Legisladores y magistrados empiezan a perder la paciencia con el juez detrás del juicio a Bolsonaro

El Supremo Tribunal de Brasil entra esta semana en la fase final de deliberaciones en el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, en un caso que ha despertado la ira del presidente estadounidense Donald Trump.

Nadie ha sentido la fuerza de esa furia, ni la ha desestimado con tanto desdén, como Alexandre de Moraes, el juez que puso a Bolsonaro bajo arresto domiciliario, encarceló a cientos de sus partidarios por invadir edificios gubernamentales e intimidó a Elon Musk por el contenido de sus redes sociales. Su persecución de Bolsonaro ha llevado a Trump a imponer un arancel comercial del 50 % a Brasil, restricciones de visados y sanciones financieras individuales.

Moraes, de 56 años, cuyo severo rostro calvo ha llegado a definir al tribunal al que se unió hace ocho años, insiste en que no dará marcha atrás. Pero detrás de su fachada implacable, se enfrenta a una creciente reacción por parte de los legisladores que buscan su destitución y a una opinión pública cansada de sus tácticas de línea dura.

Incluso dentro del alto tribunal, que ha respaldado sus decisiones y ha presentado un frente en gran medida unido, las tensiones están aumentando. Dos fuentes del tribunal afirmaron que sus compañeros jueces temen que el caso Bolsonaro pueda provocar una reacción aún más fuerte por parte de Trump, quien ha exigido que Brasil abandone el juicio que el presidente estadounidense califica de “caza de brujas”.

Algunos jueces del Supremo Tribunal Federal se están preparando para cuestionar públicamente algunos elementos de las decisiones de Moraes, que lleva el caso, con el fin de demostrar su independencia, según las fuentes de la corte.

Moraes declaró a Reuters en una entrevista en agosto que no había escuchado ninguna preocupación por parte de sus colegas sobre cómo ha llevado el caso Bolsonaro.

“Si alguien se quejó, lo hizo ante la prensa”, afirmó. “Quienquiera que haya publicado esto en la prensa, diré aquí que es mentira”.

En julio, el Gobierno de Estados Unidos retiró los visados a ocho magistrados del Tribunal, excepto a tres que habían discrepado claramente con Moraes en casos anteriores. Esto ha alimentado las especulaciones de la prensa local de que la Administración Trump está tratando de sembrar la división en la corte.

En respuesta a las preguntas de Reuters, un alto funcionario del Departamento de Estado de EE.UU. no abordó esas especulaciones, pero afirmó que las restricciones de visado estaban dirigidas a Moraes.

El presidente Trump “ha tomado medidas decisivas mediante la imposición de sanciones globales Magnitsky contra el juez Moraes y sus aliados”, dijo el funcionario, refiriéndose a una ley que permite a Estados Unidos imponer sanciones económicas a los extranjeros que considera que tienen antecedentes de corrupción o abusos contra los derechos humanos.

El juez del Supremo Tribunal André Mendonça, nombrado por Bolsonaro en 2021, ha insinuado cada vez más en público las divergencias en la corte.

“Un buen juez debe ser respetado, no temido”, afirmó en un discurso reciente, que algunos miembros del tribunal interpretaron como una crítica velada a Moraes, quien se dirigiría al mismo evento en Río de Janeiro más tarde ese mismo día. “Sus fallos deben traer paz social, no caos, incertidumbre o inseguridad”.

Mendonça no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters.

Se espera que Bolsonaro sea condenado por conspirar para dar un golpe de Estado y anular las elecciones de 2022, en las que perdió frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y que sea sentenciado a prisión por el panel de cinco jueces que se reunirá desde el martes hasta la próxima semana. Bolsonaro ha negado cualquier delito y ha calificado a Moraes de “dictador”.

Alexandre de Moraes nació el 13 de diciembre de 1968, en uno de los momentos más oscuros de la historia reciente de Brasil.

Ese fue el día en que la dictadura militar que entonces gobernaba el país se otorgó a sí misma el poder de cerrar el Congreso y suspender los derechos políticos, desatando una era de represión que incluyó la tortura de miles y el asesinato de cientos de brasileños.

