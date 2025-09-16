Llevan a Bolsonaro al hospital tras “sentirse mal”, dice su hijo

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue llevado al hospital el martes después de sentirse mal, según dijo su hijo…

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue llevado al hospital el martes después de sentirse mal, según dijo su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, en X.

Según su hijo, el exmandatario sufría un fuerte ataque de hipo, vómitos y presión arterial baja.

“Pido las oraciones de todos para que no sea nada grave”, dijo el joven Bolsonaro.

La ex primera dama Michelle Bolsonaro dijo que su esposo se sometió a algunas pruebas y actualmente está recibiendo medicación intravenosa. “¡Todo va a estar bien!” dijo en Instagram.

La noticia llega menos de una semana después de que el expresidente fuera condenado por planear un golpe de Estado, que según los fiscales incluía planes para potencialmente asesinar al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro, de 70 años, fue sentenciado a más de 27 años de prisión. Él ha negado haber cometido algún delito.

El político de extrema derecha ha sido hospitalizado anteriormente por dolores relacionados con una herida sufrida cuando fue apuñalado durante la campaña electoral hace siete años.

No está claro si su más reciente hospitalización está relacionada con ese ataque.

CNN ha contactado al hospital para obtener más información.

El domingo, Bolsonaro también fue al hospital para una serie de exámenes y un procedimiento médico para eliminar lesiones en la piel, informó CNN Brasil.

Bolsonaro ha estado bajo arresto domiciliario desde agosto por supuestamente no cumplir con las restricciones impuestas por el tribunal mientras se llevaba a cabo el juicio, incluyendo el uso de redes sociales y teléfonos celulares.

Su hijo dijo que Bolsonaro fue acompañado al hospital por agentes de la policía penitenciaria que custodian su casa en Brasilia. “Fue una emergencia”, dijo.

