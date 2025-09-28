Hay nuevo líder en LaLiga: Lamine Yamal volvió a tiempo y el FC Barcelona desplaza al Real Madrid de la cima

Hay tropezones que no son caída, pero el que sufrió el Real Madrid en el clásico del sábado ante el…

Hay tropezones que no son caída, pero el que sufrió el Real Madrid en el clásico del sábado ante el Atlético de Madrid (con goleada y “manita” incluida) ha terminado por serlo. El Merengue, que llevaba seis triunfos en igual cantidad de presentaciones en el torneo, cedió el liderato de la Liga de España este domingo, una vez consumado el triunfo del FC Barcelona en casa ante la Real Sociedad.

Fue 2-1 para el equipo culé. Un resultado ajustado desde lo numérico y más aún si se toman en cuenta los 20 minutos finales del encuentro, donde se vio a un conjunto vasco que salió a vender cara la derrota y que puso en aprietos a los dirigidos por Hansi Flick hasta que sonó el silbatazo final.

La realidad es que el resultado no se ajusta a lo que se vio en el campo. Mucho menos ese 1-0 con el que casi se va al descanso la Real Sociedad, cortesía de Álvaro Odriozola.

Y es que, si bien el Barcelona llegó con varias bajas de peso a este partido, siendo las de Raphinha y Gavi las más notorias, los catalanes fueron mucho más desde el juego y las situaciones de peligro.

Rashford pudo haber abierto el marcador temprano, y también Araújo y Roony Bardghji con disparos desde lejos. A pesar de que a los culés les costó asimilar el tanto de la visita en su único disparo a puerta de todo el primer tiempo, sobre el final llegó la reacción catalana, con atajadas clave de Remiro. El gol de Jules Koundé, quien cabeceó un buen centro de Rashford, le devolvió la tranquilidad al Barcelona y algo de justicia al marcador.

El segundo tiempo comenzó con un equipo local dueño de la pelota, pero sin ocasiones claras. Por eso Flick recurrió a Lamine Yamal, el flamante segundo mejor jugador del planeta, según la encuesta más reciente de la revista France Football. El español volvió de la lesión y tuvo impacto inmediato. Se llevó el balón por la banda y coronó la jugada individual con un centro preciso para que Robert Lewandowski pusiera el 2-1.

Rashford tuvo 3-1 un par de veces y el ingresado Olmo también. Pero, a diez minutos del final, el Barcelona se apagó, quizás también motivado por los cambios que hizo el entrenador pensando en el duelo que se viene ante el Paris Saint-Germain por la Champions League entre semana.

Allí se vio un partido más anárquico. Los culés perdieron el control del balón y la Real Sociedad fue por todo, casi logrando el empate a minutos del final, cuando el palo devolvió lo que era gol de Kubo.

Se lleva buenas conclusiones Flick de este trabajado triunfo. La mejor es que Lamine Yamal está de vuelta y no hubo ni rastros de la lesión que lo marginó unas semanas de las canchas. Otra noticia positiva es que, si bien el equipo resiente su ausencia y la de Raphinha, sin ellos también puede hacerse dueño del balón y crear situaciones. También habrá celebración por retomar en soledad la punta de la liga justo antes de uno de los partidos más importantes de la temporada, ante el vigente campeón de Europa.

Una victoria allí le permitiría al Barcelona empezar a encaminar su pasaje directo a octavos de final de la Champions, aunque una derrota como local también podría comenzar a comprometer ese objetivo.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.