Los sueños de los estudiantes palestinos se hacen añicos por la decisión del Gobierno de Trump de retirarles las visas

Una estudiante palestina de 22 años planeaba estar en Estados Unidos este mes, preparando su dormitorio antes de comenzar su primer semestre en una universidad estadounidense.

Sin embargo, sigue en Gaza, intentando desesperadamente conseguir comida, agua y acceso a internet tras verse obligada a huir de su hogar en la Ciudad de Gaza después de que Israel lanzara una operación terrestre para tomar posesión de una zona donde viven aproximadamente un millón de personas.

“Solo estás escapando y no vas a ninguna parte”, comentó a CNN por teléfono esta semana. “Me despierto llorando. Duermo llorando. Esperaba algo muy distinto a lo que estoy viviendo ahora, y lo que estoy viviendo ahora es como una pesadilla”.

En otoño de 2024, la estudiante, cuya identidad CNN mantiene en reserva por temor a represalias, fue admitida para cursar informática en Estados Unidos, pero su plan se vio truncado abruptamente cuando la administración Trump introdujo el mes pasado una nueva política para rechazar todas las solicitudes de visa de no inmigrante de titulares de pasaportes de la Autoridad Palestina.

Su aceptación en una universidad estadounidense fue “la luz al final del túnel” después de vivir una pesadilla en Gaza.

Apenas unas semanas después de que comenzara la última guerra de Gaza en 2023, tras el ataque de Hamas del 7 de octubre, se encontraba junto a su hermano cuando un ataque israelí lo hirió.

“Mi hermano estaba lleno de sangre, y nosotros simplemente dábamos vueltas por las calles. Las bombas caían por todas partes”, dijo. “Las tomé como combustible, como combustible para continuar, porque detenerse nunca es una opción”.

Ella ha priorizado continuar con su educación, que se vio interrumpida abruptamente cuando comenzó la guerra hace casi dos años y los bombardeos israelíes obligaron a su universidad local a cerrar sus puertas.

Su admisión en una universidad estadounidense fue la culminación de sus esfuerzos, ya que describió la ambición como su pasatiempo, incluso mientras la destrucción y la devastación dominaban su vida.

“No puedes detenerte a cada instante, ni a cada segundo. Necesitas tener un plan para cada segundo de tu vida”, dijo.

Algunos estudiantes lloraron durante días sintiendo que “su sueño se desmoronaba”, como describió otra joven, tras la implementación de la nueva política de visas. Para ella, fue otro obstáculo, pero no un callejón sin salida.

“La suspensión me impactó mucho, pero nunca me sorprendió, porque ¿qué más parece realista en este mundo? De hecho, nada parece realista”, dijo. “Simplemente no puedo soportarlo más. Los palestinos, especialmente los gazatíes, estamos siendo forzados, con todo nuestro ser, y no nos rendimos”.

Al emprender esta semana un viaje de siete horas al sur de Gaza, se aseguró de tener todos los documentos de su solicitud universitaria en Google Drive. Planea solicitar plaza en otra universidad fuera de Estados Unidos el próximo año. Pero también espera que haya un cambio en la política para poder venir a Estados Unidos.

El Departamento de Estado no dio ninguna indicación de que estén planeando permitir una excepción a su política actual para los estudiantes, calificando cada decisión sobre visas como una decisión de seguridad nacional.

“El Departamento ha suspendido la tramitación de visas de no inmigrante (NIV, por sus siglas en inglés) para personas que viajan con pasaporte de la Autoridad Palestina mientras realizamos una revisión completa y exhaustiva del proceso y los procedimientos utilizados para la verificación de antecedentes de las personas de Gaza”, declaró un portavoz del Departamento de Estado a CNN. “Nos tomaremos el tiempo necesario para realizar una revisión completa y exhaustiva”.

El año pasado, más de 450 estudiantes universitarios en EE.UU. tenían pasaportes palestinos, según datos del programa Puertas Abiertas del Instituto de Educación Internacional.

Solicitar ingreso a universidades estadounidenses durante la guerra significaba correr riesgos que a veces ponían en peligro la vida de cada uno de los casi media docena de estudiantes palestinos que compartieron sus historias con CNN.

“El proceso de solicitar esta beca y presentar la documentación podría haberme costado la vida cada vez”, declaró a CNN otro estudiante palestino que fue aceptado para cursar un doctorado en física en Estados Unidos. “Tuve que caminar una hora para llegar a una zona fronteriza cerca de Egipto solo para tener una señal de internet débil, porque todas las comunicaciones e internet estaban completamente cortados, mientras las bombas caían sobre mi cabeza”.

