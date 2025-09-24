El Servicio de Parques Nacionales retira estatua de Trump y Epstein, generando preocupación por la libertad de expresión

El Servicio de Parques Nacionales retiró antes del amanecer de este miércoles una estatua titulada “Best Friends Forever” (“Mejores amigos…

El Servicio de Parques Nacionales retiró antes del amanecer de este miércoles una estatua titulada “Best Friends Forever” (“Mejores amigos por siempre”, en español), que mostraba al presidente Donald Trump y Jeffrey Epstein tomados de la mano, apenas un día después de haber sido instalada en la National Mall de Washington.

Patrick, un organizador del grupo “The Secret Handshake” que colocó la estatua, quien solo proporcionó su nombre de pila por temor a represalias, dijo que los guardias de seguridad del grupo estaban presentes alrededor de las 5:30 a.m., hora local, cuando la estatua fue desmontada.

El Departamento del Interior, que supervisa el Servicio de Parques Nacionales, confirmó que la estatua fue retirada y señaló en un comunicado que violaba los términos del permiso.

El martes, Patrick dijo a CNN que esperaba que la estatua permaneciera una semana. El permiso permitía que la obra estuviera en el lugar hasta las 8:00 p.m. del domingo. Ahora Patrick cree que el Servicio de Parques está usando una disputa sobre la altura de la estatua para retirar la provocadora exhibición.

“La estatua no importa”, dijo Patrick a CNN. “Lo que importa es lo que representa y que haya sido retirada”.

La estatua de Trump y Epstein apareció el martes con el Capitolio de Estados Unidos como fondo. Ambas figuras tenían un pie levantado y una mano al aire, y una placa entre ellas, titulada “En honor al Mes de la Amistad”, decía: “Celebramos el lazo duradero entre el presidente Donald J. Trump y su ‘mejor amigo’, Jeffrey Epstein”.

“La estatua fue retirada porque no cumplía con el permiso otorgado”, aseguró a CNN la portavoz del Departamento del Interior, Elizabeth Peace.

“The Secret Handshake” ha instalado anteriormente otras esculturas en la National Mall de Washington. En 2024, sus estatuas “The Resolute Desk” y “The Donald J. Trump Enduring Flame” se volvieron virales, y en junio aparecieron su escultura “Dictator Approved” y otra de una televisión dorada.

De acuerdo con Patrick y Carol Flaisher, contratista independiente que tramita los permisos del grupo, todas estas estatuas fueron autorizadas por el Servicio de Parques Nacionales sin inconvenientes.

“Antes de esto, siempre había sido fácil trabajar con ellos”, dijo Patrick este miércoles. Agregó que el grupo “no esperaba nada diferente” esta vez y que no cree que los empleados del Servicio de Parques con los que había trabajado antes fueran directamente responsables de retirar la estatua.

El grupo afirma que posteriormente se le permitió ver la estatua y proporcionó a CNN fotografías que muestran que fue desmantelada y gravemente dañada, con la cabeza de Trump partida por la mitad.

Patrick comparó el desmantelamiento de la estatua con las amenazas que Trump ha hecho contra el presentador de televisión nocturno Jimmy Kimmel y ABC.

“Es un gran ejemplo de hacia dónde nos dirigimos en este país en materia de libertad de expresión”, dijo Patrick.

El grupo obtuvo un permiso de la asociación pública, que CNN revisó, que dice que el propósito de la exhibición es “demostrar la libertad de expresión y artística utilizando imágenes políticas”.

El permiso también establece que puede ser revocado “en cualquier momento, después de proporcionar un aviso escrito de 24 horas al titular del permiso, exponiendo las razones de la revocación”.

El Departamento del Interior no ha respondido a las preguntas de CNN sobre si se proporcionó el aviso y qué aspecto de la estatua no cumplía con la normativa.

El permiso es para una estatua de 1,83 metros de altura e incluye una fotografía de la misma, pero el grupo sospecha que el Servicio de Parques sostiene que la exhibición no cumple con los requisitos porque, al sumarle la base, supera los 1,83 metros.

“Presentamos todo correctamente, pero hubo una discrepancia sobre la altura que terminó reflejada en el permiso”, dijo Patrick. “Sin embargo, el permiso establece claramente que, si deciden revocarlo, deben proporcionar un aviso escrito con 24 horas de antelación. En cambio, llegaron sin previo aviso en medio de la noche, la rompieron y se la llevaron”.

“Nadie ha dicho una sola palabra sobre esto”, dijo Flaisher, la contratista independiente que asegura haber trabajado en permisos durante 40 años.

Flaisher señaló que, en su experiencia gestionando permisos para este grupo y otros eventos, tanto dentro como fuera de la National Mall de Washington, “nunca se ha encontrado con algo así”. Consideró que la discrepancia de altura probablemente sea un “error tipográfico” y “un sinsentido”.

Al momento de la publicación, Flaisher dijo que aún no había recibido ningún aviso oficial de la remoción por parte del Servicio de Parques Nacionales ni del Departamento del Interior.

