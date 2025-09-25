La economía estadounidense se recuperó aún más de lo estimado en el segundo trimestre

La recuperación de la economía estadounidense en el segundo trimestre fue revisada al alza nuevamente, y los economistas estiman que…

La recuperación de la economía estadounidense en el segundo trimestre fue revisada al alza nuevamente, y los economistas estiman que el impulso se mantiene en el tercer trimestre, lo que subraya la resiliencia de la mayor economía del mundo.

El producto interno bruto (PIB), la medida más amplia de la producción económica, aumentó a una tasa anualizada del 3,8 %, entre abril y junio, según informó el Departamento de Comercio de EE.UU. este jueves en su tercera y última estimación. Esta cifra es significativamente mayor que la tasa del 3,3 %, reportada en la segunda estimación y muy superior al 3 %, reportada inicialmente.

La caída de las importaciones y el continuo gasto de los consumidores impulsaron la recuperación de la economía estadounidense en el segundo trimestre, tras una contracción a principios de año, cuando los importadores acumularon inventarios para anticiparse a los aranceles del presidente Donald Trump, que redujeron el PIB.

El Banco de la Reserva Federal de Atlanta estima que el PIB continuó creciendo a un ritmo sólido en el tercer trimestre. La primera estimación del PIB del tercer trimestre por parte del Gobierno se publicará el próximo mes.

