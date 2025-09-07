Estados Unidos presenta nuevos puntos para el alto el fuego en Medio Oriente que exigen la liberación de todos los rehenes

Estados Unidos presentó nuevos principios para el alto el fuego en Medio Oriente que exigen la liberación inmediata de todos…

Estados Unidos presentó nuevos principios para el alto el fuego en Medio Oriente que exigen la liberación inmediata de todos los rehenes y el comeinzo de las negociaciones para un fin integral de la guerra, según dos funcionarios israelíes familiarizados con las discusiones.

Los principios fueron transmitidos a Hamas, según los funcionarios. Se desconoce si el plan consiste en una serie de principios o directrices para reanudar las negociaciones o en un plan completo de alto el fuego.

Hamas confirmó el domingo que había recibido, a través de mediadores, “algunas ideas” del gobierno estadounidense para alcanzar un acuerdo con Israel sobre el alto el fuego y la toma de rehenes en Gaza.

En un comunicado, el grupo afirmó que “recibe con agrado cualquier iniciativa que contribuya a los esfuerzos para detener la agresión contra nuestro pueblo”.

Hamas enfatizó su “disposición inmediata a sentarse a la mesa de negociaciones” para discutir la liberación de todos los rehenes israelíes a cambio de lo que describió como un claro compromiso israelí de poner fin a la guerra. Esto incluye la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza y la formación de un comité palestino independiente para administrar el territorio.

Hamas enfatizó que cualquier acuerdo debe incluir un “compromiso público y explícito” de Israel para garantizar que no se revierta ni se ignore posteriormente.

Según uno de los funcionarios israelíes, los principios exigen que Hamas libere a los 48 rehenes el primer día del alto el fuego y que Israel detenga sus ataques contra la ciudad de Gaza. Según la propuesta, Israel y Hamas iniciarían negociaciones inmediatas para un fin integral de la guerra, afirmó el funcionario, y los combates no se reanudarían mientras continuaran las conversaciones. El presidente Donald Trump garantizaría que el cese del fuego se mantuviera mientras persistieran las negociaciones, añadió.

“Todo el mundo quiere que los rehenes vuelvan en casa. ¡Todo el mundo quiere que esta guerra termine!”, publicó Trump en las redes sociales el domingo por la tarde. “Los israelíes han aceptado mis términos. Es hora de que Hamas también acepte”. Trump indicó que esta sería su “última advertencia”.

Trump hizo la publicación mientras asistía a la final masculina del US Open en Flushing, Nueva York, donde fue visto con su yerno Jared Kushner y el enviado especial de EE.UU. Steve Witkoff, quienes han estado involucrados en conversaciones de paz en Medio Oriente.

Momentos después de que el Canal 12 de Israel informara por primera vez sobre los principios, la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo en un comunicado: “Israel considera seriamente la propuesta del presidente Trump; parece que Hamas continuará su negativa”.

La rápida respuesta de Netanyahu sugiere que la nueva propuesta fue estrechamente coordinada entre Estados Unidos e Israel.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para obtener detalles adicionales y con Hamas para obtener comentarios.

Tanto Estados Unidos como Israel han enfatizado repetidamente la estrecha coordinación entre los dos países, especialmente después de que su sorpresiva retirada de la última ronda de conversaciones de alto el fuego colapsara el esfuerzo de negociación.

En respuesta a las noticias de la reciente propuesta, el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas emitió una fuerte declaración en apoyo del esfuerzo de Estados Unidos, y lo calificó como un “verdadero avance”.

“Llamamos al Gobierno de Israel a declarar su apoyo inequívoco al acuerdo emergente y a proporcionar al presidente Trump un respaldo total hasta que todos los rehenes regresen a casa, los vivos para la rehabilitación y los caídos para un entierro digno en su tierra natal”, dijo el foro.

Durante semanas, Netanyahu no respondió a la propuesta de alto el fuego propuesta de Qatar y Egipto, que Hamas aceptó. La propuesta, que respetaba una que Netanyahu había aceptado solo un mes antes, pedía un cese del fuego de 60 días a cambio de 10 rehenes vivos y 18 rehenes fallecidos. A cambio, Israel liberaría a varios prisioneros palestinos.

Después de meses de insistir en que Israel solo aceptaría un acuerdo parcial que permitiera a Israel continuar la guerra, Netanyahu de repente exigió un acuerdo integral que cumpliera con sus demandas maximalistas.

Hamas ha pedido una propuesta que traiga un fin integral a la guerra a cambio de la liberación de los rehenes. Pero no está claro si Hamas aceptaría tal propuesta sin garantía inicial de la finalidad de la guerra después de casi dos años de conflicto. Funcionarios israelíes dijeron a CNN que dudaban de que Hamas aceptara la propuesta.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.