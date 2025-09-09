Israel lleva a cabo un ataque contra los líderes de Hamas en Qatar, según una fuente israelí

Israel llevó a cabo un ataque contra los líderes de Hamas en Doha, según informó una fuente israelí a CNN,…

Israel llevó a cabo un ataque contra los líderes de Hamas en Doha, según informó una fuente israelí a CNN, tras escucharse una explosión en la capital qatarí.

La fuente no especificó quién fue el objetivo, pero los líderes de Hamas han utilizado la capital qatarí como cuartel general fuera de Gaza durante años.

Poco después de la explosión, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emitieron un comunicado en el que afirmaron que habían atacado al “liderazgo superior” de Hamas con “un golpe preciso” en una operación conjunta con la agencia de seguridad Shin Bet.

El comunicado no especificó dónde se llevó a cabo la operación, pero sugirió que fue fuera de Gaza.

“Durante años, estos líderes de Hamas han dirigido las operaciones de la organización terrorista; son directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre y han estado orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel”, indicaba el comunicado.

Un alto funcionario de Hamas confirmó a CNN que los negociadores del grupo fueron atacados en Doha.

El lunes, el negociador jefe de Hamas, Khalil Al-Hayya, se reunió con el primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, en Doha.

El ataque parece marcar la primera vez que Israel lanza una operación en Qatar.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

