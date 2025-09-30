Imelda se convierte en huracán y la costa este de EE.UU. siente el impacto. ¿Qué áreas están amenazadas?

Imelda se intensificó y pasó a ser huracán este martes, cuando comenzó a alejarse de la costa sureste de Estados…

Imelda se intensificó y pasó a ser huracán este martes, cuando comenzó a alejarse de la costa sureste de Estados Unidos, acercándose a su “gemelo” Humberto en la generación de oleaje peligroso, corrientes de resaca, inundaciones costeras y erosión de playas a lo largo de la costa este.

Bermuda enfrenta un inusual doble golpe de tormentas: el huracán Humberto roza el archipiélago este martes y luego se espera un impacto directo de Imelda.

Hasta la mañana del martes, Imelda es un huracán de categoría 1 con vientos sostenidos de 120 km/h. Su centro estaba localizado a unos 320 km al este de cabo Cañaveral, Florida, y a 1.215 km al oeste-suroeste de Bermuda, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Humberto, que brevemente se convirtió en una inusual tormenta de categoría 5 con vientos de 257 km/h el sábado, es ahora un gran huracán de categoría 2 ubicado a solo unos cientos de kilómetros al este de Imelda. El enorme tamaño de Humberto agravará los riesgos para las playas estadounidenses esta semana, al generar corrientes de resaca mortales y grandes olas más al norte de la costa este de lo que Imelda produciría por sí sola.

Imelda y Humberto están inusualmente cerca, a unos 725 km de distancia, lo que los convierte en uno de los 10 pares de tormentas nombradas del Atlántico más cercanos desde que comenzaron las observaciones satelitales en 1966, según el experto en huracanes Michael Lowry.

Imelda se alejó de las Bahamas el lunes por la noche tras azotar las islas con fuertes lluvias, vientos con fuerza de tormenta tropical y marejada ciclónica durante dos días.

A pesar de que su centro se mantiene en alta mar, Imelda ya ha demostrado ser mortal. Un hombre de 51 años se ahogó en el condado de Volusia, Florida, después de ser arrastrado hacia el océano por corrientes de resaca, según informó la oficina del sheriff. En Cuba, la tormenta dejó dos muertos, según el primer ministro Manuel Marrero. Uno de ellos fue un hombre de 60 años que falleció cuando su vivienda se derrumbó en un deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias, de acuerdo con Associated Press.

Todavía es posible que se produzcan inundaciones repentinas localizadas en las costas de Carolina del Norte hasta el martes. En la mayoría de los lugares de la región se esperan hasta 50 mm de lluvia, con hasta 100 mm en áreas localizadas del sureste de Carolina del Norte.

También es posible que se produzcan inundaciones costeras desde la Costa Espacial de Florida hasta los Outer Banks de Carolina del Norte, donde los vientos terrestres podrían empujar el agua entre 30 y 60 cm por encima del suelo normalmente seco durante la marea alta.

Imelda está a punto de dar un giro brusco hacia el este a medida que Humberto arrastra la tormenta mar adentro, lejos de la costa. La interacción entre ambas tormentas es la principal razón por la que las amenazas de lluvias intensas e inundaciones, así como de vientos dañinos, han disminuido para EE.UU. en comparación con las preocupaciones del fin de semana.

Estados Unidos ha evitado hasta ahora que un huracán toque tierra este año. La tormenta tropical Chantal llegó a Carolina del Sur en julio, pero ninguna tormenta alcanzó la costa con fuerza de huracán en 2025. Si esta racha se mantiene, sería la primera temporada en una década sin que un huracán toque tierra en el país.

Esta temporada ha sido notable en otro aspecto: sus tres primeros huracanes —Erin, Gabrielle y Humberto— alcanzaron gran intensidad, una hazaña no vista desde 1935. Los huracanes mayores son tormentas de categorías 3, 4 y 5. La rápida intensificación se ha vuelto mucho más común en los últimos años, a medida que el planeta se calienta debido a la contaminación por combustibles fósiles.

Se prevé que Imelda alcance un máximo de categoría 2, por lo que será el primer huracán de esta temporada que no supere esa fuerza.

Bermuda se encuentra en la trayectoria de dos tormentas que podrían asestar un duro golpe esta semana, incluso para unas islas experimentadas y acostumbradas a los ciclones.

Humberto pasa al oeste del archipiélago este martes como un gran huracán, con bandas de lluvia, ráfagas de viento y oleaje peligroso.

El archipiélago está bajo una alerta de huracán este martes por Imelda. Se espera que el huracán se acerque aún más a Bermuda que Humberto, con el potencial de un impacto directo y lluvias de hasta 100 mm entre el miércoles y el jueves.

