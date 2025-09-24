James Van Der Beek hace una aparición virtual en la reunión de “Dawson’s Creek”

James Van Der Beek no pudo presentarse en persona el lunes para la lectura del episodio piloto de “Dawson’s Creek”…

James Van Der Beek no pudo presentarse en persona el lunes para la lectura del episodio piloto de “Dawson’s Creek” en el teatro Richard Rodgers de Nueva York, pero aun así sorprendió al público con una aparición virtual.

El evento fue una recaudación de fondos para la organización sin fines de lucro F Cancer y para Van Der Beek, quien interpretó a Dawson Leery en el exitoso drama adolescente que se emitió de 1998 a 2003.

Van Der Beek anunció en noviembre de 2024 que vive con cáncer colorrectal en etapa 3. No pudo asistir en persona al evento del lunes debido a virus estomacales.

“He estado esperando esta noche durante meses y meses desde que mi ángel Michelle Williams dijo que lo estaba organizando”, dijo Van Der Beek a los presentes, según se vio en un video compartido en redes sociales por el pódcast “Back To You, Bob!” “No puedo creer que no esté allí. No puedo creer que no pueda ver a mis compañeros de reparto, a mi hermoso elenco en persona”.

Williams formó parte de un grupo de varios compañeros de reparto, incluidos Katie Holmes y Joshua Jackson, que participaron en el evento.

Van Der Beek dijo que solo quería “subir a ese escenario y agradecer a cada persona en el teatro por estar aquí esta noche”.

“Desde el elenco hasta el equipo, hasta todos los que están haciendo algo y han sido tan generosos, y especialmente a cada uno de ustedes”, dijo el actor, que se encuentra enfermo. “Son los mejores fans del mundo”.

Lin-Manuel Miranda actuó como “suplente” de Van Der Beek en la recaudación de fondos.

