Jurado determinó que Cardi B no es responsable de agresión en demanda civil

Un jurado de California determinó que Cardi B no es responsable de las acusaciones de agresión en una demanda civil presentada por una exguardia de seguridad.

El caso se origina en un incidente de 2018 que involucró a la demandante Emani Ellis, una exguardia de seguridad de edificio que demandó a Cardi B por presunta agresión durante una interacción entre ambas mujeres en el pasillo de un consultorio médico donde Ellis trabajaba.

La artista, quien estaba embarazada en ese momento y se dirigía a ver a su obstetra, negó las acusaciones. Ellis buscaba daños punitivos y de otro tipo, que incluían gastos médicos por un rasguño en su rostro.

La artista ganadora del Grammy, quien testificó durante dos días en el juicio la semana pasada, reaccionó con un suspiro de alivio al veredicto.

Fuera del tribunal, Cardi B agradeció a sus abogados, a los jurados y a sus seguidores. Lamentó haberse perdido el primer día de clases de sus hijos debido al juicio, el cual criticó como resultado de una demanda “frívola”.

“No estoy ni siquiera jugando, aunque esté en mi lecho de muerte, lo juro por Dios que lo diré en mi lecho de muerte, no toqué a esa mujer. No toqué a esa chica. No puse mis manos sobre esa chica”, dijo.

La rapera de “Up” dijo a los reporteros reunidos que está en medio del lanzamiento de un álbum. Contó que ha tenido noches largas y mañanas tempranas, despertándose a las 5:30 a.m. para estar lista ante las cámaras en el tribunal y bromeó diciendo que su frente está “en carne viva” por tanto cambiarse de peluca.

Su cabello, moda, franqueza y ocasional humor durante su testimonio en el tribunal, que fue transmitido en vivo por Court TV y recirculado en redes sociales, trajeron nueva atención al caso de 7 años la semana pasada.

“Espero que esto sea algo que quede atrás”, dijo Cardi B el martes.

Ron Rosen Janfaza, abogado de Ellis, dijo que su clienta planea presentar una apelación.

Ellis, por su parte, criticó la conducta de Cardi B en el estrado como “totalmente poco profesional” y dijo a los reporteros que el “lenguaje corporal, los gestos, las expresiones faciales y la falta de respeto por el tribunal de la música hablan de quién es ella”.

