Los números, méritos y títulos de Lamine Yamal para optar al Balón de Oro 2025

La joya más joven del Barcelona, Lamine Yamal, es una estrella emergente y en camino a la consolidación, con sólidos argumentos para competir por el Balón de Oro.

Debutó el 29 de abril de 2023 siendo un adolescente de tan solo 15 años, 9 meses y 16 días, el más joven en vestir la camiseta azulgrana como profesional. Desde entonces brilla a nivel internacional por su talento y jerarquía a tan temprana edad.

En 2024, el español ganó los trofeos Kopa y Golden Boy luego de una gran temporada, y en 2025 continúa con su magia. El delantero, que acaba de cumplir dos años desde su debut, acumula, según recoge el Barcelona en su página oficial, 26 goles y 30 asistencias en 109 partidos.

Sus vitrinas exhiben el título de la LaLiga de España, la Copa del Rey, la Supercopa de España y la Eurocopa de 2024, donde fue nombrado Jugador Joven del Torneo.

En la Liga de Campeones 2024-2025, Yamal jugó 13 partidos, anotó cinco goles y brindó cuatro asistencias.

El goleador y mayor asistidor del torneo fue su compañero Raphinha con 13 tantos y nueve asistencias. Números que claramente también ubican al brasileño para competir por el preciado galardón que entrega la revista France Football.

Más allá de su juventud, su talento es claro. El mismo Yamal dice estar confiado tanto en su potencial como en el de su compañero de equipo Raphinha para ganar el Balón de Oro. De hecho, espera ganarlo, al igual que un Mundial con España por ser ambos un sueño para él, dijo en una entrevista concedida al diario As.

Este lunes, a los 18 años, puede sumar una nueva página dorada a su carrera, una que puede reescribir los libros de historia del fútbol.

