Estos son los países que han reconocido al Estado palestino

Cada vez más países se comprometen a reconocer un Estado palestino: ya son más de 145 las naciones que se…

Cada vez más países se comprometen a reconocer un Estado palestino: ya son más de 145 las naciones que se han sumado a la petición de reconocimiento internacional.

La mayoría de las naciones que reconocen un Estado de Palestina lo hicieron en 1988, tras la declaración del Consejo Nacional Palestino (CNP). Muchos otros Estados no occidentales siguieron su ejemplo en las décadas de 1990, 2000 y 2010.

En la primavera boreal de 2024, más naciones europeas y caribeñas reconocieron un Estado palestino, entre ellas Barbados, Irlanda, Jamaica, Noruega y España. En aquel momento, el primer ministro de Irlanda, Simon Harris, pidió al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, “que escuche al mundo y detenga la catástrofe humanitaria que estamos viendo en Gaza”.

El 22 de septiembre de 2025, Francia y varias otras naciones occidentales declararon formalmente su reconocimiento de un Estado palestino en la Organización de las Naciones Unidas este lunes, en una medida que profundiza el aislamiento internacional de Israel mientras persigue sus objetivos de guerra maximalistas en Gaza y expande los asentamientos en la Ribera Occidental ocupada.

Mónaco, Malta y Luxemburgo declararon su apoyo durante una cumbre sobre una solución de dos Estados en Nueva York, copresidida por Francia y Arabia Saudita. Bélgica también declaró su reconocimiento, pero dijo que solo puede tener efecto legal si Hamas es eliminado y los rehenes son liberados.

El anuncio de Francia se produjo mientras el Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal declararon su reconocimiento días antes.

Estos recientes anuncios dejan a Estados Unidos cada vez más aislado de algunos de sus aliados más cercanos en la cuestión de Israel y la forma en que ha llevado a cabo su campaña militar y las restricciones a la ayuda.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha “rechazado” las recientes peticiones de reconocimiento de las naciones europeas, calificándolas de “recompensa a Hamas” que socavan los esfuerzos por alcanzar un alto el fuego.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también ha criticado las peticiones de reconocimiento.

Las peticiones se producen en medio de una creciente condena de la crisis de hambruna en Gaza causada por el bloqueo israelí de la ayuda humanitaria, que ha sido ampliamente condenado por las agencias de las Naciones Unidas y los grupos humanitarios.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.