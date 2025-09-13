Marco Rubio dice que el incidente con drones rusos en Polonia es “inaceptable, desafortunado y peligroso”

El secretario de Estado, Marco Rubio, enfatizó este sábado que la incursión de drones rusos en Polonia fue un “acontecimiento…

El secretario de Estado, Marco Rubio, enfatizó este sábado que la incursión de drones rusos en Polonia fue un “acontecimiento inaceptable, desafortunado y peligroso”, y afirmó que Estados Unidos continúa evaluando si esos drones tenían la intención de ingresar al espacio aéreo de la OTAN.

“No debería ocurrir. No creo que a nadie le guste que ocurra. La OTAN respondió adecuadamente. No queremos que vuelva a ocurrir”, dijo Rubio a la prensa mientras se preparaba para partir hacia Israel.

Continuó: “Creemos que es un acontecimiento inaceptable, desafortunado y peligroso”.

Rubio predijo que tomará “algunos días más” determinar “si los drones tenían como objetivo ingresar específicamente a Polonia”.

Si se determina que ese es el caso, añadió, marcaría una “medida de escalada muy significativa”.

“Existen otras posibilidades, pero creo que nos gustaría tener todos los hechos y consultar con nuestros aliados antes de tomar decisiones específicas”, dijo Rubio.

Sus comentarios llegan luego de que el presidente Donald Trump emitiera un ultimátum a los países de la OTAN, diciendo en una carta el sábado que Estados Unidos aplicará “importantes” sanciones a Rusia si ellos hacen lo mismo y dejan de comprar petróleo ruso. Pero cumplir con las demandas de Trump significaría un cambio importante para la alianza, y existen serias dudas sobre si hay un interés colectivo en tomar estas medidas.

