Fiscalía peruana investiga homicidio de funcionario de Embajada de Indonesia en Lima

A pocos metros de la puerta del edificio donde vivía en Lima, un trabajador de la embajada de Indonesia fue asesinado el lunes y la Policía peruana activó “inmediatamente el plan Cerco” para “identificar y capturar a los responsables”, informó en su cuenta de X.

Este martes, el Ministerio Público, también en esa red social, anunció el inicio de las investigaciones luego del “levantamiento del cadáver en una clínica local y la inspección técnico-criminalística”. La Fiscalía dijo que tomará la declaración de la esposa del funcionario y otras “diligencias urgentes e inaplazables”.

En tanto, la agencia AP reportó que el ministro del Interior, Carlos Malaver, dijo que se trató de un “homicidio calificado en la modalidad de sicariato” y que “los impactos de los proyectiles fueron a la cabeza”.

La Embajada de Indonesia informó en Facebook que había identificado al funcionario fallecido como Zetro Leonardo Purba.

La Cancillería de Perú aseguró este martes que se tomarán todas las medidas “para esclarecer lo ocurrido”. Según el comunicado, ese ministerio informó del crimen a la presidenta Dina Boluarte y, a su nombre, expresó sus “más sentidas condolencias”.

“Este crimen será investigado a fondo y se prestará toda la asistencia y protección necesaria a su embajador en el país y al personal de su embajada”, señaló la Cancillería.

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Elmer Schialer, llegó a la clínica donde fue trasladado el funcionario tras el atentado.

En tanto, la Embajada de Indonesia en Perú publicó en su cuenta de Facebook la foto de Zetro Leonardo Purba y dio las condolencias por su muerte. El ministro de Exteriores de Indonesia, Sugiono, dijo en X que había hablado con su homólogo peruano para pedir una investigación en profundidad sobre los hechos.

Perú vive una crisis de inseguridad que ha llevado a varias ciudades a ser declaradas en estado de emergencia y a los peruanos a marchar a las calles.

