Exclusivo: Estas chicas se casaron siendo niñas. Ahora cuentan el impacto de eso en sus vidas

Desde que tenía 17 años, Rehana soñaba con mantener a su familia. Hija única de padres que luchaban por llegar a fin de mes en Bangladesh, dice: “Siempre pensé: ‘No tengo hermano, ¿quién cuidará de mis padres?’”. Había querido asumir esa responsabilidad ella misma, pero a los 14 años, sus ambiciones se vieron frustradas cuando una familia influyente de la comunidad le propuso matrimonio.

“No entendía cómo casarme… Me gustaba estudiar. Estudiaba todo el tiempo”, le cuenta a CNN.

Rehana, cuyo nombre ha sido cambiado, se convirtió en una de los aproximadamente 38 millones de niñas en el país, y 650 millones de niñas en todo el mundo, que se casaron o unieron antes de cumplir los 18 años. Continúe leyendo su historia completa.

La experiencia de Rehana es una de las más de 250 registradas en un nuevo informe publicado esta semana, compartido en exclusiva con CNN, que ofrece una ventana a la vida cotidiana de las niñas de todo el mundo que se casaron o unieron siendo niñas, algunas con tan solo 12 años. Las uniones en cuestión son matrimonios informales o cohabitaciones, no reconocidos por la ley, pero considerados oficiales por las comunidades.

El informe Estado Mundial de las Niñas 2025, elaborado por la ONG internacional Plan International, revela cómo estas relaciones dejan a las niñas en situación de vulnerabilidad el resto de sus vidas. El informe analizó 15 países con altas tasas de matrimonio infantil en América Latina, Oriente Medio, África y Asia, y concluyó que, en total, los defensores de los derechos de las niñas creen que estos matrimonios y uniones pasan, en gran medida, sin control por parte de las autoridades, a pesar de que a menudo existen leyes vigentes, mientras que las necesidades de las jóvenes novias son ignoradas.

Los investigadores entrevistaron a más de 250 niñas que se casaron o unieron antes de los 18 años (que ahora tienen entre 15 y 24 años), así como a más de 240 activistas contra el matrimonio infantil. Descubrieron que un número significativo de ellas se encuentra bajo el control de sus cónyuges mayores, sufre violencia de pareja y no estudia ni trabaja. Muchas se convirtieron en madres a una edad temprana y tienen poca autonomía en sus vidas, incluyendo sus decisiones sexuales y reproductivas.

Los relatos también arrojan luz sobre las diversas causas del matrimonio infantil, que no siempre son forzados por los padres o las comunidades, sino por las circunstancias sociales y económicas o la falta de alternativas. Entre las encuestadas, más de una de cada cuatro niñas había solicitado el divorcio, había abandonado su matrimonio o había visto su matrimonio disuelto, pero posteriormente se encontraron sin preparación para este nuevo e incierto futuro.

“Las niñas contraen matrimonio infantil por diversas razones y, cuando es posible, deciden abandonarlo. Esto subraya lo que venimos diciendo desde hace años: que el matrimonio infantil no ofrece un mejor camino para las niñas”, afirma Zoe Birchall, directora global de campañas y movilización de Plan International. Sin embargo, “las niñas pueden enfrentarse al estigma y al abuso por abandonar un matrimonio de sus comunidades”, añade.

CNN habló con tres niñas de Bangladesh, Zambia y Ecuador —casadas o en unión a los 14, 16 y 15 años respectivamente— que compartieron las realidades del entorno en el que crecieron y por qué veían el matrimonio como una forma de mejorar su futuro.

Se han cambiado los nombres y las ilustraciones son anónimas para garantizar su seguridad.

“Cuando me casé, tenía mucho miedo. Solo tenía 14 años”, dice Rehana, que ahora tiene 17 años y vive en un barrio marginal urbano de Bangladesh. Aquí, el matrimonio a esta edad es común, explica, a pesar de las leyes vigentes desde 1929. La joven novia recuerda haber tenido que dormir en una casa nueva con una nueva familia poco después de la boda, ya que hasta entonces siempre había dormido con su madre. “Mi madre es como mi mejor amiga”, dice Rehana.

Rehana explica que las mujeres y las niñas sufren acoso constante en las calles donde vive, y que una forma en que las familias creen que pueden proteger a sus hijas es casándolas jóvenes. Pero, por el contrario, según le cuenta a CNN, muchas jóvenes se escapan y se casan. Las investigaciones demuestran que esto se debe a menudo al miedo al matrimonio infantil, ya que algunas chicas optan por fugarse con novios de su edad en lugar de verse obligadas a casarse con un hombre mayor. La madre de Rehana, Farida, afirma que, para evitarlo, padres como ella se sienten presionados a casar a sus hijas aún más jóvenes.

