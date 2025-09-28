Manifestación en apoyo a actor y político en la India se convierte en tragedia tras aplastamiento que deja 39 muertos

El sábado se desató una tragedia en un mitin de campaña de un popular actor indio convertido en político, donde…

El sábado se desató una tragedia en un mitin de campaña de un popular actor indio convertido en político, donde al menos 39 personas murieron y más de 50 resultaron heridas en una aglomeración multitudinaria.

Decenas de miles de personas se habían reunido en un evento público en el estado sureño de Tamil Nadu, donde Vijay, venerado astro del cine tamil conocido solo por su nombre de pila, daba un discurso.

Videos de medios locales mostraron a una multitud reunida alrededor de un camión de campaña, mientras Vijay se dirigía a la multitud desde la azotea.

Se le vio arrojando botellas de agua a los simpatizantes desmayados entre la multitud, antes de pedir ayuda a la policía cuando la situación se tornó peligrosa.

“Hasta el momento, 39 personas han muerto, entre ellas 13 hombres, 17 mujeres, 4 niños y 5 niñas, mientras que 51 personas, entre ellas 26 hombres y 25 mujeres, están recibiendo tratamiento intensivo”, declaró el diputado Stalin, ministro jefe del estado, según la agencia de noticias Reuters. Stalin hizo la declaración en Karur, el distrito donde se produjo la avalancha, durante la manifestación organizada por el partido Tamilaga Vettri Kazhagam de Vijay.

“Tengo el corazón roto; siento un dolor y una tristeza insoportables e indescriptibles”, escribió Vijay en X. “Expreso mi más sentido pésame a las familias de mis queridos hermanos y hermanas que perdieron la vida en Karur. Rezo por una pronta recuperación para quienes están recibiendo tratamiento en el hospital”.

Al menos 44 médicos de los distritos cercanos de Salem y Tiruchirappalli fueron enviados a Karur, según informes de prensa.

En un video de la emisora ​​india ANI, se pudo ver a la familia de una de las víctimas llorando al recibir su cuerpo.

El legislador estatal Senthil Balaji había informado previamente a la prensa que 58 personas habían sido hospitalizadas, añadió Reuters.

Durante tres décadas, Vijay ha sido un referente en el cine en tamil, un segmento en auge en la industria cinematográfica india.

Fundó Tamilaga Vettri Kazhagam el año pasado y ha atraído a grandes multitudes desde que lanzó su campaña de cara a las elecciones estatales a principios del próximo año.

El partido regional ha atacado tanto al partido gobernante estatal DMK como al Partido Bharatiya Janata del primer ministro Narendra Modi.

“El lamentable incidente ocurrido durante un mitin político en Karur, Tamil Nadu, es profundamente triste”, declaró Modi en una publicación en X el sábado por la noche.

Los mítines de Vijay ya han generado preocupaciones sobre la seguridad. Se informó que al menos seis personas murieron tras la primera reunión de su partido político en octubre pasado.

Incluso con las restricciones impuestas por la Policía, como la limitación del tamaño de los convoyes y los cambios de sede, las multitudes masivas han saturado constantemente la infraestructura local.

Stalin dijo que se ha designado una comisión encabezada por un juez jubilado para investigar el incidente, según informó Reuters.

Anteriormente, anunció un millón de rupias indias (US$ 11.280) para cada una de las familias de las personas fallecidas en el incidente, añadió la agencia.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.