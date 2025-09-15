Jornada 1 de la Champions League 25/26: previa, partidos, horarios y cómo verlos en vivo por TV e internet

La carrera por definir al nuevo rey de Europa comienza este martes. La edición 2025/2026 de la Champions League pone…

La carrera por definir al nuevo rey de Europa comienza este martes. La edición 2025/2026 de la Champions League pone primera con varios duelos de peso en la primera jornada de partidos.

El Paris Saint-Germain de Francia es el defensor del título, tras consagrarse por primera vez en su historia la temporada pasada, en la primera edición del torneo bajo el nuevo formato.

Martes 16 de septiembre

Athletic Club vs. Arsenal

Hora: 12:45 p.m. de Miami, 1:45 p.m. de Buenos Aires, 11:45 a.m. de Bogotá, 10:45 a.m. de Ciudad de México y 6:45 p.m. de Madrid.

¿Dónde ver en EE.UU.?: TUDN/UniMás

Real Madrid vs. Marsella

Hora: 3 p.m. de Miami, 4 p.m. de Buenos Aires, 2 p.m. de Bogotá, 1 p.m. de Ciudad de México y 9 p.m. de Madrid.

¿Dónde ver en EE.UU.?: Paramount + (Subscripción)

Juventus vs. Borussia Dortmund

Hora: 3 p.m. de Miami, 4 p.m. de Buenos Aires, 2 p.m. de Bogotá, 1 p.m. de Ciudad de México y 9 p.m. de Madrid.

¿Dónde ver en EE.UU.?: TUDN/UniMás

Miércoles 17 de septiembre

Bayern Munich vs. Chelsea

Hora: 3 p.m. de Miami, 4 p.m. de Buenos Aires, 2 p.m. de Bogotá, 1 p.m. de Ciudad de México y 9 p.m. de Madrid.

¿Dónde ver en EE.UU.?: Paramount + (Subscripción)

PSG vs. Atalanta

Hora: 3 p.m. de Miami, 4 p.m. de Buenos Aires, 2 p.m. de Bogotá, 1 p.m. de Ciudad de México y 9 p.m. de Madrid.

¿Dónde ver en EE.UU.?: Paramount + (Subscripción)

Liverpool vs. Atlético Madrid

Hora: 3 p.m. de Miami, 4 p.m. de Buenos Aires, 2 p.m. de Bogotá, 1 p.m. de Ciudad de México y 9 p.m. de Madrid.

¿Dónde ver en EE.UU.?: TUDN/UniMás

Jueves 18 de septiembre

Newcastle vs. Barcelona

Hora: 3 p.m. de Miami, 4 p.m. de Buenos Aires, 2 p.m. de Bogotá, 1 p.m. de Ciudad de México y 9 p.m. de Madrid.

¿Dónde ver en EE.UU.?: TUDN/UniMás

Manchester City vs. Napoli

Hora: 3 p.m. de Miami, 4 p.m. de Buenos Aires, 2 p.m. de Bogotá, 1 p.m. de Ciudad de México y 9 p.m. de Madrid.

¿Dónde ver en EE.UU.?: Paramount + (Subscripción)

Por segundo año consecutivo, la UEFA dispuso un formato de competencia que cuenta con una primera etapa de liga de 36 equipos, que dará paso luego a las rondas de eliminación directa.

En total se jugarán ocho fechas durante la etapa de liga. Tras esta primera fase, los ocho equipos con mejor puntaje avanzarán de forma directa a los octavos de final de la competencia. Los equipos que queden entre la novena y la vigesimocuarta casilla disputarán una ronda de repechaje por los ocho cupos restantes en cruces de local y visitante.

En total, 16 países tienen representación en la Champions League.

Inglaterra es la nación con el mayor número de equipos, con 6: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle y Tottenham. Este último se ganó su boleto a la nueva edición del torneo tras consagrarse campeón de la UEFA Europa League la pasada temporada.

España es el segundo país con más equipos en la copa, con 5: Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Athletic Club y Villarreal.

Esta nueva edición de la competencia cuenta con varios debutantes. Estos son el Pafos FC de Chipre, el Bodo/Glimt de Noruega, el Kairat Almaty de Kazajstán y el Unión Saint-Gilloise de Bélgica.

El Real Madrid es el club más ganador del torneo entre los participantes de la nueva edición del torneo. El club merengue tiene 15 títulos. Lo siguen muy lejos el Liverpool de Inglaterra y el Bayern Munich de Alemania, con seis copas cada uno (el Milan de Italia tiene siete, pero no juega esta edición). El FC Barcelona tiene cinco “orejonas” y el Ajax de los Países Bajos ganó el título en cuatro ocasiones.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.