“Estoy absolutamente aterrorizado”: trabajadores federales se preparan para posible cierre del gobierno y despidos masivos

Los empleados federales de agencias de todo el Gobierno de Estados Unidos dicen que están “aterrorizados”, “desorientados” y llenos de ansiedad mientras se preparan para un posible cierre que la Casa Blanca de Trump ha amenazado que allanará el camino para nuevas rondas de despidos masivos acelerados.

Existe confusión y temor generalizados entre los trabajadores federales a medida que se acerca la fecha límite del martes por la noche para que el Congreso apruebe un paquete de gastos, según más de una docena de empleados de 11 agencias federales que hablaron con CNN.

Muchos aún esperan saber quiénes estarán obligados a trabajar durante el cierre y quiénes serán suspendidos temporalmente.

Para complicar las cosas, la oficina de presupuesto de la Casa Blanca ha ordenado a las agencias federales que “aprovechen esta oportunidad” para preparar nuevos despidos generalizados, en función de qué programas pierden fondos en caso de un cierre y cuáles no se alinean con las prioridades del presidente Donald Trump, según un memorando obtenido por CNN.

“Me aterra muchísimo volver a pasar por lo mismo”, dijo un empleado federal que fue despedido y recontratado este año como parte de los recortes del Departamento de Eficiencia Gubernamental. “Este tipo de trato es inhumano. Ni siquiera sé cómo prepararme para lo completamente desconocido”.

El empleado federal, como muchos otros que hablaron con CNN, insistió en hablar de forma anónima porque temía represalias por parte de la administración Trump.

“Mi empleador no me respalda”, lamentó el trabajador.

En respuesta a las consultas de CNN para este artículo, un alto funcionario de la administración Trump declaró: “Es lamentable que los demócratas hayan decidido provocar un cierre gubernamental al oponerse a una extensión limpia de la financiación gubernamental. Sus exigencias irrazonables y descabelladas, como la atención médica para inmigrantes indocumentados y la financiación de NPR, serán directamente responsables de este resultado”.

Trump y los demócratas del Congreso se encuentran en un punto muerto sobre el actual plan de financiación gubernamental del Partido Republicano, y pocos en el Capitolio o la Casa Blanca esperan un avance antes de la fecha límite del martes por la noche.

Los demócratas han afirmado que un acuerdo debe incluir una extensión de los subsidios mejorados del Obamacare, entre otras prioridades, que hasta ahora han sido imposibles para los republicanos, al menos en lo que respecta a una extensión de financiación a corto plazo.

El cierre inminente es el último giro en un año ya tumultuoso para los trabajadores federales.

Trump y el equipo DOGE, respaldado por Elon Musk, iniciaron una ola sin precedentes de despidos masivos en todo el gobierno estadounidense.

Algunos recortes fueron tan aleatorios que las agencias se apresuraron a recontratar empleados. Otros despidos fueron declarados ilegales por jueces federales, quienes ordenaron reincorporaciones masivas, solo para que los jueces de apelación revocaran posteriormente esas sentencias.

Una empleada del Departamento del Interior, que también pidió el anonimato, dijo que “como estadounidense de clase media y como madre”, se siente “ignorada y abandonada” debido a las últimas amenazas, mientras se prepara para posibles interrupciones con su salario.

“Hoy iré a casa y haré un balance de mi presupuesto y mi despensa, y me aseguraré de que mi familia pueda aguantar el próximo mes o más, lo que sea que venga”, dijo el empleado a CNN. “Y mañana, me levantaré, iré a trabajar y haré lo mejor que pueda por Estados Unidos, hasta que me digan que ya no puedo ir a trabajar”.

El Servicio de Impuestos Internos ya ha visto una reducción del 25 % en su personal este año, después de despidos masivos y una ola de empleados que aceptaron ofertas de renuncia.

Alex Berman, empleado del IRS con sede en Filadelfia y líder local del Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro, dijo que hay un “estado constante de incertidumbre temerosa” y que esta amenaza de cierre se siente diferente a la de años anteriores.

