Kim Jong Un se dirige a Beijing en el famoso tren blindado utilizado por generaciones de líderes norcoreanos

Mientras un selecto grupo de líderes mundiales se prepara para llegar a Beijing para un gran desfile militar el miércoles, uno viaja en su característico tren verde blindado: el líder de Corea del Norte Kim Jong Un.

El anticuado tren se ha convertido en un símbolo de la dinastía de Kim y de su nación aislada. También ha sido durante mucho tiempo objeto de intriga, transportando a generaciones de la familia Kim por todo el país y en raras ocasiones en viajes internacionales.

El medio estatal norcoreano Rodong Sinmun confirmó a primera hora del martes que el tren de Kim había cruzado la frontera hacia China, con fotos del líder sonriendo a bordo del tren, sentado en una mesa de madera con una bandera norcoreana detrás de él. Lo acompañan altos funcionarios, incluido el ministro de Asuntos Exteriores, Choe Son Hui, según el ministerio de Asuntos Exteriores del país.

El padre y predecesor de Kim, Kim Jong Il, era supuestamente reacio a volar y dependía en gran medida del tren, según Reuters.

En una ocasión, en 2002, los medios estatales rusos mostraron imágenes del tren –verde con franjas amarillas– cuando Kim Jong Il visitó Rusia durante un breve período de sanciones flexibilizadas que permitieron una mayor interacción con el mundo exterior.

Tanto el padre como el abuelo de Kim supuestamente organizaron cenas suntuosas en el extranjero. Un relato publicado en 2002 por el funcionario ruso Konstantin Pulikovsky afirmaba que el tren transportaba cajas de vino de Burdeos y Beaujolais desde París, y que los pasajeros se deleitaban con langosta viva y barbacoa de cerdo.

Pero ese breve período de apertura y lujo terminó rápidamente, con las sanciones internacionales volviendo a endurecerse en 2003. Aunque muy poca información de la nación aislada llega ahora al mundo exterior, los informes indican un empobrecimiento y una desnutrición severos en gran parte del país.

El tren también es famoso por su lentitud y su estricta seguridad. Está tan fuertemente blindado que viaja a una velocidad media de 60 kilómetros por hora, según un informe de 2009 del periódico surcoreano Chosun Ilbo.

Contenía salas de conferencias, una sala de audiencias y dormitorios, y contaba con conexiones telefónicas por satélite y televisores de pantalla plana, informó el periódico en ese momento. En la época de Kim Jong Il, se construyeron unas 20 estaciones para el tren familiar, dijo el periódico.

Kim ha utilizado este tren en varios viajes al extranjero, aunque también ha viajado anteriormente en avión y jet privado.

Kim viajó en el tren durante su última visita internacional –un viaje en 2023 al Extremo Oriente de Rusia para reunirse con el presidente Vladimir Putin. Las fotos publicadas por los medios estatales en ese momento ofrecieron un vistazo a la locomotora, mostrando pisos de madera pulida y una puerta blanca decorada.

Las imágenes de los medios estatales publicadas en 2022 mostraron a Kim trabajando en su oficina a bordo del tren, y también relajándose a bordo mientras fumaba un cigarrillo con una camisa de manga corta, según la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Y durante un viaje en 2018, cuando Kim se reunió con el líder de China Xi Jinping, imágenes de los medios estatales norcoreanos mostraron a funcionarios chinos abordando el tren para saludar a Kim. Las delegaciones mantuvieron conversaciones a bordo, sentadas en dos filas de sofás rosas, mostraron las fotos.

Además de los viajes internacionales, el tren también ha aparecido en la propaganda estatal, con la familia Kim realizando largos viajes en tren para reunirse con norcoreanos comunes, informó Reuters.

Un modelo a tamaño real de uno de los vagones del tren se exhibe en un mausoleo a las afueras de la capital norcoreana, Pionyang, donde se guardan los restos del padre y el abuelo de Kim.

