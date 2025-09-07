Francia está entrando nuevamente en modo de crisis. No tenía que ser así

Fue una pregunta formulada célebremente por el líder en tiempos de guerra de Francia y expresidente Charles de Gaulle. “¿Cómo…

Fue una pregunta formulada célebremente por el líder en tiempos de guerra de Francia y expresidente Charles de Gaulle. “¿Cómo puede alguien gobernar un país con 246 variedades de queso?”. Más de 60 años después, la respuesta parece ser nadie.

Con otro Gobierno al borde del colapso, parece que Francia se ha vuelto ingobernable. El lunes, François Bayrou, con menos de un año en el cargo, parece estar a punto de convertirse en el cuarto primer ministro en abandonar el puesto en apenas 20 meses. Su destino ahora depende de una votación de confianza en el Parlamento que, si se pierde, consolidaría un récord bajo la Quinta República y dejaría al presidente del país, Emmanuel Macron, más debilitado que nunca.

Bayrou convocó la votación en un intento de sacar adelante un impopular plan de ahorro de 44.000 millones de euros (unos US$ 51.500 millones) que incluye eliminar dos festivos y congelar el gasto. Dice que es una cuestión de “supervivencia nacional”, advirtiendo que Francia debe controlar su creciente deuda, ya que “durante 20 años, cada hora de cada día y cada noche ha visto crecer la deuda en 12 millones de euros extra”.

Estas pueden ser palabras alarmistas diseñadas para impulsar a las conflictivas clases políticas del país a tomar medidas urgentes, aunque la reforma presupuestaria fue precisamente lo que le costó el puesto a su predecesor, Michel Barnier. El principal negociador de la Unión Europea, quien mantuvo unido al bloque tras el tortuoso voto del Reino Unido para abandonar la Unión Europea, en 2016, duró solo tres meses como primer ministro, sin lograr escalar esa montaña mucho más empinada de conseguir que los franceses aceptaran recortes de gastos significativos.

Con Francia hundiéndose más profundamente en la inestabilidad política, sus costes de endeudamiento están aumentando. Los rendimientos de los bonos a diez años han superado los de España, Portugal y Grecia —países que una vez estuvieron en el corazón de la crisis de deuda de la Eurozona— y ahora se están acercando a los de Italia. Una economía sometida a una tensión creciente y en desacuerdo con la imagen de potencia europea que Macron ha intentado proyectar.

Y sin embargo, la actual inestabilidad puede rastrearse hasta la dramática decisión de Macron de convocar elecciones anticipadas, el año pasado. Picado por los notables resultados de la ultraderechista Agrupación Nacional en las elecciones europeas de mayo de 2024, el presidente francés forzó una votación parlamentaria en la que su propio partido perdió escaños ante la ultraderecha y la ultraizquierda, dejando a Francia con una Asamblea dividida.

Pero no tenía por qué ser así. La Quinta República, fundada por el presidente De Gaulle, en 1958, fue diseñada para poner fin a la inestabilidad crónica que había aquejado a la Tercera y Cuarta Repúblicas de Francia, a principios del siglo XX. La nueva constitución otorgó amplios poderes al Ejecutivo y estableció un sistema mayoritario para evitar gobiernos efímeros. Como resultado, durante décadas, dos partidos principales, uno de izquierda y otro de derecha, alternaban en el poder.

Macron hizo estallar ese orden en 2017, al convertirse en el primer presidente elegido sin el respaldo de ninguno de los principales partidos políticos establecidos. Reelegido en 2022, pronto perdió su mayoría parlamentaria cuando los votantes acudieron en masa a los extremos. Siguieron dos años de gobierno frágil, con Macron obligado repetidamente a invocar el artículo 49.3 de la Constitución, impulsando legislación sin voto, para el creciente disgusto de los legisladores de la oposición y buena parte del público francés.

En las elecciones anticipadas de 2024, la izquierda obtuvo la mayoría de escaños en la segunda vuelta, pero aún se quedó corta de la mayoría absoluta tras el dominio de la ultraderecha en la primera. Pero sus esperanzas de formar un Gobierno minoritario colapsaron cuando Macron se negó a aceptar a su candidato para primer ministro. A diferencia de Alemania o Italia, Francia no tiene tradición de crear coaliciones; su política ha estado marcada durante más de 60 años por un sistema dominado por la presidencia.

Si Bayrou cae, la presión sobre Macron para que renuncie se intensificará, aunque él ha prometido terminar su mandato. La figura de la ultraderecha, Marine Le Pen, exige que disuelva el Parlamento, pero nuevas elecciones casi con toda seguridad fortalecerían a su partido y fracturarían aún más el Parlamento. Otro camino sería que Macron nombrara un Gobierno provisional mientras sopesa un sucesor, con el ministro de las Fuerzas Armadas, Sébastien Lecornu, y el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, entre los principales candidatos para lo que probablemente será un cáliz envenenado.

El problema es que tras tres primeros ministros centristas fallidos, los partidos de la oposición no están dispuestos a dar otra oportunidad a uno más. Tanto la ultraderecha como la ultraizquierda han señalado que pedirían de inmediato una moción de censura. Otra opción sería nombrar a un primer ministro de otra familia política, pero una elección a la derecha sería bloqueada por la izquierda y viceversa.

El clima político es sombrío. En caso de nuevas elecciones parlamentarias anticipadas, una encuesta reciente de Elabe sugiere que Agrupación Nacional saldría vencedora, con la izquierda en segundo lugar y el centro en un distante tercer puesto.

Muchos ahora asumen que la ultraderecha eventualmente tomará el poder, si no ahora, entonces en la próxima elección presidencial, en 2027, pero con poca expectativa de que resuelva el malestar. La confianza pública en la clase política se ha derrumbado y la ira está lista para desbordarse en las calles el 10 de septiembre con protestas a nivel nacional bajo el lema Bloquons tout (“Bloqueemos todo”).

Todo esto ocurre en el peor momento posible, con guerras intensificándose en Ucrania y en Medio Oriente. La inestabilidad en París es un regalo tanto para el presidente de Rusia, Vladimir Putin, como para su homólogo estadounidense, Donald Trump, quienes comparten una alegría común al burlarse de las debilidades de Europa.

Dominique Moïsi, analista senior del grupo de expertos parisino Institut Montaigne, dice que no puede recordar un momento de estancamiento tan profundo en la Quinta República.

“De Gaulle sobrevivió a intentos de asesinato, estaba la guerra de Argelia, en mayo del 68 el eslogan era ‘la France s’ennuie’ (‘Francia se aburre’). Pero hoy Francia está frustrada, furiosa, llena de odio hacia la élite”, dijo a CNN.

“Parece que un cambio de régimen es inevitable, pero no veo cómo sucederá ni quién se encargará del trabajo. Estamos en una fase de transición entre un sistema que ya no funciona y un sistema que nadie puede imaginar”, destaca Moïsi.

De Gaulle fue el presidente que, a pesar de sus murmullos sobre el queso, inauguró un período de relativa estabilidad. en 1958. en Francia con el inicio de la Quinta República. La pregunta ahora es si Macron será el presidente que le ponga fin.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.