Ella tiene dos hijos pequeños y creía que asistir a un programa estadounidense podría salvarlos, aunque la muerte los ha estado rodeando.

“Si el mar fuera de tinta, no sería suficiente para describir las atrocidades que estamos viviendo”, dijo mientras narraba la muerte de muchos seres queridos y las decenas de desplazamientos forzados que ella y su familia han vivido.

Ella no está sola en su determinación de avanzar en su educación por el bien de sus hijos y su seguridad.

Otro farmacéutico palestino de 40 años con tres niños pequeños dijo a CNN que ellos estaban tan involucrados en el proceso como él.

“Mis hijos estaban tan ansiosos”, dijo, “me preguntaron cuándo íbamos a Estados Unidos, fuimos al consulado, ¿cuándo nos darían la visa? ¡Dios mío, quién sabe!”, contó.

Pero los pasos que dio para intentar obtener su maestría en salud pública y global en Estados Unidos fueron “duros” e “inimaginables”.

Encontrar transcripciones cuando las escuelas estaban cerradas, obtener recomendaciones de antiguos colegas que atravesaban la pérdida y huían de sus hogares debido a los bombardeos israelíes y encontrar acceso a Internet hicieron que cada paso del proceso fuera peligroso.

También estaba intentando contactar con estas personas en Gaza mientras estaba en Egipto, habiendo huido con su familia durante los primeros meses de la guerra.

“Tengo muchos contactos en Gaza, en mi campo, pero ¿Cómo podría encontrar a alguien disponible que tenga, bueno, buen acceso a internet? ¿Y a quién le resultara adecuado y conveniente que yo le hiciera tal pregunta mientras él está en la muerte, digamos, en el infierno?”, manifestó.

Una de las personas que le escribió una recomendación fue un médico que acababa de salir del hospital tras lesionarse. En cuanto encontró internet, le consiguió la recomendación al estudiante sin mayor demora.

Pero a pesar de su aceptación, el exfarmacéutico ahora enfrenta la desgarradora realidad de que su sueño no se hará realidad en el corto plazo debido a la nueva política de visas.

“La dura realidad es que cuando sientes que estás llegando a esta cumbre, digamos que todo ha cambiado en un segundo”, lamentó.

Darle la noticia a los estudiantes palestinos de que ya no podrían viajar a EE.UU. en un futuro próximo después de haber encontrado finalmente una fuente de esperanza, fue una carga pesada para los activistas que los apoyaban durante el proceso de solicitud y visa.

“Fue una conversación muy difícil”, dijo Juliette Majid, fundadora de Student Justice Network (SJN), y agregó que la nueva política de rechazo general complica dramáticamente sus situaciones.

Decenas de estudiantes palestinos trabajaron con SJN, un grupo estudiantil propalestino, que les ayudó a navegar la complicada logística de solicitar y completar una educación en suelo estadounidense mientras continúa la guerra.

La administración Trump no ha proporcionado ninguna información directa a los estudiantes sobre la nueva política de visas ni sobre la razón para implementarla.

La nueva y radical política fue comunicada en agosto a los diplomáticos estadounidenses a través de un cable del secretario de Estado Marco Rubio, en el que se ordenaba a todas las embajadas y consulados denegar visas de no inmigrante a todos los titulares de pasaportes de la Autoridad Palestina que, de otro modo, cumplirían los requisitos necesarios para solicitarla. Se instruyó a los puestos de control que lo hicieran de inmediato.

Un portavoz del Departamento de Estado dijo que “cada decisión sobre visas es una decisión de seguridad nacional”, sin ampliar los motivos de la nueva política.

Impedir que los estudiantes aceptados en universidades estadounidenses viajen y ocupen las plazas que tanto les costó conseguir ha supuesto la pérdida de tres años de educación para la mayoría.

La última vez que muchos de ellos tomaron clases fue durante el otoño de 2023, y ahora buscan oportunidades en otras partes del mundo para el otoño de 2026.

“Básicamente, tienen que reiniciar todo el sistema de solicitud de admisión a la universidad desde cero”, apuntó Majid. “Se trata de personas que han estado intentando terminar sus estudios bajo bombardeos y desplazamientos masivos, y es absolutamente cobarde y decepcionante por parte de la administración”.

