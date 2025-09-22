La NASA selecciona a 10 nuevos astronautas mientras persigue ambiciosos planes para la Luna y Marte

La NASA presentó el lunes a las 10 personas —seleccionadas de un grupo de 8.000 postulantes— que se unirán al…

La NASA presentó el lunes a las 10 personas —seleccionadas de un grupo de 8.000 postulantes— que se unirán al cuerpo de astronautas de la agencia mientras se apresura para regresar a la Luna antes de intentar una misión tripulada sin precedentes a Marte.

El grupo incluye a seis mujeres y cuatro hombres, a quienes el administrador interino de NASA, Sean Duffy, calificó como “los mejores y más brillantes de Estados Unidos”.

“Y vamos a necesitar a los mejores y más brillantes de Estados Unidos para todos nuestros planes de exploración del futuro”, dijo Duffy. “Vamos a regresar a la Luna. … Y solo les diré esto, estaré condenado si los chinos le ganan a la NASA o a Estados Unidos en regresar a la Luna”.

Los 10 seleccionados son:

Ben Bailey, ingeniero mecánico y jefe de suboficiales 3 del Ejército de Charlottesville, Virginia

Lauren Edgar, geóloga de Sammamish, Washington

Adam Fuhrmann, ingeniero aeroespacial y mayor de la Fuerza Aérea de Leesburg, Virginia

Cameron Jones, ingeniero aeroespacial y mayor de la Fuerza Aérea de Savanna, Illinois

Yuri Kubo, ingeniero eléctrico y en computación, ex empleado de NASA y director de lanzamientos de SpaceX de Columbus, Indiana

Rebecca Lawler, ex teniente comandante y piloto de pruebas de la Marina de Little Elm, Texas

Imelda Muller, ex teniente de la Marina y oficial médica submarina de Copake Falls, Nueva York

Erin Overcash, teniente comandante y piloto de pruebas de la Marina de Goshen, Kentucky

Katherine Spies, ingeniera de diseño y expiloto de pruebas del Cuerpo de Marines de San Diego

Anna Menon, ingeniera biomédica y ex empleada de SpaceX de Houston

Según NASA, esta clase de astronautas es la primera en la que hay más mujeres que hombres.

La agencia también confirmó que Menon es la primera persona en unirse al cuerpo de astronautas de NASA que ya había volado previamente a la órbita. Mientras trabajaba en SpaceX, Menon fue seleccionada por el multimillonario tecnológico Jared Isaacman para unirse a él en Polaris Dawn, una misión experimental que viajó más alto en órbita alrededor de la Tierra que cualquier nave tripulada en décadas. La misión, realizada el año pasado a bordo de una cápsula Crew Dragon de SpaceX, también incluyó la primera caminata espacial llevada a cabo por el sector privado.

Menon se unirá a su esposo, Anil Menon, en el cuerpo de astronautas. Anil también es exempleado de SpaceX, y fue elegido para el cuerpo de astronautas de la NASA durante la última ronda de selecciones en 2021.

Jones, el mayor de la Fuerza Aérea de Illinois, dijo que Menon ya recibió muchas preguntas de sus compañeros.

“Ella es muy amable”, dijo Jones. “Vamos a apoyarnos en su experiencia; tiene una historia increíble de lo que ha logrado y es sumamente competente e increíble”.

Jones agregó que, para él, convertirse en astronauta ha sido una meta de toda la vida, en parte porque el astronauta de la era del transbordador espacial de NASA, Dale Gardner, era oriundo del mismo pequeño pueblo.

“Cada vez que pasaba por la vitrina de trofeos en la secundaria, estaba su foto con una bandera que llevó al espacio”, dijo Jones a CNN. “Eso me hizo pensar: incluso alguien de un pueblo pequeño puede salir y hacer algo como esto”.

Cada clase de astronautas entrantes recibe un apodo especial seleccionado por la clase anterior. El grupo de 2021 —apodado los “Flies”, en parte como referencia a la rapidez con la que probablemente serían asignados y volarían en misiones a la órbita— otorgará el apodo a este grupo.

“En nombre de todos los Flies, esperamos conocer a su clase para poder darles un nombre que se ajuste a sus personalidades y sea apropiado para este momento emocionante y dinámico”, dijo el astronauta de NASA Chris Birch.

Los 10 nuevos astronautas pasarán los próximos dos años en un entrenamiento intensivo, durante el cual “aprenderán la historia de NASA y nuestra visión para el futuro, tomarán clases de geología, supervivencia en el agua y salud espacial”, afirmó Stephen Koerner, subdirector del Centro Espacial Johnson de NASA.

“Incluso tendrán la oportunidad de entrenar en nuestros jets de alto rendimiento”, agregó Koerner.

Una vez que finalice el entrenamiento, la nueva clase se unirá a los otros 48 miembros del cuerpo de astronautas de la agencia espacial y será elegible para asignaciones de vuelo. Y eso podría ser una experiencia diferente a la de quienes fueron seleccionados en la última ronda de selección en 2021.

En ese momento, la NASA aún tenía por delante una década de operaciones en la Estación Espacial Internacional. Pero ahora, la agencia espacial se está preparando para reducir la actividad en el laboratorio orbital a principios de la década de 2030 y encargar nuevas estaciones espaciales operadas por el sector privado.

Durante dos décadas, la EEI ha sido el único destino en el espacio que los astronautas de la NASA podían visitar.

Mientras que Norman Knight, director de operaciones de vuelo de la NASA, dijo durante la conferencia de prensa del lunes que “muchos de estos candidatos que están aquí hoy tendrán la oportunidad de visitar” la EEI, enfatizó que la estación espacial debe servir como un laboratorio de aprendizaje para misiones más difíciles en el espacio profundo.

“Cada lección aprendida a bordo de la estación ha allanado el camino hacia donde nos dirigimos: el próximo destino es la Luna —esta vez para quedarnos— y luego Marte”, afirmó.

Se desconoce para qué otras asignaciones de vuelo estos astronautas podrían ser elegibles.

Es probable que la NASA elija astronautas más experimentados para las misiones a la Luna. La agencia ya ha seleccionado a un grupo de astronautas veteranos para Artemis II, una misión de prueba que volaría alrededor de la Luna el próximo año.

Sin embargo, funcionarios de la NASA indicaron que esperan que el joven grupo de astronautas seleccionados el lunes pueda ser elegible para vuelos posteriores en el programa Artemis a la Luna y quizás incluso a Marte, donde ningún ser humano ha viajado aún.