“La complicación añadida es que esto podría usarse como pretexto para decirles a las personas que ya no tienen trabajo, y así no es como se supone que funciona el sistema”, dijo Berman. “Los empleados federales son en su mayoría de clase media. Nos preguntamos si nuestras familias tendrán una Navidad este año”.

Incluso si la amenaza de la Casa Blanca de nuevos despidos es simplemente “una estrategia para intentar llevar a las partes a la mesa de negociaciones”, dijo Berman, todavía está provocando escalofríos en las filas de los empleados federales.

Lorie McCann, presidenta de la sección de Chicago de NTEU, que representa a los empleados del IRS, dijo que teme que un cierre pueda perjudicar a los estadounidenses comunes al ralentizar los servicios a los contribuyentes.

Un cierre podría causar retrasos en el procesamiento de las declaraciones de impuestos de los más de 1.3 millones de estadounidenses que solicitaron prórrogas este año, afirmó McCann. La fecha límite para presentar dichas declaraciones es el 15 de octubre.

McCann dijo que también “sería más difícil implementar los cambios a la ley tributaria”, a partir del logro legislativo distintivo de Trump, la ley que él llama “el gran y hermoso proyecto de ley”, que cambió docenas de disposiciones del código tributario.

“Los empleados federales quieren hacer su trabajo, pero es difícil hacerlo cuando se tiene miedo”, dijo McCann. “Somos sus vecinos, sus amigos o familiares. No todos estamos en Washington. Queremos hacer el trabajo para el que nos contrataron”.

Un controlador aéreo de Michigan declaró a CNN que no necesita la preocupación adicional de perder un sueldo, además de su ya estresante trabajo.

La Administración Federal de Aviación (FAA) insiste en que no debe haber distracciones en el trabajo, pero el salario es la mayor distracción en este momento, con un cierre inminente, afirmó el empleado.

Durante el cierre gubernamental más reciente, que comenzó en diciembre de 2018 y duró 35 días, un período histórico, el empleado tuvo que pedir dinero prestado a sus padres para ayudar a mantener a sus dos hijos. También recibió ayuda de su comunidad local, que donó alimentos al personal federal.

Ahora, la familia del empleado de la FAA ha crecido. Así que ya ha empezado a recortar gastos innecesarios, como algunos refrigerios, durante el verano para aumentar sus ahorros en caso de un cierre en otoño.

“Esto me genera mucha tensión a mí y a mi familia”, dijo. “Con una carrera que ya es uno de los trabajos más estresantes, añádele un estrés aún mayor”.

Ese cierre de 2018-2019 terminó sólo después de que problemas de personal provocaron el cierre temporal del espacio aéreo en algunos de los aeropuertos más concurridos de la Costa Este, y todavía hay escasez de mano de obra en la FAA.

Dave Demas, oficial penitenciario de la Penitenciaría estadounidense de Canaan, una prisión federal de alta seguridad en el noreste de Pensilvania, está considerando solicitar un préstamo personal para cubrir los pagos de su automóvil y el alquiler dependiendo de cuánto dure el cierre.

Él y su esposa están tratando de no permitir que un posible cierre del Gobierno afecte las actividades extraescolares de sus dos hijas, que incluyen gimnasia, clases de baile y piano.

“Haremos todo lo posible para que sus vidas sigan igual, pero la mía podría cambiar drásticamente”, dijo Demas, quien es presidente de la sección de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales que representa a los empleados de la Oficina de Prisiones en las instalaciones.

El cierre inminente, junto con la posibilidad de una nueva ronda de despidos, ha despertado la ansiedad en un trabajador de la Administración de Servicios Generales que dice que finalmente había comenzado a recuperar algo de confianza en que su trabajo estaba seguro después de todo el tumulto de este año.

