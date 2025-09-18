Las tasas hipotecarias no habían estado tan bajas en casi un año; gracias a la Fed, pero no del todo

El recorte de tasas de la Reserva Federal esta semana tuvo un efecto en el mercado inmobiliario e hizo que…

El recorte de tasas de la Reserva Federal esta semana tuvo un efecto en el mercado inmobiliario e hizo que las tasas hipotecarias bajen, lo que causó un aumento en las solicitudes de refinanciamiento.

La tasa promedio de hipoteca fija a 30 años fue de 6,26 % para la semana que terminó el 18 de septiembre, por debajo del 6,35 % de la semana pasada, según datos publicados el jueves por Freddie Mac.

Esta es la cuarta semana consecutiva de reducción, ya que las tasas hipotecarias cayeron en anticipación al recorte de un cuarto de punto de la Fed el miércoles.

Un número creciente de propietarios que fijaron hipotecas a tasas más altas en los últimos años están aprovechando la oportunidad para ahorrar.

El volumen de solicitudes de refinanciamiento aumentó casi un 60 % la semana pasada, en comparación con la semana anterior, según un informe separado de la Mortgage Bankers Association.

Aunque la Fed ha señalado que vendrán más recortes de tasas, no está claro si las tasas hipotecarias seguirán bajando de manera constante. Las tasas hipotecarias no siguen directamente los movimientos de la Fed. En cambio, siguen el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que mide las expectativas de los inversionistas sobre la inflación futura y el crecimiento económico.

Orphe Divounguy, economista senior del equipo de Investigación Económica de Zillow, dijo que una perspectiva económica debilitada podría reducir la demanda de vivienda, incluso cuando las tasas hipotecarias caen a su nivel más bajo en casi un año.

“En tiempos de incertidumbre económica, la movilidad residencial se estanca; compradores, vendedores e inquilinos se quedan donde están”, afirmó.

“Al acercarnos a la temporada más lenta del ciclo inmobiliario —cuando la escuela, las vacaciones y el clima más frío reducen la actividad inmobiliaria— el impacto de cualquier pequeño cambio en las tasas hipotecarias, ya sea hacia arriba o hacia abajo, probablemente será limitado”.

Algunos prestamistas hipotecarios advierten que los costos de endeudamiento podrían no bajar mucho más.

“Las tasas hipotecarias son prospectivas, y para cuando la Fed anuncia un recorte, los mercados generalmente ya lo han descontado”, dijo Bill Banfield, director de negocios de Rocket Mortgage. “Las tasas pueden mantenerse relativamente estables a corto plazo, ya que los mercados ya habían descontado este recorte”.

Aun así, más compradores están recurriendo a hipotecas de tasa ajustable (ARM, por sus siglas en inglés), apostando a que las tasas seguirán bajando en los próximos años. La proporción de prestatarios que eligen ARM ha subido a su nivel más alto desde 2008, según el informe de la MBA.

A diferencia de los préstamos a tasa fija, las ARM pueden ofrecer un alivio temporal al ofrecer tasas iniciales más bajas. Pero conllevan riesgos: después del período introductorio —normalmente cinco, siete o diez años— la tasa se reajusta según el mercado. Si las tasas suben en el futuro, los prestatarios podrían ver aumentar también sus pagos mensuales.