De niña, a Rehana le gustaba estudiar y esperaba algún día dedicarse al negocio, algo que sus padres alentaron, hasta que recibieron una propuesta de una familia influyente de la comunidad. Querían que se casara con su hijo de 17 años. La unión fue una buena oportunidad para la familia de Rehana, cuyo único sustento provenía de su padre, conductor de rickshaw. A duras penas llegaban a fin de mes, dice Farida, pero nunca comprometieron la educación de su hija.

La familia adinerada parecía ofrecer buenas perspectivas y, lo que es más importante, los futuros suegros prometieron a los padres de Rehana que su hija estaría bien cuidada y que se financiaría su educación. También les aseguraron que no tendría que vivir con su hijo hasta que cumpliera 18 años. La futura suegra aceptó todas las condiciones, dice Rehana: “Aceptó todo lo que dijimos”.

Tres semanas después se celebró una boda musulmana y la familia afirma haber modificado los documentos para aumentar la edad de sus hijas y registrar la boda legalmente. Un experto local de Plan afirma que esto es algo habitual.

Al recordar ese día, tanto Rehana como su madre se emocionan. Rehana explica que no quería casarse, pero que haría lo que sus padres necesitaran. Farida, también con lágrimas en los ojos, describe lo hermosa que se veía su hija y cómo la gente comentaba: “Es tan bonita. Es como una muñeca”.

Pero poco después de la unión, Rehana afirma que rompieron las promesas y comenzaron el abuso y el acoso psicológico.

Rehana cuenta que la familia la mantuvo en casa durante largos periodos y le prohibió asistir a la escuela, preguntándose por qué necesitaba una educación si, de todos modos, no la dejaban trabajar. Pronto también le impidieron ver a sus amigos, la presionaron para que usara burka y la intimidaron para que cumpliera con sus expectativas, usando sus contactos para monitorear su comportamiento y sus viajes cuando salía.

“Fue muy duro para mí”, dice Rehana. Su esposo también la maltrataba física y mentalmente, dejándola sintiéndose atrapada, relata.

Su madre dice que a los pocos meses se dio cuenta de que había tomado la decisión equivocada para su hija, pero la idea del divorcio la aterrorizaba debido al estigma que enfrentaría Rehana.

Pero al acercarse el primer aniversario de matrimonio, Farida decidió que ya era suficiente. No quería dejar a Rehana sola con la familia de su esposo, y le entregaron los papeles del divorcio. Los suegros intentaron intimidarla, dice, pero ella estaba decidida a asegurar la libertad de su hija. “Estaban muy enojados por eso”, dice Farida. Dijeron muchas cosas falsas sobre Rehana, o que “estaba en contacto con otra persona”, pero Farida dice que en ese momento “no me importaba nada”.

Madre e hija no salieron de casa durante al menos una semana después de formalizarse el divorcio, explican, para evitar el abuso verbal mientras los rumores sobre Rehana se extendían por la comunidad.

Ya casi adulta, Rehana ha terminado la secundaria y continúa sus estudios. También ha montado un pequeño negocio de venta de joyas. Su madre dice que el divorcio fue una decisión que le salvó la vida. “He aprendido mucho de mi hija… Le he hecho muchas cosas malas”, añade, pero dice estar agradecida de haber podido traerla a casa.

“La vida era difícil”, recuerda Diana, de 19 años, una de cuatro hijos cuyos padres se ganaban la vida cultivando maíz, soja y cacahuete. Amaba a su familia, pero recuerda cómo luchaban por salir adelante, a menudo comiendo solo una vez al día.

Así que, hace tres años, a los 16, cuando un hombre mayor llamado Jacob empezó a interesarse en ella, fue una gran atracción. “Estaba emocionada por salir con él; cuando le pedía algo que necesitaba, él me lo daba”, incluso dinero, dice.

A los pocos meses de empezar la relación, Diana se quedó embarazada del entonces joven de 20 años y decidió mudarse con él a un pueblo cercano (lo que en su comunidad equivale a matrimonio). Les dijo a sus padres que iba a visitar a su tía y luego cortó todo contacto. “Tenía miedo de que si mis padres se enteraban de mi embarazo, me matarían”, le cuenta a CNN.

Según la ley zambiana, los matrimonios de menores de 18 años son ilegales, pero esto excluye las uniones informales como la de Diana, que, según los expertos, eluden la legislación, lo que dificulta su abordaje.

Diana cuenta que su vida dejó de ser divertida cuando se mudó con Jacob. Había dejado atrás a todos sus amigos y tenía demasiado miedo de que sus padres descubrieran su embarazo si iba a la escuela, así que lo dejó. Jacob también temía que sus padres se enteraran, dice Diana. “Tenía miedo de que lo arrestaran”.

La adolescente también “empezó a ver cambios” en Jacob, dice, recordando que la obligaba a hacer todas las tareas del hogar, bebía alcohol en exceso y se volvía abusivo verbal y físicamente.

