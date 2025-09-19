Lo que sucedió detrás de escena que llevó a la suspensión de Kimmel

La decisión de sacar del aire el programa de Jimmy Kimmel no fue tan precipitada como podría pensarse. El tema…

El tema se había estado gestando toda la semana en los altos cargos de Disney y ABC, desde que Kimmel hizo comentarios durante su monólogo del lunes por la noche sobre el presunto asesino de Charlie Kirk y, como él mismo llamó a los partidarios de Trump, la “banda MAGA”.

Las declaraciones de Kimmel del lunes provocaron la ira de la derecha, lo que puso al programa en la mira de Disney.

En el programa del martes, Kimmel insistió: “Muchos en el mundo MAGA se están esforzando bastante para sacar provecho del asesinato de Charlie Kirk”.

Pero no fue hasta el miércoles por la tarde, después de que el presidente de la FCC, Brendan Carr, participara en un podcast conservador y amenazara con retirar las licencias de transmisión de las afiliadas de ABC, que el asunto se intensificó.

Entonces, Nexstar, el grupo de emisoras que transmite “Jimmy Kimmel Live!” en aproximadamente dos docenas de mercados, anunció que no emitiría el programa.

La declaración pública de Carr de que Disney corría el riesgo de perder sus licencias de transmisión local era una “amenaza real y seria” para toda ABC, dijo a CNN una fuente familiarizada con la situación.

“No se trata solo de ‘Jimmy Kimmel Live’. Se trata de toda ABC, de todos sus programas y de todos sus empleados”, dijo otra fuente con conocimiento de las conversaciones en curso en la empresa.

Un veterano productor de noticias de televisión, que no trabaja para ABC, dijo a CNN: “No hay circunstancia más aterradora para una entidad de radiodifusión que la amenaza de una multa de la FCC o, peor aún, que la agencia pueda revocar las licencias de transmisión de las estaciones”.

Según una persona familiarizada con la situación, Kimmel se preparaba para pronunciar su monólogo en su programa el miércoles por la noche y planeaba abordar la reacción de la derecha a sus comentarios de principios de semana sobre la politización del asesinato de Kirk.

Esta persona describe el monólogo planeado por Kimmel como “muy intenso”, dirigido contra la base de MAGA.

Los CEO de Disney conversaron con Kimmel para intentar bajarle la intensidad a su monólogo, según la fuente. Y al mismo tiempo, Nexstar anunció su plan de cancelar el programa de Kimmel.

Fue entonces cuando el CEO de Disney, Bob Iger, y la copresidenta de Disney Entertainment, Dana Walden, tomaron la decisión de suspender el programa indefinidamente, con la esperanza de proteger a Kimmel y a la marca Disney de una mayor controversia.

Walden llamó a Kimmel para conversar sobre cómo seguir adelante, según una fuente. Walden y Kimmel mantienen una relación duradera y positiva, y Kimmel siempre ha gozado de una excelente reputación en ABC, según numerosas fuentes.

“Todos lo valoran profundamente y desean que regrese”, dijo una fuente cercana. “Pero tiene que bajar la temperatura”.

La fuente señala que Kimmel siempre ha tenido libertad para expresar su opinión sobre Trump y nunca ha sido censurado en su programa. Pero ante las graves amenazas de la FCC, la empresa tuvo que tomar una decisión empresarial.

Varias de las personas que hablaron con CNN afirmaron que empleados de Disney y miembros del personal de “Jimmy Kimmel Live!” comenzaron a recibir amenazas de muerte tras las declaraciones de Carr el miércoles, y que sus direcciones de correo electrónico y números de teléfono fueron divulgados y difundidos en redes sociales.

Para Disney, el problema en cuestión trascendió más allá de Kimmel: se convirtió en un problema de seguridad para los empleados y los anunciantes del programa.

Si bien no se ha tomado ninguna decisión sobre cómo seguir adelante, la fuente comentó que Disney “tiene la esperanza” de que haya un camino para traer de vuelta el programa de Kimmel.

Su contrato vence al final de su temporada actual, hasta mayo de 2026. Durante años, Kimmel, quien también presentó los Oscar para ABC y acaba de ganar un Emmy por presentar “¿Quién quiere ser millonario?” de la cadena, ha lidiado con la decisión de continuar o no con su programa, y la última vez que se planteó si renovaría su contrato fue en 2022.

“Después de dos décadas en ABC, ahora espero con ansias tres años de lo que llaman ‘renuncia silenciosa’”, bromeó Kimmel en una declaración en el momento en que se anunció su más reciente extensión de contrato.

Kimmel aún no se ha pronunciado públicamente sobre la suspensión de su programa. CNN se ha puesto en contacto con sus representantes para obtener comentarios.

ABC no respondió a la solicitud de CNN de comentarios sobre el futuro del programa.