Moraes y sus partidarios afirman que su agresivo enfoque hacia Bolsonaro y sus aliados siempre ha tenido como objetivo defender la democracia brasileña y evitar que se repita ese oscuro día.

Sus detractores sostienen lo contrario y lo acusan de censura y extralimitación ilegal al ordenar la eliminación de publicaciones en redes sociales de partidarios de Bolsonaro, confiscar los teléfonos de empresarios que discutían las virtudes de un golpe de Estado y encarcelar a un legislador que profirió amenazas contra el tribunal.

El alto funcionario del Departamento de Estado afirmó: “La oscura realidad de Brasil es un claro recordatorio de adónde conduce en última instancia la instrumentalización política de un gobierno, como la llevada a cabo por la administración Biden”.

Trump ha acusado al expresidente demócrata Joe Biden de “instrumentalizar” el sistema legal estadounidense y ha acusado a él y al expresidente Barack Obama, sin aportar pruebas, de intentar vincularlo falsamente con Rusia y socavar la campaña presidencial de Trump en 2016.

Aun así, si el Supremo Tribunal condena a Bolsonaro, un excapitán del Ejército, y a los generales que supuestamente conspiraron con él, sería la primera vez en la historia de Brasil, marcada por los golpes de Estado, que se castiga a oficiales militares por amenazar la democracia.

“La historia de Brasil y del mundo nos enseña que la impunidad, las omisiones y la cobardía pueden parecer, en un primer momento, la forma más rápida de resolver los problemas”, dijo Moraes a la audiencia en Río. “La impunidad nunca ha funcionado en la historia de ningún país del mundo”.

Muchos brasileños están dispuestos a ver castigado a Bolsonaro. En una encuesta realizada en agosto por la empresa Quaest, el 55 % de los consultados afirmó que su arresto domiciliario estaba justificado.

La élite empresarial conservadora de Brasil también ha aplaudido la idea de que el gobernador de Sao Paulo, Tarcisio Freitas, que formó parte del gabinete de Bolsonaro, se presente a las elecciones presidenciales del próximo año como un abanderado más moderado de su coalición de derecha.

Sin embargo, esas esperanzas no se han traducido en una aprobación generalizada de Moraes, cuya jurisprudencia de tierra arrasada está agotando la paciencia de muchos brasileños. Quaest halló en agosto que el 46 % de los brasileños quiere que sea destituido.

Los aliados de Bolsonaro afirman que han reunido a más de 41 senadores dispuestos a destituir a Moraes, pero aún les faltan 54 para alcanzar los necesarios para removerlo del cargo.

El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, se ha negado a permitir una votación sobre el asunto, lo que probablemente se convierta en un grito de guerra entre los partidos de derecha que buscan sumar escaños en el Senado en las elecciones generales de 2026.

Moraes estaba comenzando unas vacaciones en París en enero de 2023 cuando cientos de seguidores de Bolsonaro se amotinaron en Brasilia, causando disturbios en los edificios gubernamentales en un intento de provocar una intervención militar que pudiera revertir los resultados electorales.

Floriano Azevedo, amigo de toda la vida del juez y miembro del Tribunal Superior Electoral de Brasil, recuerda su asombro cuando Moraes le dijo que iba a tomar el siguiente avión de regreso a Brasil.

“Hay una rebelión de esas proporciones, de la que él era blanco, y decidió regresar al epicentro del asunto”, dijo.

Azevedo dijo que la adversidad solo fortalece a Moraes.

“A veces la gente da por sentado que los demás se comportarán como ellos”, dijo Moraes a Reuters en la entrevista de agosto desde su oficina en Brasilia. “Así que tal vez se echarían atrás como cobardes si se sintieran amenazados. Obviamente, el Supremo Tribunal nunca se acobardaría ante las amenazas”.

Su determinación le ha valido cierto respeto en los últimos años, cuando muchos miembros del alto tribunal temían que la institución estuviera amenazada. Pero esa firme determinación puede estar ahora resultando contraproducente.

“Es educado y amable”, afirmó el exjuez Marco Aurelio Mello, que trabajó con Moraes en el tribunal durante cuatro años. “Pero no me gustaría ser juzgado por él”.