“La forma en que vivíamos cuando éramos novios” cambió por completo, explica Diana. “Todo era difícil, él no trabajaba, así que la vida era difícil para nosotros”.

Con seis meses de embarazo, Diana dice que estaba harta y decidió regresar a casa, a pesar de las consecuencias que podría enfrentar. Esa mañana, le dijo a Jacob que iba a buscar agua y se fue en silencio, caminando los ocho kilómetros (cinco millas) de regreso a casa.

Una vez en casa, y visiblemente embarazada, Diana les contó todo a sus padres, quienes al principio, dice, “estaban enojados conmigo. Me gritaban”. Pero después de suplicarles que “me perdonaran por lo que hice”, se sintió aliviada de ser aceptada.

Cuando la joven madre dio a luz, Jacob no estaba en la foto. Con el apoyo de sus padres, regresó a la escuela, donde recibió una recepción mixta. “Algunos de mis amigos me daban buenos consejos”, dice, mientras que otros “se reían de mí” y me decían “malas palabras”.

Antes de quedarse embarazada, Diana soñaba con ser ingeniera. Ahora, dice, acepta “cualquier trabajo” disponible.

Criada en una zona rural de Ecuador, Jen conoció a su pareja, Yan, hace cinco años, cuando ella tenía 13 años y él 20. Explica que este tipo de unión es común y generalmente aceptada en su comunidad.

La joven, que ahora tiene 18 años, comparte que el hombre mayor era amable y le prestaba mucha atención. “Siempre me apoyaba y simplemente teníamos conversaciones abiertas”, le cuenta a CNN, recordando cómo hablaron durante horas sobre sus vidas. “No era agresivo, era un hombre amable, y sigue siéndolo.”

Jen les contaba a sus amigos sobre Yan, dice, pero no a sus padres: “No les gustaba porque es mayor que yo, por eso solo se lo contaba a mis amigos.”

Después de dos años, decidieron irse a vivir juntos, lo que en su comunidad se considera una unión informal equivalente al matrimonio.

En respuesta, sus padres “querían mandarlo a la cárcel porque yo era menor de edad”, dice Jen. La edad de consentimiento sexual en Ecuador es de 14 años, mientras que su unión no sería legalmente reconocida, ya que la edad mínima legal para casarse o vivir juntos es de 18 años.

Pero Jen dice que les aseguró a sus padres que seguiría estudiando “porque esa era su principal preocupación”, y explica que en su comunidad hay muchas “niñas de 12 o 13 años que también viven con sus parejas”. Aunque al principio un padre puede oponerse, con el tiempo suele aceptar, según cuenta a CNN.

Refiriéndose a Yan como su esposo, Jen le dice a CNN que valora su relación, pero que ha llegado a reconocer que actuó de forma demasiado impulsiva. Cuando se mudó con Yan, también se mudó con su padre y, con tan solo 15 años, Jen se encontró con las responsabilidades del hogar acumuladas. Se encargaba de todas las tareas del hogar, como limpiar, lavar la ropa y preparar el desayuno, “y luego iba a la escuela. Y cuando llegaba de la escuela, me ponía a cocinar para mí y mi pareja, y a veces también para mi suegro”.

Ahora piensa que deberían haber seguido siendo “novio y novia” y no haberse mudado juntos. “Era una niña, fue una decisión rápida, no sabía nada de la vida”.

A los 17 años, se embarazó. No era algo que se esperaba. “Tengo unos quistes en los ovarios, así que me dijeron que no iba a poder tener hijos”, dice Jen; como resultado, la pareja no usó anticonceptivos. Anticipándose a la paternidad, se mudaron con la madre de Jen.

Jen comparte cómo antes disfrutaba de actividades escolares como ser animadora y formar parte de una banda. Antes del matrimonio informal, recuerda que sobre todo jugaba con sus hermanos y se divertía: “No tenía que preocuparme por nada. Mi madre se encargaba de todo”.

Ahora las responsabilidades del hogar ocupan la mayor parte del tiempo de la joven madre, pero logró terminar la escuela y espera ir a la universidad el próximo año. “Mi mamá me apoya mucho”, dice.

Las cifras de UNICEF muestran que cada año 12 millones de niñas menores de edad en todo el mundo contraen matrimonio, incluyendo uniones informales. Un informe de 2025 revela que los niveles más altos se encuentran actualmente en África subsahariana. Los datos indican cierto progreso en las últimas décadas, con una disminución de los matrimonios infantiles: más de una de cada tres mujeres en todo el mundo de entre 20 y 24 años que declararon haber estado casadas siendo niñas, a menos de una de cada cinco en 2021.

