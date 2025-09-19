Funcionarios de inteligencia dudan si Rusia voló deliberadamente drones hacia Polonia, pero creen que Putin está más agresivo

En la semana transcurrida desde que los aviones de combate de la OTAN recibieron órdenes de derribar varios drones rusos…

En la semana transcurrida desde que los aviones de combate de la OTAN recibieron órdenes de derribar varios drones rusos que habían cruzado el espacio aéreo de la alianza en Polonia, los funcionarios de inteligencia estadounidenses y occidentales no han podido determinar si la incursión fue accidental o un acto intencional de Rusia para sondear las defensas aéreas occidentales y evaluar la respuesta de la OTAN.

Los funcionarios advirtieron que, de cualquier manera, el episodio todavía representa una señal preocupante de que la voluntad del Kremlin de provocar a la OTAN, quizás con el riesgo de intensificar el conflicto, ha crecido.

“Eso no significa que no sea peligroso”, dijo un alto funcionario de inteligencia occidental. “Sin duda, algo ha cambiado en la forma en que el Kremlin considera su tolerancia al riesgo al atacar”.

Pero la información recopilada sobre los propios drones (su patrón de vuelo y sus especificaciones técnicas) ha sido contradictoria y difícil de interpretar.

Ucrania y Polonia han declarado públicamente su convicción de que la incursión fue deliberada, una evaluación compartida por varias naciones europeas.

Sin embargo, en conversaciones con una docena de altos funcionarios militares, de inteligencia, diplomáticos y del Congreso estadounidenses y occidentales, quedó claro que no existe una opinión consensuada en toda la alianza de la OTAN.

Un alto funcionario militar estadounidense en la región estimó que las probabilidades de que Rusia haya entrado intencionalmente en el espacio aéreo de la OTAN son “50-50”.

Sin información clara de Rusia —uno de los blancos más difíciles de la comunidad de inteligencia—, es casi imposible juzgar el caso con alta cautela, según analistas externos.

Esto coloca a la OTAN en la incómoda posición de determinar cómo responder a un incidente sin precedentes sin tener una idea clara de las intenciones de Rusia.

“Simplemente no tenemos suficiente información en un sentido u otro”, dijo otra fuente estadounidense familiarizada con la inteligencia.

Aunque el alto funcionario de inteligencia occidental dijo que el patrón de vuelo de los drones sugería que los mismos estaban perdidos y que estaban intentando recuperar una señal GPS —lo que sugiere que simplemente habían sido desviados de su curso por interferencias ucranianas— otros indicadores podrían interpretarse de cualquier manera.

El hecho de que muchos de los aparatos rusos fueran simulacros desarmados podría indicar que Rusia quería sondear las defensas aéreas polacas sin correr el riesgo de sufrir bajas.

Pero muchos de los drones que Rusia envía a Ucrania en cualquier ataque son simulacros, diseñados para burlar y debilitar las defensas aéreas ucranianas, según los expertos. Esto también podría ser una coincidencia.

Y la gran cantidad de drones que se dirigieron hacia Polonia no es decisiva, de acuerdo con otros altos funcionarios y analistas externos, ya que los drones suelen programarse en masa y, en ataques de esta magnitud, es lógico que 19 o 20 se encuentren con las defensas de guerra electrónica ucranianas y respondan de forma idéntica.

Solo en las últimas semanas, se han producido al menos cuatro salvas desde Rusia hacia Ucrania que implicaron más de 400 proyectiles en el aire simultáneamente, señaló el alto funcionario de inteligencia occidental.

En privado, algunos funcionarios se han formado una opinión. El alto funcionario de inteligencia occidental declaró a CNN que se inclinaban a considerar que el incidente fue involuntario, aunque lo condenaron como una señal preocupante de que el Kremlin se ha vuelto más imprudente. La fuente estadounidense familiarizada con la inteligencia coincidió.

Sin embargo, otro funcionario militar estadounidense y un empleado del Congreso familiarizados con la inteligencia dijeron que parecía intencional.

