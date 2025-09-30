Mueren al menos cinco personas en fuerte terremoto de magnitud 6,9 que sacudió el centro de Filipinas

Un potente terremoto de magnitud 6,9 sacudió el centro de Filipinas la noche del martes, generando temores de un aumento…

Un potente terremoto de magnitud 6,9 sacudió el centro de Filipinas la noche del martes, generando temores de un aumento en el número de víctimas y una considerable destrucción.

El terremoto ocurrió alrededor de las 10 p.m. hora local, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), a solo unos 10 kilómetros (6 millas) de profundidad, justo al oeste de Palompon en Filipinas y cerca de la ciudad de Bogo en la provincia de Cebú.

Primeros modelos de estudio sugieren que un sismo de esta magnitud en la región podría causar víctimas y daños en estructuras mal construidas.

La organización local de noticias ABS-CBN informó al menos cinco fallecidos —incluyendo un niño, una persona del servicio local de bomberos y tres de la Guardia Costera de Filipinas— en la ciudad de San Remigio en Cebu, citando al Capitán de Policía Jan Ace Elcid Layug.

Imágenes compartidas en redes sociales desde la provincia de Cebú mostraron un incendio que se desató en un centro comercial debido al terremoto, así como un McDonald’s gravemente dañado. En otro video se vio a concursantes de un certamen de belleza corriendo fuera del escenario cuando comenzó el terremoto.

La Cruz Roja Filipina informó que hubo reportes en escuelas de Cebú sobre escombros, grietas en los edificios y un corte de energía temporal.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs), que registró múltiples réplicas cerca del epicentro en las horas posteriores al terremoto inicial, canceló una alerta de tsunami para las provincias de Leyte, Biliran y Cebú temprano el miércoles, hora local.

La gobernadora de Cebú, Pam Baricuatro, instó a los residentes a mantener la calma en un video en redes sociales, diciendo que la oficina presidencial le confirmó que enviará ayuda inmediata a Cebú. “Sepan que el gobierno provincial está haciendo su mejor esfuerzo. La ayuda está en camino”, dijo.

El municipio de Medellín en Cebú añadió en su publicación de Facebook que las clases han sido suspendidas hasta nuevo aviso, y las actividades laborales ha sido suspendidas hasta que se evalúen las instalaciones y los edificios.

Más de medio millón de personas sintieron un temblor muy fuerte en las Islas Visayas, que incluyen Cebú, Biliran y Leyte en el centro de Filipinas, según estimaciones del USGS.

Un temblor muy fuerte provocará “daños considerables en estructuras mal construidas o mal diseñadas”, así como “daños leves a moderados en estructuras ordinarias bien construidas”, según el USGS.

Filipinas se encuentra a lo largo del Anillo de Fuego, un arco de 40.000 kilómetros (25.000 millas) de fallas sísmicas alrededor del Océano Pacífico que alberga más de la mitad de los volcanes del mundo.

En 2022, un terremoto de magnitud 7,0 en el norte de Luzón, la isla más poblada del país, mató al menos a cinco personas e hirió a más de 100. En 2019, un terremoto de magnitud 6,1, también en Luzón, mató al menos a 11.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada

