Florida planea poner fin a la obligatoriedad de vacunación en todo el estado, incluidas las escolares

Florida tomará medidas para poner fin a todos los mandatos de vacunación en el estado, anunció este miércoles el director…

Florida tomará medidas para poner fin a todos los mandatos de vacunación en el estado, anunció este miércoles el director de Sanidad de Florida, el Dr. Joseph Ladapo.

La medida convertiría a Florida en el primer estado en poner fin a una práctica de larga data, y constitucionalmente respaldada, de exigir ciertas vacunas para los estudiantes escolares.

El departamento de salud estatal tomará medidas inmediatas para eliminar todos los mandatos no estatutarios en el estado, declaró Ladapo en una conferencia de prensa. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien también estuvo presente en el evento, indicó que los legisladores estatales analizarán la elaboración de un paquete legislativo para eliminar los mandatos restantes.

Ladapo afirmó que toda orden de vacunación “es errónea y está llena de desdén y esclavitud”.

Los 50 estados han tenido requisitos de vacunación escolar desde principios de la década de 1980. Los alumnos que ingresan al jardín deben vacunarse para protegerse contra enfermedades como el sarampión, la polio y el tétanos. Ningún estado exige la vacuna contra el covid-19 a los alumnos.

Todos los estados permiten exenciones médicas a estos mandatos de vacunación escolar, y la mayoría también las permiten por creencias personales o religiosas. Las tasas de exenciones han ido en aumento durante años en EE.UU., con un porcentaje récord de alumnos de jardín que no recibieron las vacunas obligatorias en el año escolar 2024-25.

La tasa de exención de vacunas escolares de Florida el año pasado (alrededor del 5 %) fue más alta que el promedio nacional, según muestran los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., y casi todas fueron por razones no médicas.

“Nos preocupa que el anuncio de hoy ponga a los niños de las escuelas públicas de Florida en mayor riesgo de enfermarse, lo que tendrá un efecto dominó en nuestras comunidades”, dijo la Dra. Rana Alissa, presidenta del Capítulo de Florida de la Academia Estadounidense de Pediatría, en un comunicado.

“Para muchos niños, lo mejor de la escuela es estar con amigos: compartir el espacio, jugar en el patio y aprender juntos. El contacto cercano facilita la rápida propagación de enfermedades contagiosas”, agregó. Cuando todos en la escuela están vacunados, es más difícil que las enfermedades se propaguen y es más fácil que todos sigan aprendiendo y divirtiéndose. Cuando los niños están enfermos y faltan a la escuela, los cuidadores también faltan al trabajo, lo que no solo afecta a las familias, sino también a la economía local.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.