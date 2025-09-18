La suspensión de Jimmy Kimmel sorprendió a su equipo y a los invitados que iban en camino para aparecer en el programa

La repentina decisión de ABC de retirar del aire el programa de Jimmy Kimmel se produjo horas después de que…

La repentina decisión de ABC de retirar del aire el programa de Jimmy Kimmel se produjo horas después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, dijera en un podcast que la FCC podría revocar las licencias de afiliación de ABC como una forma de obligar a Disney, la empresa matriz de ABC, a castigar a Kimmel por los recientes comentarios que hizo sobre la reacción a la muerte a tiros de Charlie Kirk.

Según una fuente con conocimiento de los hechos, el personal de Kimmel había estado trabajando con normalidad el miércoles por la tarde, manteniendo conversaciones con publicistas de talento sobre los próximos episodios justo antes de que se anunciara la decisión.

Numerosos publicistas, productores y ejecutivos de medios de Hollywood que hablaron con CNN el miércoles por la noche expresaron su asombro por la suspensión.

“Estamos todos conmocionados”, declaró un publicista de famosos a CNN.

“No puedo creer que esto sea la vida real”, dijo un publicista de un estudio.

“Para quienes rezan, ahora es el momento de hacerlo”, dijo Wanda Sykes, quien iba a ser invitada al programa de esa noche.

El personal de ABC también se mostró sorprendido por la decisión. Los vínculos de Kimmel con la cadena son profundos. Su programa lleva más de dos décadas en antena, y su esposa, Molly McNearney, es la guionista principal y productora ejecutiva de “Jimmy Kimmel Live!”.

Una fuente familiarizada con la situación, que evoluciona rápidamente, declaró a CNN que “Jimmy Kimmel Live!” no se ha cancelado, pero se añadió que no hay una fecha límite para el regreso del programa.

Afuera del teatro en Hollywood, algunos espectadores llevaban más de una hora esperando en fila cuando les informaron que la grabación había sido cancelada.

Una pareja que viajó de Virginia a Los Ángeles de vacaciones para asistir a la grabación de Kimmel calificó la decisión de ABC de “ridícula”.

“¿Qué pasa con la libertad de expresión? ¿Por qué se canceló su programa porque Jimmy Kimmel expresó su opinión?”, declaró Gina Blackwell a CNN.

“¡Despierta, Estados Unidos! Nos estamos quedando atascados en la estupidez”, dijo Michael Blackwell.

Varias figuras de la industria del entretenimiento que hablaron con CNN cuestionaron si el programa volvería a emitirse, citando el clima político actual y señalando que Kimmel ha sido durante mucho tiempo un crítico abierto del presidente Donald Trump.

“Buenas noticias para Estados Unidos: El programa de Jimmy Kimmel, que ha tenido problemas de audiencia, ha sido cancelado. Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que se tenía que hacer”, escribió Trump en su Truth Social el miércoles por la noche. “Kimmel no tiene ni un ápice de talento y tiene peores ratings que incluso Colbert, si cabe. Eso deja a Jimmy [Fallon] y Seth [Meyers], dos completos perdedores, en Fake News NBC. Sus ratings también son pésimos. ¡Que lo hagan, NBC!”.

Un portavoz de ABC no respondió a la solicitud de comentarios de CNN sobre si Kimmel y su equipo del programa seguirán recibiendo su salario durante la suspensión.

Dada la relación del presentador con Trump, parece improbable que quiera filtrar sus comentarios o comedia si regresa al aire. El contrato actual de Kimmel vence en mayo. Debatió si renovarlo en 2022, declarando públicamente que había considerado poner fin a su programa nocturno.

“Después de dos décadas en ABC, ahora estoy deseando que lleguen tres años de lo que llaman ‘renuncia silenciosa’”, bromeó en un comunicado cuando se anunció la extensión de su contrato.

Un representante de Kimmel no ha respondido a la solicitud de comentarios de CNN.

