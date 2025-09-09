Israel ordena la evacuación total de la Ciudad de Gaza mientras Netanyahu advierte que “esto es solo el comienzo”

Las fuerzas de Israel han ordenado a todos los civiles palestinos abandonar la Ciudad de Gaza y “todos sus barrios”…

Las fuerzas de Israel han ordenado a todos los civiles palestinos abandonar la Ciudad de Gaza y “todos sus barrios” antes de una importante ofensiva militar ampliada.

“A todos los residentes de la Ciudad de Gaza y todos sus barrios, desde la Ciudad Vieja y Tuffah, al este, hasta el mar, al oeste. Las Fuerzas de Defensa de Israel están decididas a derrotar a Hamas y operarán en la zona de la Ciudad de Gaza con gran fuerza, tal y como lo han hecho en toda Gaza”, declaró este martes Avichay Adraee, portavoz árabe del las fuerzas.

“Por su seguridad, evacúen inmediatamente a través del eje Rashid hacia la zona humanitaria de Al-Mawasi”, añadió.

También se lanzaron folletos con el mensaje, que incluían un mapa en el que se indicaba a los residentes del norte de Gaza que se dirigieran hacia el oeste, a la costa, antes de ir hacia el sur.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió este lunes a los palestinos que evacuaran la Ciudad de Gaza, diciendo que “esto es solo el comienzo de la intensificación de las maniobras terrestres en la ciudad de Gaza”. La advertencia se produjo horas después de que las fuerzas de Israel intensificaran los ataques aéreos sobre la zona urbana.

Israel ha estado atacando rascacielos en la densamente poblada Ciudad de Gaza en los últimos días, mientras avanza con sus planes de ocupar la ciudad más grande del enclave.

Las fuerzas de Israel han ampliado sus operaciones militares en las últimas semanas para tomar y ocupar la Ciudad de Gaza, lo que, según afirma, derrotaría a Hamas. Las fuerzas dicen que ahora controla el 40 % de la ciudad más grande del enclave.

Hasta este miércoles, solo 70.000 palestinos habían evacuado la Ciudad de Gaza de un total de aproximadamente un millón de personas, según un alto funcionario israelí, lo que representa menos del 10 % de la población total.

Sin embargo, hasta la fecha, solo 3.000 tiendas de campaña han entrado en todo el enclave, añadió el funcionario, quien añadió que el objetivo era entregar 100.000 tiendas en tres semanas. “Queremos inundar Gaza de tiendas de campaña”, declaró el funcionario.

Mientras tanto, Estados Unidos e Israel planean ampliar de cuatro a dieciséis el número de centros de distribución de ayuda gestionados por la controvertida Fundación Humanitaria de Gaza (FGH), según declaró un funcionario israelí a CNN el mes pasado. Aún no hay indicios de que se hayan establecido todos los nuevos centros.

Algunos residentes de la Ciudad de Gaza dijeron a CNN en ese momento que preferían morir en sus hogares antes que ser desplazados de nuevo.

