¿Está Trump dando marcha atrás sobre el despliegue de soldados en Chicago?

El presidente de EE.UU. Donald Trump ha estado hablando sobre enviar soldados a Chicago para combatir el crimen durante casi un mes. “Vamos a entrar”, dijo el martes, sin fijar un plazo.

Todavía no ha sucedido. Y el Gobierno ha mostrado menos compromiso con el plan desde entonces, lo que sugiere que toda la idea de usar soldados para combatir el crimen podría fracasar.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció el lunes una operación de deportaciones en Illinois, pero no es la ofensiva a gran escala contra el crimen que involucra a la Guardia Nacional de la que Trump ha estado hablando.

De hecho, hay razones para creer que la nueva operación podría ser una vía de escape.

No solo un juez federal falló en contra de la capacidad de Trump para usar soldados en labores policiales, sino que las encuestas sugieren que el pueblo estadounidense es cada vez más escéptico respecto a toda la iniciativa. Y aunque Trump ha demostrado estar dispuesto a sortear a los tribunales e ignorar las encuestas antes, su propia retórica también refleja que aquí hay una vacilación más profunda.

Una nueva encuesta de CBS News-YouGov es quizás la más exhaustiva hasta la fecha sobre este tema. Sus hallazgos más importantes:

Los estadounidenses se oponen al uso de la Guardia Nacional por parte de Trump para combatir el crimen en Washington, 57-43 %.

Se oponen a aplicar el mismo enfoque en otras ciudades, 58-42 %.

Se oponen a aplicar el mismo enfoque en sus propias ciudades y áreas por un margen ligeramente mayor, 61-39 %.

Estos datos coinciden con encuestas anteriores sobre el uso de soldados por parte de Trump en Los Ángeles (en medio de protestas contra la deportación) y en Washington.

Una encuesta de la Universidad Quinnipiac a fines de agosto mostró que los estadounidenses se opusieron al uso de soldados en Washington por parte de Trump, 56-41 %. Los márgenes han sido similares con el despliegue en Los Ángeles.

Pero la encuesta de CBS arrojó otros datos reveladores.

Por ejemplo, los estadounidenses estaban casi divididos sobre si el uso de la Guardia Nacional realmente reduce el crimen. Mientras que el 49 % dijo que sí, el 51 % dijo que no. Los independientes dijeron que no, 55-45 %.

Solo el 36 % de los estadounidenses dijo sentirse más seguro por el uso de la Guardia Nacional por parte de Trump.

Eso hace que el argumento a favor del despliegue de soldados sea más difícil. El gran dilema con la jugada de Trump es si la gente está dispuesta a tolerar un uso extraordinario de soldados en suelo estadounidense a cambio de una reducción del crimen.

“El argumento es que soy un dictador, pero detengo el crimen”, dijo Trump recientemente. “Así que mucha gente dice: ‘Si ese es el caso, prefiero tener un dictador’”.

Pero la mitad de los estadounidenses ni siquiera cree que las medidas de Trump reduzcan el crimen, y solo alrededor de un tercio dice que personalmente se siente más seguro.

De hecho, es mucho más probable que los estadounidenses digan que esto hace que sus propios derechos y libertades sean menos seguros (39 %) que más seguros (26 %).

También es mucho más probable que vean esto como una cuestión política (45 %) que como una medida para reducir el crimen (33 %).

Nada de esto sugiere que los estadounidenses en general vean el verdadero valor en esto, mucho menos que los lleve a respaldar que Trump ejerza poderes que incluso él ha sugerido que podrían ser vistos como dictatoriales.

Un hallazgo de la nueva encuesta resume la aparente extralimitación política de Trump aquí.

Aunque los estadounidenses estaban casi divididos sobre si generalmente les gustaban los objetivos de Trump —no les gustaban en un 53-47 %— desaprobaron su enfoque hacia esos objetivos por un enorme margen de 26 puntos, 63-37 %.

Solo el 28 % de los independientes dijo que generalmente le gusta cómo Trump está abordando la presidencia.

Esta ha sido la historia del segundo mandato de Trump en muchos temas.

La estrategia de la Casa Blanca parece ser intentar expandir el poder de Trump apuntando a temas difíciles de defender. ¿Quién podría oponerse a combatir el crimen? ¿Quién quiere defender a inmigrantes indocumentados que no reciben el debido proceso? ¿Quién quiere defender el derecho legal a quemar la bandera? Y, más recientemente, ¿quién quiere argumentar en contra de un ataque legalmente dudoso a una supuesta lancha del narcotráfico?

Pero una y otra vez, hemos visto que en realidad los estadounidenses se oponen a los métodos de Trump, aunque en gran medida simpatizan con sus objetivos. Separan estas cosas en su mente.

La gran pregunta ahora, especialmente después del fallo del juez la semana pasada: ¿Retrocederá la administración de Trump en sus planes de enviar a la Guardia Nacional a Chicago?

Si entornas los ojos, hay algunas señales de duda.

Recientemente, la administración se ha enfocado más en anticipar una operación de deportación a gran escala en Chicago y otras ciudades —que lanzó el lunes y que no necesariamente involucra soldados combatiendo el crimen— en lugar de un gran despliegue de la Guardia Nacional.

Trump y otros también siguen hablando de obtener la aprobación de funcionarios como el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ambos demócratas. Eso no fue una preocupación expresada por la administración cuando Trump envió soldados a Los Ángeles y Washington.

“Estamos esperando una llamada de Chicago”, dijo Trump el lunes, y agregó: “No sé por qué Chicago no nos llama”. También arremetió contra Pritzker por no pedir ayuda al gobierno federal en una publicación en Truth Social esa mañana.

Otros también han enfatizado la falta de aprobación local.

Mientras que el vicepresidente J. D. Vance dijo el miércoles que Trump sí tenía la autoridad para enviar soldados a Chicago, agregó que no había “planes inmediatos” y que “obviamente el presidente ha dicho que queremos que el gobernador sea un socio aquí”.

El secretario de Defensa Pete Hegseth repitió esa idea más tarde ese día: “Como ha dicho el presidente, quiere que los gobernadores nos inviten. Y, desafortunadamente, hay algunos gobernadores que no están dispuestos a hacer eso en Illinois y Maryland”.

Trump ha argumentado anteriormente que no necesita la aprobación de los gobernadores.

Pero el fallo del juez en Los Ángeles demostró que la aprobación es importante, si Trump no quiere ser reprendido por violar la ley.

Trump y otros también han planteado la posibilidad de ir a ciudades donde gobernadores republicanos podrían invitarlos, como Nueva Orleans. Eso podría darle a Trump la oportunidad de seguir usando soldados en territorio estadounidense, como siempre ha aspirado, sin arriesgarse a una reprimenda legal y política de tal magnitud.

Trump afirmó que fueron otros quienes inflaron la posibilidad de ir a Chicago, pero él mismo lo hizo de manera personal y pública. Luego, al ser consultado el domingo sobre si tenía planes de ir a Chicago esta semana, Trump lo minimizó notablemente.

“No, en realidad no. En realidad, no. Vamos a ir a algún lugar”, dijo Trump.

Si ahora se echa atrás, será una capitulación bastante notable.