Este progreso se debe principalmente a una disminución significativa en el sur de Asia, que anteriormente presentaba las tasas más altas. La agencia de la ONU afirma que la disminución ha sido particularmente pronunciada en India, atribuyéndola en parte a un enfoque centrado en la educación de las niñas, el gasto público en ellas y una mayor concienciación pública sobre la ilegalidad y los daños del matrimonio infantil.

Sin embargo, varios expertos declararon a CNN que las historias de Rehana, Diana y Jen, junto con las de cientos de otras entrevistadas para el informe Estado Mundial de las Niñas, demuestran que la inseguridad económica y las oportunidades limitadas para las adolescentes siguen siendo factores clave del matrimonio infantil en todo el mundo, y que las protecciones legales no se aplican adecuadamente para proteger sus derechos.

“Las vías para contraer matrimonio o uniones infantiles son diferentes”, afirma Birchell, de Plan International. “Una niña puede sentir que llega a este punto con opciones, pero en última instancia… aún vemos que estas niñas se casan porque sienten que no tienen una mejor opción”. Birchell cree que el informe demuestra que no existe una forma tradicional de matrimonio infantil. “Es mucho más matizado… debemos pensar: si estas niñas tuvieran todas las opciones a su disposición, si pudieran acceder a la educación completa, si tuvieran el dinero y la disponibilidad para elegir, ¿lo habrían hecho?”.

Las razones más comunes por las que las niñas del estudio afirman haberse casado jóvenes son las dificultades económicas, las normas culturales o la presión familiar. Entre las niñas entrevistadas, el 25% afirma no haber tenido voz ni voto en la decisión de casarse y el 35% abandonó la escuela inmediatamente después o debido a su matrimonio. Entre las niñas que compartían la edad de sus parejas, casi la mitad (45%) estaban casadas con hombres cinco años mayores que ellas. El informe señaló que las niñas de varios países mencionaron dificultades en el acceso a anticonceptivos y en su capacidad de decisión al respecto.

El 45% de las chicas encuestadas se casaron con un hombre cinco o más años mayor.

Más de una de cada 10 niñas entrevistadas también reveló haber sufrido abuso o violencia por parte de su pareja; sin embargo, dado que no se les preguntó directamente al respecto y que a menudo hablaban en el hogar, la ONG cree que esto probablemente no refleja la verdadera magnitud del problema. De las que denunciaron este tipo de violencia, el 85% estaban casadas con hombres al menos cinco años mayores.

Zaki Wahhaj, profesor de economía del desarrollo en el King’s College de Londres, destaca que los relatos de las niñas entrevistadas por CNN revelan la incapacidad de sus países para protegerlas. “Jen, Diana y Rehana se vieron expuestas a situaciones que implicaban abuso, explotación o graves riesgos para su seguridad y bienestar”, declara a CNN. “Los tres países tienen una edad mínima legal para contraer matrimonio, pero estas salvaguardias fracasaron, eludiéndose mediante uniones informales o el uso de documentos falsificados. Si bien es alentador que las familias de las niñas finalmente las apoyaran y ayudaran a mejorar su situación, no siempre se puede dar por sentado el apoyo familiar”.

En los países con leyes de matrimonio infantil vigentes, los informes muestran las dificultades que enfrentan los gobiernos para aplicarlas, debido a las lagunas en las propias leyes, incluyendo la ambigüedad en torno a las uniones informales, las excepciones en la edad mínima para contraer matrimonio y la reacción negativa de la comunidad. Este es el caso en los tres países donde residen las niñas con las que habló CNN. En Bangladesh, si bien la edad legal para contraer matrimonio puede ser de 18 años, existen lagunas legales que permiten que se celebren, como la Ley de Restricción del Matrimonio Infantil de 2017, que permite el matrimonio infantil con el consentimiento parental y judicial si se considera en el interés superior del menor. Las normas culturales en torno a esta práctica y la complicidad de los funcionarios locales también obstaculizan el progreso, según el Centro de Derechos Reproductivos.

Las agencias gubernamentales de Bangladesh, Ecuador y Zambia no respondieron a la solicitud de comentarios de CNN. Verónica Kamanga Njikho, asesora principal de protección infantil en UNICEF, enfatiza que las experiencias de estas niñas “reflejan una realidad más amplia: el matrimonio infantil aumenta los riesgos de violencia, vulnerabilidad económica, deserción escolar, embarazo adolescente y mala salud mental”. Esta nueva investigación, afirma, ayuda a identificar qué se necesita para mejorar sus vidas.

“Las leyes por sí solas no son suficientes. Sin su aplicación, rendición de cuentas y un cambio social más amplio, el matrimonio infantil persiste en la práctica”, explica. “Sabemos qué funciona: mantener a las niñas en la escuela, apoyar económicamente a las familias, hacer cumplir las leyes que prohíben el matrimonio infantil y trabajar con las comunidades para cambiar las normas sociales perjudiciales”.