El empleado, que también sirvió durante más de 20 años en el ejército, pensó que pasaría el resto de su carrera en el servicio federal, pero ahora está buscando trabajos en el sector privado que no sean tan estresantes e inciertos.

“Es muy difícil mantener la motivación y seguir esta trayectoria profesional”, dijo el empleado, que pidió no ser identificado por temor a represalias. “Es demasiado para la mente”.

La GSA, que supervisa los bienes raíces y las adquisiciones federales, celebró una reunión general el jueves por la tarde sobre un tema no relacionado con el inminente cierre, según declaró a CNN otro empleado de la GSA.

A pesar de recibir numerosas preguntas sobre el cierre, los altos funcionarios de la GSA que dirigían la sesión no abordaron la situación, afirmó el empleado.

Una pregunta enviada decía: “¿Cómo me indica que soy ‘profundamente valorado’ en esta organización la amenaza pública con un despido masivo y permanente?”, según materiales obtenidos por CNN. Otra pregunta era: “¿Nuestros empleos están a salvo o nos están despidiendo?”, en referencia a las reducciones de personal propuestas.

Un portavoz de GSA no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

El segundo empleado de GSA le dijo a CNN que la situación ha sido “increíblemente desorientadora” y que “toda la confusión y el ruido hacen que sea casi imposible pensar con claridad”.

La GSA se financia con el Fondo Federal de Edificios. Durante cierres gubernamentales anteriores, se esperaba que los empleados trabajaran hasta que la agencia agotara sus reservas, lo que generalmente ha durado entre unos días y dos semanas.

En el Departamento de Educación, que la administración Trump está intentando cerrar por completo, ahora hay aún más incertidumbre.

“Estamos todos alerta”, dijo un empleado a CNN, y agregó que sus colegas “no saben cómo entender ni predecir” lo que viene a continuación.

Este empleado dijo que hasta el jueves por la tarde no habían recibido ninguna información de la dirección de la agencia reconociendo el posible cierre.

Otra fuente dijo que tampoco ha circulado ninguna guía para toda la agencia dentro de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, o NOAA, que vio despidos masivos de DOGE seguidos de cientos de recontrataciones.

“Estamos escuchando muy poco de los líderes”, dijo la fuente de la NOAA. Y en cuanto a posibles despidos, “estamos muy atentos”.

La temporada de huracanes, uno de los períodos de mayor actividad del año para la NOAA, ya está en plena marcha, con el huracán Humberto agitándose en el océano Atlantia y otra posible tormenta en formación que se espera que afecte a Estados Unidos la próxima semana.

Ha habido comunicaciones más proactivas en algunas instalaciones médicas administradas por el Departamento de Asuntos de Veteranos, según un proveedor de atención médica de un hospital de VA que habló con CNN bajo condición de anonimato.

La fuente del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) afirmó haber recibido un mensaje el miércoles sobre el posible cierre, en el que se les informaba que seguirían brindando atención médica a los veteranos y que podrían seguir recibiendo sus salarios.

El mensaje no mencionaba la amenaza de la Casa Blanca de despidos provocados por el cierre.

Bonita Williams, una contratista que limpia oficinas en la sede del Departamento de Estado en Washington, dijo que no perdió su trabajo durante los cierres gubernamentales anteriores, pero no está claro qué sucederá esta vez.

“La última vez, fue un desafío para mí”, dijo Williams. “Mis hijos trabajan para el Gobierno federal, así que si los suspenden, tendré que darles dinero. La última vez, algunos de mis hijos fueron a bancos de alimentos”.

A diferencia de los empleados federales a tiempo completo, que reciben su pago retroactivo después de que el Congreso pone fin a un cierre gubernamental aprobando un proyecto de ley de gastos, la mayoría de los contratistas no reciben su pago retroactivo.

“No puedo prepararme”, dijo Williams. “Vivo al día”.

Dugald McConnell, Camila DeChalus, Annie Grayer y Brian Todd de CNN contribuyeron a este informe.

