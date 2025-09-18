Hamas dice que la incursión terrestre en la Ciudad de Gaza implicará que los rehenes nunca regresen

Hamas emitió su mensaje más contundente sobre los rehenes israelíes en Gaza la noche del jueves, diciendo que la incursión…

Hamas emitió su mensaje más contundente sobre los rehenes israelíes en Gaza la noche del jueves, diciendo que la incursión terrestre del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Ciudad de Gaza significa que Israel ha perdido cualquier posibilidad de sacar a sus rehenes del territorio, vivos o muertos.

En un mensaje escrito en hebreo y dirigido a las fuerzas armadas y liderazgo israelíes, el ala militar de Hamas, las Brigadas Al-Qassam, dijo que Netanyahu había emitido efectivamente una sentencia de muerte para los rehenes.

“Sus prisioneros están distribuidos dentro de los vecindarios de la Ciudad de Gaza, y no nos preocuparemos por sus vidas mientras Netanyahu haya decidido matarlos. El comienzo de esta operación criminal y su expansión significa que no recibirán a ningún prisionero, ni vivo ni muerto, y su destino será el mismo que el de (Ron Arad)”, decía el mensaje.

Arad es un agente de sistemas de armas de la Fuerza Aérea de Israel que desapareció en combate en 1986 en Líbano y que se cree fue capturado por el grupo militar Amal y posteriormente entregado a Hezbollah.

En una declaración posterior, Hamas dijo que se estaban preparando para luchar y que, “Gaza será un cementerio para sus soldados”.

CNN ha contactado a la Oficina del Primer Ministro para obtener comentarios.

La declaración de Hamas llega mientras la ira pública contra Netanyahu y su Gobierno continúa aumentando dentro de Israel, con las manifestaciones semanales en Tel Aviv exigiendo el fin de la guerra y un alto el fuego alcanzando un punto álgido, con algunas familias de rehenes liderando la furia.

El jueves, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Effie Defrin, trató de tranquilizar a las familias de los rehenes después de que un periodista le preguntara si las FDI sabían dónde están los rehenes.

“Los rehenes siempre están en nuestros pensamientos”, dijo Defrin, y agregó: “Haremos todo lo posible para evitar hacerles daño”.

Sin embargo, muchas familias de rehenes también han dicho que los planes de Israel para tomar la ciudad serán una sentencia de muerte para sus seres queridos. Quedan 48 rehenes en Gaza, de los cuales se cree que 20 están vivos.

En un video compartido esta semana por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, Einav Zangauker, madre del rehén israelí Matan Zangauker, está afuera de la casa de Netanyahu con otras familias de rehenes, gritando angustiada.

“Sal y dime cómo me mentiste en la cara y me dijiste que ibas a lograr un acuerdo y traer a todos de vuelta. Sal y dime cómo me mentiste”, grita Zangauker en el video.

Mientras tanto, la condena internacional a las acciones de Israel sigue aumentando, con la Unión Europea –el mayor socio comercial de Israel– proponiendo sanciones y un informe de la Comisión de las Naciones Unidas que concluyó que Israel está cometiendo genocidio.

Israel ha negado la acusación.

Antes de la esperada incursión terrestre, las fuerzas armadas israelíes aceleraron sus ataques aéreos y el bombardeo de torres de gran altura en la Viudad de Gaza, la más poblada del enclave.

Aproximadamente un millón de personas –casi la mitad de la población del territorio– vive en la Ciudad de Gaza y sus alrededores. Israel ha intentado forzar la evacuación de la población local, pero quedan cada vez menos lugares seguros a los que ir en Gaza. Los palestinos continúan huyendo del norte a pie, en coche y en bicicleta, llevando lo que pueden hacia el sur cada vez más saturado.

El jueves, las FDI estimaron que menos de la mitad de los residentes de la ciudad –450.000 personas– permanecían allí, cifras que CNN no puede confirmar de forma independiente.

El nuevo ataque llega mientras la Organización de las Naciones Unidas y otros han advertido que solo profundizará una crisis humanitaria ya catastrófica, con partes de Gaza oficialmente declaradas en hambruna.

El Ministerio de Salud palestino dijo el jueves que cuatro personas, incluido un niño, murieron de desnutrición en las últimas 24 horas, elevando el número de muertes relacionadas con la hambruna a 435 desde el inicio de la guerra.

Más de 65.000 palestinos en Gaza han muerto desde el 7 de octubre de 2023.

