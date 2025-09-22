Hong Kong y el sur de China se preparan para el poderoso tifón Ragasa tras azotar Filipinas

Un tifón enorme y poderoso se dirige hacia el sur de China después de azotar Filipinas con vientos destructivos y…

Un tifón enorme y poderoso se dirige hacia el sur de China después de azotar Filipinas con vientos destructivos y lluvias torrenciales, poniendo a las megaciudades de la región en alerta máxima con vuelos cancelados y la interrupción de clases y actividades comerciales.

Decenas de millones de personas podrían verse afectadas por el sistema, que se espera pase al sur de las principales ciudades de Hong Kong, Macau, Shenzhen y Guangzhou, antes de tocar tierra nuevamente en la provincia de Guangdong, en China continental.

El tifón Ragasa azotó el norte de Filipinas, convirtiéndose en la tormenta más intensa del planeta este año tras generar vientos sostenidos de más de 267 km/h, lo que equivale a un huracán de categoría 5.

Conocido en Filipinas como Nando, tocó tierra como supertifón sobre la isla Panuitan, en la provincia norteña de Cagayán, el lunes, según la agencia meteorológica del país (PAGASA).

Las autoridades en China han activado respuestas de emergencia. Enteras megaciudades en Guangdong, una de las regiones más pobladas del mundo, se han paralizado ante la llegada de la tormenta, con escuelas cerradas y el trabajo suspendido, algunos negocios cerrados y el transporte público detenido.

Guangzhou, una ciudad de 18,6 millones de habitantes, podría emitir su máxima alerta roja el martes, mientras que en Shenzhen, hogar de unos 17,5 millones de residentes, los funcionarios se preparaban para reubicar a 400.000 personas de zonas bajas y costeras.

Los estantes de los supermercados se vaciaron en Hong Kong mientras los residentes almacenaban suministros en preparación, y videos mostraron escenas similares en las ciudades del sur de China, Zhuhai y Shenzhen.

Cientos de vuelos han sido interrumpidos en toda la región, con cancelaciones en Taiwán, Hong Kong y el sur de China. La aerolínea Cathay Pacific, con sede en Hong Kong, dijo que suspenderá los vuelos de pasajeros programados para salir y llegar a la ciudad desde la noche del martes hasta la mañana del jueves. Hong Kong Airlines, otra aerolínea regional, también suspendió decenas de vuelos durante la semana.

Un mega puente que conecta Hong Kong, Macau y la ciudad china de Zhuhai también será cerrado a partir del martes.

Todavía se desconoce el alcance de los daños en las islas Babuyan. Filipinas había advertido sobre condiciones “potencialmente mortales” en las islas debido a que los peligrosos vientos de Ragasa causaron inundaciones y deslizamientos de tierra.

Un deslizamiento de tierra en Benguet, en la isla de Luzón, mató a una persona y dejó a varias heridas, según la Oficina de Información Pública de Tuba. Un video publicado por la Guardia Costera de Filipinas en Ilocos Norte, al norte de Luzón, muestra a equipos rescatando familias de los fuertes vientos y la lluvia torrencial.

Más de 10.000 personas fueron evacuadas en el norte y centro de Luzón antes de la tormenta, indicó el Departamento del Interior y Gobierno Local de Filipinas en un comunicado.

Un video de la isla Camiguín, publicado por el departamento, mostraba vientos intensos y agua del mar azotando las casas y una calle residencial. Más al norte, imágenes grabadas por un residente mostraban ráfagas feroces de viento golpeando árboles altos en la provincia de Batanes.

Las advertencias de lluvias intensas siguen vigentes para gran parte del norte de Filipinas, ya que las bandas externas de Ragasa continúan azotando el país, con más riesgos de inundaciones y deslizamientos de tierra posibles en Luzón.

Se espera que Ragasa continúe debilitándose lentamente a medida que se acerca a Hong Kong y el sur de China el martes y miércoles, probablemente como el equivalente a un huracán de categoría 3 con vientos cercanos a 185 km/h, según el JTWC.

La tormenta continuará moviéndose hacia el oeste-noroeste, y finalmente tocará tierra en la parte occidental de la provincia de Guangdong el miércoles por la noche, hora local.