Miembros del gobierno ucraniano contactados por CNN reconocieron que Kyiv despliega guerra electrónica e interferencias durante los ataques aéreos rusos, lo que puede provocar que los drones enemigos se desvíen de su ruta programada.

Otro avión no tripulado ruso se desvió hacia Rumanía a principios de esta semana. Sin embargo, un alto funcionario añadió que “nunca había presenciado desviaciones tan grandes” en más de tres años de guerra.

Este es el balance. ¿Lo estamos descartando o creemos que se trata de una escalada significativa, en el sentido de que Rusia ahora está probando directamente las defensas aéreas de sus posibles adversarios? —preguntó Samuel Bendett, experto en tecnología militar rusa.

Aunque las autoridades ucranianas inicialmente esperaban que el incidente del dron ruso provocara una respuesta contundente de sus aliados occidentales, Kyiv ha enfatizado que la prioridad debería ser el aumento de sistemas de defensa aérea y municiones en el país.

Ucrania ha solicitado más sistemas Patriot de fabricación estadounidense, y algunas autoridades temen ahora que el material pueda ser redirigido a los aliados de la OTAN en su frontera.

Si la incursión fue intencional, según el funcionario del Congreso familiarizado con la inteligencia, probablemente se diseñó para varios fines: sondear las defensas occidentales y evaluar el tiempo de reacción, conocer mejor la respuesta de la OTAN, mapear las rutas utilizadas por Occidente para enviar armas a Ucrania, identificar futuros objetivos; y, por supuesto, antagonizar a Occidente.

Rusia podría esperar que plantear la amenaza de bajas civiles en un país de la OTAN genere fisuras en el apoyo público a la guerra en Ucrania, señaló el alto funcionario de inteligencia occidental.

Pero incluso si no fue intencional, según el alto funcionario de inteligencia occidental, el episodio sugiere que Rusia está más dispuesta a arriesgarse a un ataque accidental contra la OTAN, ya sea por una descuidada selección de objetivos, defensas electrónicas inadecuadas o cualquier otra causa.

Esto aumenta el riesgo de un error de cálculo peligroso que podría desembocar en un conflicto directo.

“Ya sea intencional o no, es absolutamente imprudente, es absolutamente peligroso”, dijo el secretario de la OTAN, Mark Rutte, durante el fin de semana, aunque advirtió que la evaluación seguía en curso.

Pero parte de lo que dificulta tanto el análisis de las intenciones de Rusia reside en que Moscú a menudo realiza acciones provocativas bajo un manto turbio de negación plausible.

De hecho, el episodio podría haber sido diseñado para parecer involuntario, según afirmaron varios funcionarios y expertos externos. Las fuerzas rusas solo han declarado que no hay planes para atacar instalaciones en territorio polaco.

Bendett, un experto ruso en vehículos aéreos no tripulados (UAV), ha señalado que los drones armados de Moscú cuentan con antenas y sensores de grado militar que pudieron superar las tácticas de guerra electrónica ucranianas, mientras que los de prueba que volaron a Polonia, con GPS y otros sensores más económicos, no lo consiguieron.

Polonia afirmó que Belarús, desde cuyo territorio fueron lanzados los aparatos, también envió una advertencia de que drones fuera de ruta se dirigían a su espacio aéreo.

Ambas razones explican por qué el alto funcionario de inteligencia occidental dice que cree que el episodio fue un accidente.

“Normalmente, si los rusos planean algo así, no hablan de ello”, dijo esta persona.

Pero, por supuesto, esos dos datos también podrían haber sido parte de una elaborada cortina de humo. Rusia podría haber estado buscando “una forma de ver qué pasa a partir de una manera fácil de revertir, descartar y que todos digan ‘Esto no fue un ataque intencional’”, indicó Bendett, una incursión “intencionada para que pareciera no intencional”.

“Estas son las preguntas lógicas e intelectuales con las que todos lidiamos”, apuntó. “Muchos en la OTAN y en Europa del este afirman que esto probablemente fue intencional, precisamente porque todos diríamos: “Bueno, ¿un ataque de 800 drones y 20 se desviaron de su curso? Sí, ese es un margen de error aceptable en un ataque de tal magnitud’”.

