y Judy Muller; exproductores ejecutivos como Tom Bettag; y Kayce Freed Jennings, viuda del reconocido presentador de ABC Peter Jennings.

La excorresponsal de ABC Lisa Stark y el exproductor ejecutivo Ian Cameron, quienes encabezaron la carta, dijeron a CNN que “entendemos que Disney y otras cadenas están bajo una enorme presión política y económica, pero este es un momento en el que Bob Iger y otros no deben titubear en la protección de la prensa libre y sus periodistas”.

Kimmel destacó la presión de Trump contra los medios de comunicación en su monólogo ampliamente visto el martes por la noche.

“Tenemos que alzar la voz contra este intimidador. No va a parar. Y no se trata solo de comedia”, dijo Kimmel. “También está atacando a nuestros periodistas. Los está demandando, los está intimidando”.

Aproximadamente una hora antes de que se emitiera el episodio de Kimmel, Trump publicó una nueva amenaza contra ABC en Truth Social, acusando sin fundamento a la cadena de realizar contribuciones ilegales a campañas electorales.

La presión política sobre la empresa matriz de ABC ha puesto a los periodistas de ABC News en una situación difícil. Sin embargo, la división de noticias informó exhaustivamente sobre el contratiempo de Kimmel y publicó noticias clave sobre el Gobierno de Trump.

Jon Karl, de ABC, presentó la edición del domingo pasado del programa de actualidad “This Week” con una visión general de la búsqueda de “represalias” por parte de Trump.

También señaló una política del Pentágono recientemente anunciada que “obligaría a los periodistas a comprometerse a no recopilar ni utilizar información, ni siquiera información no clasificada, que no haya sido expresamente autorizada para su divulgación, y revocaría las acreditaciones de prensa de los periodistas que no la cumplan”.

“Esa es una política que cabría esperar en China, Rusia o Corea del Norte, pero no en Estados Unidos”, dijo Karl, añadiéndola a una lista de “una serie de medidas del Gobierno federal para silenciar las voces consideradas críticas con el presidente Trump”.

